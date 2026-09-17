Lucid пуска 25 хиляди автономни автомобила по улиците на Европа

Lucid Motors разширява стратегията си за търговски автопарк извън Северна Америка, като сключва мащабно партньорство с европейския гигант в областта на мобилността Bolt за внедряването на поне 25 000 напълно автономни превозни средства в континентална Европа. С цел да подкрепи по-широката амбиция на Bolt да експлоатира 100 000 безпилотни превозни средства до 2035 година, споразумението се възползва от предстоящата средноразмерна платформа на Lucid – по-компактна, подходяща за градска среда архитектура, която е много по-подходяща за тесните европейски улици, отколкото пълноразмерният SUV Gravity, използван в сделката на автомобилния производител с Uber на американския пазар. В рамките на съвместната разработка Bolt ще притежава и управлява директно целия автопарк, като ще интегрира собствената си логистика за управление на автопарка, разчитайки същевременно на автомобилната платформа на Lucid, за да разшири обхвата на безпилотните превози в ключови европейски метрополиси.

От решаващо значение е, че партньорството бележи ясно техническо разминаване с програмата за автономни превозни средства на Lucid в Северна Америка. Докато внедряването на Uber в САЩ разчита на собствения софтуерен пакет от ниво 4 на Nuro, европейският автопарк ще интегрира архитектурата за автономни превозни средства Hyperion на Nvidia. Чрез съчетаването на хардуера за високопроизводителна обработка на данни и стандартизирания набор от сензори на Nvidia с високоефективната електрическа задвижваща система на Lucid, средноразмерните роботизирани таксита са проектирани да осигуряват стабилна оперативна способност на ниво 4 по стандарта SAE без човешка намеса. Това съчетание на хардуер и софтуер позволява на Bolt да адаптира параметрите за безопасност, телеметрия и преживяване на пътниците специално за навигация в сложните градски пътни мрежи и строгите регулаторни рамки в Европа.

Сделката се сключва на фона на все по-натоварената европейска сцена в областта на автономните превозни средства, където технологичните компании и традиционните транспортни оператори се състезават за търговско господство. Конкуренти като подкрепяната от Rimac компания Verne, Pony.ai и Waymo активно разширяват пилотните си програми в градовете на континента, докато Uber тества софтуера Wayve по улиците на Лондон в очакване на предстоящото пускане на Cybercab от Tesla.