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Toyota ще се пробва в „Дакар“ с изцяло водороден Hilux

Toyota ще се пробва в „Дакар“ с изцяло водороден Hilux

18 Септември, 2026 09:48 442 39

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  • дакар-
  • рали

Пикапът няма да използва нито капка бензин през цялото състезание

Toyota ще се пробва в „Дакар“ с изцяло водороден Hilux - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Toyota Gazoo Racing официално разкри най-новия си проект, представяйки прототипа DKR GR FC Hilux, като се стреми към участие в Рали „Дакар“ през 2027 година в Саудитска Арабия. Заменяйки 400-конния V6 двигател с двойно турбо, който задвижва основния състезателен модел GR DKR Hilux EVO T1+, този рали-пикап с нулеви емисии интегрира електрическа задвижваща система с водородни горивни клетки директно в специално изработената си състезателна рама. Облечен в впечатляваща графична ливрея в бяло и синьо, автомобилът запазва агресивно късото междуосие, разширената колея и геометрията на окачването с дълъг ход на своя бензинов събрат, като заменя въглеродните емисии от ауспуха с чиста водна пара.

Toyota ще се пробва в „Дакар“ с изцяло водороден Hilux

Проектиран в европейския център за научноизследователска и развойна дейност на Toyota в Завентем, Белгия, прототипът ще се състезава в експерименталната категория „Future Mission 1000“ на „Дакар“, като ще преодолее над 1 000 състезателни километра през 13 изискващи етапа сред пясъчни дюни, изсъхнали речни корита и неасфалтирани пустинни пътеки. Суровите условия в Саудитска Арабия служат като безмилостно изпитателно поле, където Gazoo Racing, подкрепена от технически партньори, сред които Denso, Toyo Tires, IAV и Jameel Motorsport, се стреми да преодолее критични инженерни препятствия. По-конкретно, проектът се фокусира върху намаляване на размерите на горивните клетки, оптимизирано термично управление при жегата в пустинята и структурна издръжливост срещу интензивни вибрации и проникване на фин прах.

Toyota ще се пробва в „Дакар“ с изцяло водороден Hilux

Данните от пустинята, събрани по време на ралито, ще ускорят пряко търговската пътна карта на Toyota, като ще свържат телеметрията от моторспорта с реалността в автосалоните преди потвърденото пускане в серийно производство на Hilux FCEV, планирано за 2028 година. Целевите спецификации за серийния водороден пикап включват пробег от 400 километра и солидна теглителна способност от 2 500 килограма, като предлагат на търговските оператори и мениджърите на автопаркове практична алтернатива с нулеви емисии на електрическите платформи, които често страдат от продължително прекъсване на работата поради зареждане и загуба на полезен товар. Чрез проверка на издръжливостта на горивните клетки при максимално механично натоварване Toyota цели да усъвършенства енергийната плътност и подаването на мощност за тежкотоварни работни пикапи.

Тази амбициозна офроуд инициатива подкрепя по-широката многопосочна стратегия на Toyota, като демонстрира, че въглеродната неутралност може да бъде постигната чрез допълващи се електрически, хибридни и водородни задвижващи системи. След като си осигури четири общи победи в „Дакар“ между 2019 и 2025 година, Gazoo Racing използва своя опит в рали-рейдовете, за да докаже, че алтернативните енергийни решения могат да издържат на най-суровите условия в света на моторните спортове.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    3 0 Отговор
    Евала! Тойота си е Тойота. Щом казват, че бъдещето е във водорода, значи е така!

    Коментиран от #4, #5, #7

    09:55 18.09.2026

  • 2 Какво ли не измислят

    0 1 Отговор
    За да оправдаят милиардите наляти във водорода, които никога няма да си върнат инвестициите, защото водородът е черна дупка - шредер за пари.


    Китайците като едни гадни копировачи, копираха чертежите за машините за печатане на пари и сега масово произвеждат фотоволтаици и батерии и заливат целия свят с тях. 80-90% от всички батерии и фотоволтаици в света се произвеждат в Китай, като скоро ще произвеждат и 90% от електролизерите за водород и горивните клетки, докато японците произвеждат само патенти за тях.

    С твърдотелните батерии ще стане същото.

    Коментиран от #3

    09:55 18.09.2026

  • 3 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Какво ли не измислят":

    Бегай бе тесльо

    09:56 18.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дано от това

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    Което си написал да е сарказъм и да не вярваш в тази глупост водорода?

    Коментиран от #10

    09:58 18.09.2026

  • 8 Дано от това

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Госあ":

    Онези същите инженери които твърдят че никога никога никога електромобилите няма да станат повече от 30% в продажбите, а останалите 70% принадлежат на водорода?

    За тези инженери ли говориш? Онези които проектираха най-продавания автомобил в света - Toyota mirai?

    Коментиран от #11

    09:59 18.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Госあ

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дано от това":

    Да не сме у църква, да даваш такива коментари? В Китай вече работят два реактора, които паралелно с електроенергията от охлаждането генерират водород. За промишлени нужди. И да, първият такъв е японски, но експериментален.

    Коментиран от #14

    10:01 18.09.2026

  • 11 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дано от това":

    Онези инженери, които правят най надеждните автомобили, които се продават най много в целия свят. Онези инженери, които като стъпиха в световния рали шампионат станаха веднага номер едно.

    Коментиран от #13

    10:04 18.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Разбира се

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Госあ":

    Някъде някога да съм казвал че Toyota не произвежда най-продаваният водороден автомобил в света който е толкова надежден че никой не го иска дори когато им го подаряват.

    Последната промоция беше, че при покупка на Toyota mirai на половин цена, ти подаряват водород на себестойност пълната цена на автомобила и въпреки това стоят не продадени въпреки че са най-надеждните автомобили в света. Те са произведени от най-великите инженери в света. Имат най-великия шеф раждан някога в света. Онзи същия който твърди че е водородът е бъдещето а електромобилите никога няма да преминат 30% пазарен дял.

    Велики хора с Велики инженери!

    Как виждаш общите продажби на Toyota за 2030, какви са пророчествата от великите които следваш? От 11 милиона ще станат ли 15 или ще паднат под 10 ? Аз залагам на второто.

    10:14 18.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Водорода има бъдеще

    1 0 Отговор
    Само че не това което си го представяш!

    Водородът и сега е суровина , което е коренно различно от средство за съхранение на енергия .

    10:21 18.09.2026

  • 16 Водорода има бъдещеВодорода

    1 0 Отговор
    Ще продължи да се произвежда и ползва като суровина, включително за производство на зелена стомана за да замести въглищата, както и за производство на цимент.

    10:21 18.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Слънчасалия

    1 2 Отговор
    Тесльо.Водородът е пълна глупост, бъдещето е на електромобилите.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    Коментиран от #28

    10:28 18.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Водородът е глупост

    0 1 Отговор
    Бъдещето принадлежи на електромобилите, защото един панел за 100 евро осигурява 5000 км годишен пробег.

    10:39 18.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Водородът е глупост

    0 1 Отговор
    Колко струва зарядната инфраструктура за водород, при положение че за същите километри само панелите са 6 броя?

    10:41 18.09.2026

  • 32 Водородът е глупост

    0 1 Отговор
    700 вата панел осигурява средно по 2,5kWh на ден които стигат за около 15 км градско шофиране.

    10:43 18.09.2026

  • 33 Госあ

    0 0 Отговор
    Водородната енергия в Китай преживява преход от „пилотен проект" към „мащабно приложение", като политическата подкрепа, технологичният напредък и глобалното лидерство в производствения капацитет се комбинират, за да оформят бъдещето му.В плана „Петнадесети петгодишен план" (2026-2030 г.) водородната енергия е определена като „бъдеща индустрия", а Министерството на промишлеността и информационните технологии, Министерството на финансите и Националната комисия за развитие и реформи стартираха пилотна програма за цялостно приложение на водородна енергия. Китай поддържа първото място в света по производство и потребление на водород, с годишно производство над 39 милиона тона. В областта на „зеления водород" растежът е особено забележителен: до края на 2025 г. въведените в експлоатация мощности за производство на водород от възобновяеми източници надхвърлят 250 000 тона/година, което представлява над 50% от световния дял, а мощностите в процес на изграждане надхвърлят 900 000 тона/година.Мащабното приложение доведе до бърз спад на разходите. Цената на алкалните електролизьори е намаляла с над 30%, а на протонно-обменните мембранни електролизьори – с над 60%. Китай притежава повече от 100 000 патентни заявки, свързани с водород, което го поставя на първо място в света.Високотемпературните газоохлаждаеми реактори (HTGR) са ключова технология за Китай, с която страната цели световно лидерство в четвъртото поколение ядрена енергия. Китай вече е постигнал търговски

    Коментиран от #35, #37

    10:44 18.09.2026

  • 34 Водородът е глупост

    0 2 Отговор
    Средно се изминават 30 км на ден, което означава, че само 2 панела за 200 евро осигуряват ежедневния пробег.

    10:44 18.09.2026

  • 35 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Госあ":

    Китай вече е постигнал търговски успех и сега се фокусира върху мащабиране и международно разпространение.През септември 2026 г. Китай подписа първото в света споразумение за сътрудничество в областта на HTGR с Международната агенция за атомна енергия. Това е знак, че китайската технология преминава от национална демонстрация към глобално разпространение .

    Коментиран от #38

    10:46 18.09.2026

  • 36 Госあ

    0 0 Отговор
    Успех на Тойота!

    10:47 18.09.2026

  • 37 Е така де

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Госあ":

    Нали и аз това ти казах! Водородът има бъдеще ама не и в транспорта.

    Я цитирай Колко процента са продажбите на водородни автомобили в Китай и колко на такива които се зареждат в контакта?

    Ако не си разбрал следващата петилетка Китай ще субсидира водорода и спря напълно субсидии за фотоволтаични панели, батерии и електромобили.

    Даже ограничава тяхното производство със закон, ако не си разбрал.

    Нали субсидиите и партията движиха пазара в Китай? С колко смяташ че ще се вдигнат продажбите на водородни автомобили в Китай заради субсидиите и ще изместят ли електромобилите?

    Вместо в батерии ще съхраняват ли излишъка от възобновяема енергия във водород ?

    Как си представяш въобще бъдещето на водорода с три изречения без да цитираш чужди мисли? Ти имаш ли свои?

    Коментиран от #39

    10:48 18.09.2026

  • 38 Пак питам

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Госあ":

    Че обикновено не четеш повече от три реда.

    Колко са продажбите на водородни автомобили в Китай и ще се вдигнат ли заради субсидиите и пълната подкрепа на партията със субсидии и закони за водорода през следващата петилетка ? Очевидно ще постигат огромни резултати с водорода като с всичко което са си поставили като цел.

    Какво е ТВОЕТО МНЕНИЕ по въпроса?

    10:51 18.09.2026

  • 39 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Е така де":

    хе хе хе ма си голем мислител, А? 😆 кви твои мисли, бе бате? Да, имам мои мисли, но са кът. И ги публикувам с доказателства когато мога. Негови мисли, вика ха ха ха ха

    10:51 18.09.2026