Toyota ще се пробва в „Дакар“ с изцяло водороден Hilux

Toyota Gazoo Racing официално разкри най-новия си проект, представяйки прототипа DKR GR FC Hilux, като се стреми към участие в Рали „Дакар“ през 2027 година в Саудитска Арабия. Заменяйки 400-конния V6 двигател с двойно турбо, който задвижва основния състезателен модел GR DKR Hilux EVO T1+, този рали-пикап с нулеви емисии интегрира електрическа задвижваща система с водородни горивни клетки директно в специално изработената си състезателна рама. Облечен в впечатляваща графична ливрея в бяло и синьо, автомобилът запазва агресивно късото междуосие, разширената колея и геометрията на окачването с дълъг ход на своя бензинов събрат, като заменя въглеродните емисии от ауспуха с чиста водна пара.

Проектиран в европейския център за научноизследователска и развойна дейност на Toyota в Завентем, Белгия, прототипът ще се състезава в експерименталната категория „Future Mission 1000“ на „Дакар“, като ще преодолее над 1 000 състезателни километра през 13 изискващи етапа сред пясъчни дюни, изсъхнали речни корита и неасфалтирани пустинни пътеки. Суровите условия в Саудитска Арабия служат като безмилостно изпитателно поле, където Gazoo Racing, подкрепена от технически партньори, сред които Denso, Toyo Tires, IAV и Jameel Motorsport, се стреми да преодолее критични инженерни препятствия. По-конкретно, проектът се фокусира върху намаляване на размерите на горивните клетки, оптимизирано термично управление при жегата в пустинята и структурна издръжливост срещу интензивни вибрации и проникване на фин прах.

Данните от пустинята, събрани по време на ралито, ще ускорят пряко търговската пътна карта на Toyota, като ще свържат телеметрията от моторспорта с реалността в автосалоните преди потвърденото пускане в серийно производство на Hilux FCEV, планирано за 2028 година. Целевите спецификации за серийния водороден пикап включват пробег от 400 километра и солидна теглителна способност от 2 500 килограма, като предлагат на търговските оператори и мениджърите на автопаркове практична алтернатива с нулеви емисии на електрическите платформи, които често страдат от продължително прекъсване на работата поради зареждане и загуба на полезен товар. Чрез проверка на издръжливостта на горивните клетки при максимално механично натоварване Toyota цели да усъвършенства енергийната плътност и подаването на мощност за тежкотоварни работни пикапи.

Тази амбициозна офроуд инициатива подкрепя по-широката многопосочна стратегия на Toyota, като демонстрира, че въглеродната неутралност може да бъде постигната чрез допълващи се електрически, хибридни и водородни задвижващи системи. След като си осигури четири общи победи в „Дакар“ между 2019 и 2025 година, Gazoo Racing използва своя опит в рали-рейдовете, за да докаже, че алтернативните енергийни решения могат да издържат на най-суровите условия в света на моторните спортове.