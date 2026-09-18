Toyota ще се пробва в „Дакар“ с изцяло водороден Hilux

Toyota Gazoo Racing официално разкри най-новия си проект, представяйки прототипа DKR GR FC Hilux, като се стреми към участие в Рали „Дакар“ през 2027 година в Саудитска Арабия. Заменяйки 400-конния V6 двигател с двойно турбо, който задвижва основния състезателен модел GR DKR Hilux EVO T1+, този рали-пикап с нулеви емисии интегрира електрическа задвижваща система с водородни горивни клетки директно в специално изработената си състезателна рама. Облечен в впечатляваща графична ливрея в бяло и синьо, автомобилът запазва агресивно късото междуосие, разширената колея и геометрията на окачването с дълъг ход на своя бензинов събрат, като заменя въглеродните емисии от ауспуха с чиста водна пара.
Проектиран в европейския център за научноизследователска и развойна дейност на Toyota в Завентем, Белгия, прототипът ще се състезава в експерименталната категория „Future Mission 1000“ на „Дакар“, като ще преодолее над 1 000 състезателни километра през 13 изискващи етапа сред пясъчни дюни, изсъхнали речни корита и неасфалтирани пустинни пътеки. Суровите условия в Саудитска Арабия служат като безмилостно изпитателно поле, където Gazoo Racing, подкрепена от технически партньори, сред които Denso, Toyo Tires, IAV и Jameel Motorsport, се стреми да преодолее критични инженерни препятствия. По-конкретно, проектът се фокусира върху намаляване на размерите на горивните клетки, оптимизирано термично управление при жегата в пустинята и структурна издръжливост срещу интензивни вибрации и проникване на фин прах.
Данните от пустинята, събрани по време на ралито, ще ускорят пряко търговската пътна карта на Toyota, като ще свържат телеметрията от моторспорта с реалността в автосалоните преди потвърденото пускане в серийно производство на Hilux FCEV, планирано за 2028 година. Целевите спецификации за серийния водороден пикап включват пробег от 400 километра и солидна теглителна способност от 2 500 килограма, като предлагат на търговските оператори и мениджърите на автопаркове практична алтернатива с нулеви емисии на електрическите платформи, които често страдат от продължително прекъсване на работата поради зареждане и загуба на полезен товар. Чрез проверка на издръжливостта на горивните клетки при максимално механично натоварване Toyota цели да усъвършенства енергийната плътност и подаването на мощност за тежкотоварни работни пикапи.
Тази амбициозна офроуд инициатива подкрепя по-широката многопосочна стратегия на Toyota, като демонстрира, че въглеродната неутралност може да бъде постигната чрез допълващи се електрически, хибридни и водородни задвижващи системи. След като си осигури четири общи победи в „Дакар“ между 2019 и 2025 година, Gazoo Racing използва своя опит в рали-рейдовете, за да докаже, че алтернативните енергийни решения могат да издържат на най-суровите условия в света на моторните спортове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
Коментиран от #4, #5, #7
09:55 18.09.2026
2 Какво ли не измислят
Китайците като едни гадни копировачи, копираха чертежите за машините за печатане на пари и сега масово произвеждат фотоволтаици и батерии и заливат целия свят с тях. 80-90% от всички батерии и фотоволтаици в света се произвеждат в Китай, като скоро ще произвеждат и 90% от електролизерите за водород и горивните клетки, докато японците произвеждат само патенти за тях.
С твърдотелните батерии ще стане същото.
Коментиран от #3
09:55 18.09.2026
3 Госあ
До коментар #2 от "Какво ли не измислят":Бегай бе тесльо
09:56 18.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дано от това
До коментар #1 от "Госあ":Което си написал да е сарказъм и да не вярваш в тази глупост водорода?
Коментиран от #10
09:58 18.09.2026
8 Дано от това
До коментар #6 от "Госあ":Онези същите инженери които твърдят че никога никога никога електромобилите няма да станат повече от 30% в продажбите, а останалите 70% принадлежат на водорода?
За тези инженери ли говориш? Онези които проектираха най-продавания автомобил в света - Toyota mirai?
Коментиран от #11
09:59 18.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Госあ
До коментар #7 от "Дано от това":Да не сме у църква, да даваш такива коментари? В Китай вече работят два реактора, които паралелно с електроенергията от охлаждането генерират водород. За промишлени нужди. И да, първият такъв е японски, но експериментален.
Коментиран от #14
10:01 18.09.2026
11 Госあ
До коментар #8 от "Дано от това":Онези инженери, които правят най надеждните автомобили, които се продават най много в целия свят. Онези инженери, които като стъпиха в световния рали шампионат станаха веднага номер едно.
Коментиран от #13
10:04 18.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Разбира се
До коментар #11 от "Госあ":Някъде някога да съм казвал че Toyota не произвежда най-продаваният водороден автомобил в света който е толкова надежден че никой не го иска дори когато им го подаряват.
Последната промоция беше, че при покупка на Toyota mirai на половин цена, ти подаряват водород на себестойност пълната цена на автомобила и въпреки това стоят не продадени въпреки че са най-надеждните автомобили в света. Те са произведени от най-великите инженери в света. Имат най-великия шеф раждан някога в света. Онзи същия който твърди че е водородът е бъдещето а електромобилите никога няма да преминат 30% пазарен дял.
Велики хора с Велики инженери!
Как виждаш общите продажби на Toyota за 2030, какви са пророчествата от великите които следваш? От 11 милиона ще станат ли 15 или ще паднат под 10 ? Аз залагам на второто.
10:14 18.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Водорода има бъдеще
Водородът и сега е суровина , което е коренно различно от средство за съхранение на енергия .
10:21 18.09.2026
16 Водорода има бъдещеВодорода
10:21 18.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Слънчасалия
Коментиран от #28
10:28 18.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Водородът е глупост
10:39 18.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Водородът е глупост
10:41 18.09.2026
32 Водородът е глупост
10:43 18.09.2026
33 Госあ
Коментиран от #35, #37
10:44 18.09.2026
34 Водородът е глупост
10:44 18.09.2026
35 Госあ
До коментар #33 от "Госあ":Китай вече е постигнал търговски успех и сега се фокусира върху мащабиране и международно разпространение.През септември 2026 г. Китай подписа първото в света споразумение за сътрудничество в областта на HTGR с Международната агенция за атомна енергия. Това е знак, че китайската технология преминава от национална демонстрация към глобално разпространение .
Коментиран от #38
10:46 18.09.2026
36 Госあ
10:47 18.09.2026
37 Е така де
До коментар #33 от "Госあ":Нали и аз това ти казах! Водородът има бъдеще ама не и в транспорта.
Я цитирай Колко процента са продажбите на водородни автомобили в Китай и колко на такива които се зареждат в контакта?
Ако не си разбрал следващата петилетка Китай ще субсидира водорода и спря напълно субсидии за фотоволтаични панели, батерии и електромобили.
Даже ограничава тяхното производство със закон, ако не си разбрал.
Нали субсидиите и партията движиха пазара в Китай? С колко смяташ че ще се вдигнат продажбите на водородни автомобили в Китай заради субсидиите и ще изместят ли електромобилите?
Вместо в батерии ще съхраняват ли излишъка от възобновяема енергия във водород ?
Как си представяш въобще бъдещето на водорода с три изречения без да цитираш чужди мисли? Ти имаш ли свои?
Коментиран от #39
10:48 18.09.2026
38 Пак питам
До коментар #35 от "Госあ":Че обикновено не четеш повече от три реда.
Колко са продажбите на водородни автомобили в Китай и ще се вдигнат ли заради субсидиите и пълната подкрепа на партията със субсидии и закони за водорода през следващата петилетка ? Очевидно ще постигат огромни резултати с водорода като с всичко което са си поставили като цел.
Какво е ТВОЕТО МНЕНИЕ по въпроса?
10:51 18.09.2026
39 Госあ
До коментар #37 от "Е така де":хе хе хе ма си голем мислител, А? 😆 кви твои мисли, бе бате? Да, имам мои мисли, но са кът. И ги публикувам с доказателства когато мога. Негови мисли, вика ха ха ха ха
10:51 18.09.2026