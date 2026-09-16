Ед Шийрън проговори за уволнения от турнето му Макълмор, подгряващите му артисти също го изоставиха

Британският певец Ед Шийрън заяви, че решението американският рапър Макълмор да бъде отстранен от американската част на турнето му „Loop“ не е било негово, а на концертния промоутър и стадионите, които са заплашили да отменят предстоящи концерти.

Случаят предизвика нова вълна от реакции, след като четирима други подгряващи изпълнители, Финиъс, Лукас Греъм, ирландският певец Арън Роу и групата Beoga, обявиха, че се оттеглят от предстоящите си участия в знак на солидарност с Макълмор.

Макълмор, чието истинско име е Бенджамин Хамънд Хагърти, трябваше да участва в осем от оставащите концерти на Ед Шийрън в САЩ. Рапърът беше свален от програмата след изявленията си в подкрепа на палестинците по време на два концерта на стадион MetLife в Ню Джърси на 4 и 5 септември.

По време на първата вечер Макълмор заяви пред десетки хиляди зрители, че иска хората в Газа и на окупирания Западен бряг да знаят, че „не сме ги забравили“, и скандира „Свободна Палестина“. Той изпълни и протестната си песен „Hind’s Hall“, докато на екраните бяха показвани кадри от разрушенията в Газа.

След реакциите концертният промоутър Messina Touring Group съобщи, че организаторите на предстоящи дати са отказали да приемат концерти с Макълмор в програмата. Според компанията това е създало риск от отмяна на турнето и би засегнало „стотици хиляди фенове“.

Ед Шийрън вече даде собствената си версия за случилото се.

„След изпълненията на Макълмор на концертите ми в Ню Джърси стадионите от предстоящите дати ни уведомиха, че ще отменят шоутата, ако той продължи да бъде подгряващ изпълнител“, заяви британският музикант.

По думите на Ед Шийрън той е разговарял със собственици на стадиони, промоутъри и активисти от двете страни в опит да бъде постигнат компромис.

„Отстраняването на Макълмор от турнето беше решение на промоутъра, не мое. Договорът на Макълмор за турнето беше с промоутъра, а не с мен“, подчерта британският певец.

Сред хората, с които певецът е разговарял, е милиардерът Робърт Крафт, собственик на отбора от NFL New England Patriots и на Gillette Stadium край Бостън. Крафт потвърди, че не е искал Макълмор да участва на стадиона му на 25 и 26 септември.

В своя позиция Робърт Крафт заяви, че Gillette Stadium има ангажимент да не предоставя сцена за реч на омразата. Той посочи както последните изяви на рапъра, така и това, което определи като по-широка история на „антисемитска реторика и образи“. Макълмор отхвърля подобни обвинения и прави разграничение между критиките си към действията на Израел и отношението към еврейската общност. Крафт същевременно заяви, че страданието на невинните палестинци е реално, и предложи лично да разговаря с рапъра.

Самият Ед Шийрън определи израелско-палестинския конфликт и страданието от двете му страни като „човешка трагедия“. 35-годишният британски певец обясни и защо по принцип избягва политически послания по време на концертите си.

„Има причина да не използвам професионалната си платформа за политика. Сред публиката ми има млади хора, често деца, от всякакъв произход“, заяви той. Според Шийрън феновете идват на концертите му за „място на сигурност и убежище“, а не за политически форум.

Певецът обаче подчерта, че мълчанието му по конкретни политически въпроси не означава безразличие. „Не съм съучастник. Имам лични възгледи за този опустошителен конфликт. Това, че избирам да не говоря публично, не означава, че нямам такива или че не ме е грижа“, каза Ед Шийрън.

Обяснението му не сложи край на спора. Носителят на „Грами“ Финиъс, брат и дългогодишен музикален партньор на Били Айлиш, се отказа от шест планирани участия с Шийрън в Южна Америка през ноември.

„Артистите не трябва да бъдат заглушавани, когато говорят в защита на потиснатите“, написа Финиъс и добави: „Подкрепям Палестина и нейния народ“.

Ирландският изпълнител Арън Роу също се оттегли, въпреки че определи Ед Шийрън като свой приятел и човек, който е променил живота му. Роу заяви, че решението не е било лесно, но не може да продължи турнето, без да противоречи на собствените си убеждения.

Ирландската група Beoga, която познава и работи с Ед Шийрън повече от десетилетие, също напусна програмата, като същевременно подчерта, че приятелството ѝ с певеца продължава. Датската поп група Лукас Греъм последва останалите, заявявайки, че „трябва да можем да говорим за войната, за убиваните цивилни и за децата, които заслужават да пораснат“.

Макълмор от своя страна не отстъпи от позицията си. Рапърът заяви, че не възприема себе си като жертва и че основният фокус трябва да остане върху палестинските цивилни.

„Не ми трябваха 10 концерта на Ед. Трябваха ми два. Две възможности да застана пред 90 000 души и да кажа думите, които някак се превърнаха в твърде опасни за произнасяне: „Свободна Палестина“, написа Макълмор.

Той допълни, че ако тези думи са му стрували мястото в турнето, но са върнали общественото внимание към Палестина, тогава това е било „най-успешното турне“, в което някога е участвал.

Въпреки оттеглянето на подгряващите изпълнители турнето „Loop“ на Ед Шийрън продължава. Спорът обаче вече излезе извън рамките на музикалната индустрия и постави във фокуса въпроса докъде се простира свободата на политическо изразяване на артистите, когато концертите им зависят от частни промоутъри и собственици на стадиони.