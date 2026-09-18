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Махат акциза върху пропан-бутана. Кабинетът обещава сериозно намаляване на цената на колонката

Махат акциза върху пропан-бутана. Кабинетът обещава сериозно намаляване на цената на колонката

18 Септември, 2026 11:04 1 931 39

  • махане на акциз-
  • пропан-бутан-
  • ниски цени-
  • правителство

Предвидена е подкрепа за редица сектори, сред които земеделие, транспорт, логистика и тежкотоварни превози. Целта е повишаването на цените на горивата да не води до допълнително поскъпване на хранителните продукти, стоките от първа необходимост и услугите, коментира министър Александър Пулев

Махат акциза върху пропан-бутана. Кабинетът обещава сериозно намаляване на цената на колонката - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Премахване на акциза върху пропан-бутана е сред новите мерки на правителството за ограничаване на ефекта от поскъпването на горивата. Очакването е това да доведе до сериозно намаляване на цената на колонката и да подпомогне както домакинствата, така и бизнеса.

„Българското правителство е плътно до индустрията, до структуроопределящите сектори в българската икономика. Намираме с общи усилия локални решения за глобални проблеми“, заяви Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, цитиран от bTV. По думите му правителството вече е предприело превантивни мерки, част от които са били заложени още в бюджета за 2026 г. Те са финансово обезпечени, а до Европейската комисия е изпратена необходимата нотификация. Очаква се мерките да започнат да действат още преди края на септември. Предвидена е подкрепа за редица сектори, сред които земеделие, транспорт, логистика и тежкотоварни превози. Целта е повишаването на цените на горивата да не води до допълнително поскъпване на хранителните продукти, стоките от първа необходимост и услугите.

55 млн. евро вече са предоставени като директна подкрепа за тежкотоварните превозвачи. Голяма част от тях работят на европейските пазари и според правителството помощта е необходима, за да запазят конкурентоспособността си и да продължат да работят ефективно.

„Така те да не губят нивото на конкурентоспособност и да продължават да работят ефективно, и всякакъв вид сътресение в тяхната работа да не води до увеличаване на цените, особено на хранителните продукти – един от основните приоритети на нашето правителство“, беше посочено.

170 млн. евро за подкрепа на земеделските производители
Министърът на земеделието Пламен Абровски обясни, че голяма част от вече задействаните мерки са били предвидени в бюджета за 2026 г. „Докато някои хора лятото спяха под чадърите и си почиваха, правителството никога не е спирало да работи за своите граждани“, заяви той.

По думите му бюджетът, който е бил определян от някои като „лош бюджет“, е предвиждал средства именно за кризите, които се развиват в момента. Една от най-големите мерки е свързана със 170 млн. евро държавна помощ за земеделските производители. От тях 100 млн. евро ще бъдат насочени към компенсация и подкрепа за разликата между цената на газьола през 2025 г. и цената му през 2026 г.

Това означава, че земеделските производители ще получат подпомагане от близо 44 евроцента на литър. За сравнение беше посочено, че Франция подпомага земеделските си производители по същата линия с 15 евроцента на литър, а Испания – с 20 евроцента. Според правителството Гърция и Румъния не са предвидили подобна финансова подкрепа.

Премахват акциза върху пропан-бутана

Сред новите мерки е и премахването на акциза върху пропан-бутана.

„Премахваме акциза на пропан-бутана. Това ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка в полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба“, заяви министър Пулев. Мярката е насочена не само към домакинствата, но и към бизнеса. Част от автомобилните превозвачи също използват пропан-бутан като гориво и според кабинета по-ниската му цена ще има положителен ефект и върху транспортния сектор.

Правителството обяви още, че новият пакет от мерки е насочен към най-уязвимите групи от населението. Над 550 хил. български граждани с ниски доходи ще бъдат преки бенефициенти на предвидената подкрепа. Сред останалите направления са субсидии за структуроопределящи сектори, публичния транспорт, ученическите превози и медицинския транспорт. Специален акцент е поставен върху малките и отдалечените населени места, където транспортните линии често не са рентабилни, но са от ключово значение за местните общности.

Мерките са насочени и към автомобилния сектор и превозвачите, като целта е да се избегнат фалити на компании и допълнително поскъпване на транспортните услуги. Общият размер на новия пакет от мерки е над 300 млн. евро.

„Тези мерки са изключително важни. Те са разработени в най-подходящия възможен момент. Ние сме следили геополитическата ситуация постоянно, денонощно, и разработихме всичките тези мерки за подкрепа, особено тези, които са насочени към автомобилния сектор и към превозвачите. Първо, тези фирми да не фалират. И второ, това да не доведе до вдигане на цените на билетчетата“, заяви Пулев. По думите му, въпреки състоянието на публичните финанси, Министерството на финансите е дало необходимото разбиране за активирането на новите мерки.

„Сега е времето да активираме голяма част от новите мерки в полза на българските граждани, в полза на българската индустрия“, беше посочено.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе вашта м....

    55 3 Отговор
    Пак честните работещи да го д.....

    Коментиран от #6

    11:09 18.09.2026

  • 2 Сега

    38 6 Отговор
    Оставка

    11:10 18.09.2026

  • 3 Няма поука

    32 3 Отговор
    Голяма грешка, цената няма да намалее ще е същата, но ще се усети след време новото увеличение с възстановяването на акциза. Акцизът е един от основните директни приходи в държавния бюджет.

    11:11 18.09.2026

  • 4 Е тия на снимката

    42 7 Отговор
    заедно с Мунчо - доживот на минимална пенсия... Народе?

    Коментиран от #16

    11:12 18.09.2026

  • 5 Хайде де

    13 8 Отговор
    това го пробутвайте на ЕС, ама нали и ние вече сме с "богатите", кон боб яде.

    11:12 18.09.2026

  • 6 И Гражданите !

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Абе вашта м....":

    Най-Вече !

    11:12 18.09.2026

  • 7 мдаа

    41 6 Отговор
    Макрон казва, цените на горивата са непоносими за французите. Нашия фигурант казва, цените на горивата са високи за 500 хил. българи и за бизнеса. Останалите да се оправят.

    Коментиран от #10

    11:14 18.09.2026

  • 8 От Безпаричието На Социализма !

    9 4 Отговор
    В Безпаричието На Капитализма !

    11:15 18.09.2026

  • 9 Оставка

    18 4 Отговор
    Тоз мазник с очилата е за предаването Ергенът а не за ръководни постове.

    11:16 18.09.2026

  • 10 Да знаеш

    8 20 Отговор

    До коментар #7 от "мдаа":

    Нашият действа, не само говори като Микрон!

    Коментиран от #17

    11:17 18.09.2026

  • 11 гост

    17 3 Отговор
    А защо само на пропан бутана , на метана кога ?? Всъщност метана е половината градски транспорт като автобуси във всички вече градове и над 20% от тировете за вътрешна дистрибуция в България ! Има поне 25-30 метанстанции на ключови места в България , които работят над 90% с тирове !

    11:17 18.09.2026

  • 12 дежурните

    5 9 Отговор
    плювалници са затапени, чакат опорки от ръководството явно.

    11:18 18.09.2026

  • 13 Диверсификация

    5 3 Отговор
    Махаме акциза на пропана, а на бутана го намаляваме.

    11:19 18.09.2026

  • 14 Как сте

    5 4 Отговор
    европейски интернационалисти, творите ли, творите, ама вазелинът свърши

    11:19 18.09.2026

  • 15 Механик

    21 4 Отговор
    А на бас, че ефект няма да има? А на бас, че веднага ще бъде измислено нещо, за да се обезмислят и без друго безмислените марки на едни популисти?!
    А на бас, че ще е като 90-те години, когато едни наяли се въшки ще викат "за бога братя не клупувайте"?! А на бас, че племето и при 10 евро за литър, пак ще чака по 5 часа в задръстването към Гърция?! А на бас, че още в 7 сутринта няма да има свободни колички в кауфландия>?!

    11:20 18.09.2026

  • 16 Механик

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Е тия на снимката":

    Към изброените не забравяй и И. Костов, Царя, Бойко, БСП-то и ДПС-то, СДС-то и ПП-то!ю
    Всички са за там.

    11:21 18.09.2026

  • 17 даа

    12 8 Отговор

    До коментар #10 от "Да знаеш":

    Абе те и предишните действаха, ама и те като фигуранта за "нашите хора" в бизнеса и да замажем очите, за най-най-бедните....

    Коментиран от #30

    11:23 18.09.2026

  • 18 Боги

    25 3 Отговор
    Всъщност най-справедливо е да няма никакви мерки, тъй като парите за тези мерки ги изработват хората, които няма да получат никакви помощи. Освен това и цените няма да бъдат намалени, а с наливането на бюджетни средства, инфлацията ще се увеличи. Нали сме пазарна икономика, клуб на богатите, всеки да се оправя...

    11:26 18.09.2026

  • 19 Националист

    32 6 Отговор
    ОСТАВКА а дизела и бензина? Пълни смешници най слабото правителство до сега в България

    11:26 18.09.2026

  • 20 Хахаха

    14 3 Отговор
    За хората - познатия жест от три пръста с преобладаващ среден.

    11:27 18.09.2026

  • 21 оня с коня

    13 2 Отговор
    Това намаление неминуемо ще рефлектира и върху цената на Газовите запалки.

    11:28 18.09.2026

  • 22 СЗО

    23 2 Отговор
    Защо когато цената на петрола се повишава ни проглушават ушите как това се случва, а сега когато петрола падна от 107 на 102 $, има пълно мълчание??? Това са си 5%...

    11:29 18.09.2026

  • 23 И ние това разпарвяме-

    24 0 Отговор
    от 1,4 млн. българи на границата на официалната бедност, само 550 хил. ще получат някаква помощ.

    Другите да се спасяват. Да се спасяват и тия, които са с 10 евро над официалната граница. Те са богати
    Средната класа да се спасява и тя.

    На газ пропан бутан в България са около 12, 5 % от колите. Другите 88 % да се спасяват.

    Все тънкажи!

    И второ- практиката в България показва , че колкото повече държавата помага на производителите и бизнеса, токова повече те не само не намаляват цените за крайните потребители, ами дори ги увеличават. Цената на производител св запазва, цената на краен потребител скача.
    Това са БЪЛГАРСКАТА ПРОСТОТИЯ И АЛЧНОСТ И ЛИПСАТА НА ДЪРЖАВА!

    Не вервате- спомнете си намаленото ДДС за ресторантьорите по Ковид.

    Така че, ще видим дали след мерките цените ще се задържат или ще скочат още повече.

    Няма кой да стъпи на шиите на спекулантите и картелите в България!

    11:29 18.09.2026

  • 24 земеделец...

    15 0 Отговор
    еееее супер, с новите помощи...нов майбах, а цените пак ще са си нагоре, защото виждате каква е световната обстановка!!!

    11:30 18.09.2026

  • 25 И аз...

    4 0 Отговор
    ...обещавам от утре да не се храня въобще, ама.... надали ;) !

    11:31 18.09.2026

  • 26 от протока

    9 0 Отговор
    Че горивата стават по-скъпи по света и у нас е ясно.
    Контролните органи би трябвало да следят размера на поскъпването, дали е по обективна необходимост или е по субективни съображения?

    11:33 18.09.2026

  • 27 Шофьор

    24 1 Отговор
    Значи ще махат акциза на гориво което струва 1,30 лв, а на горивото което струва близо 4 лв не.Просто нямам думи. И ще се раздават пари на хора които нямат коли !!!!!. Да са живи и здрави братята роми

    Коментиран от #28, #29

    11:35 18.09.2026

  • 28 по традиция

    10 1 Отговор

    До коментар #27 от "Шофьор":

    Това е повод за еднократна помощ за изборите!

    11:36 18.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Глупости

    10 4 Отговор

    До коментар #17 от "даа":

    При Борисов компенсацията беше за всички българи!

    11:43 18.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 силно възмутен

    3 1 Отговор
    Единственото спасение е намаление на акциза и ДДС, както в Македония. Не са в ЕС, ама си мислят за народа. Ние мислим само как да пълним бюджета, за да има за Урсула и Украйна. Като се намали акциза и ДДС на горивата, цените ще спаднат за всички граждани и няма да влияят и на другите цени. В момента се наливат пари в едни икономически неактивни хора, които нямат даже превозни средства. Безумие. А парите за бизнеса ще последстват примера на тези в ресторантите - ще си ги сложат в джоба и няма да намалят или задържат цените.

    12:03 18.09.2026

  • 34 Троян

    3 0 Отговор
    Ще си карам на бензин. И без това нямам потенциялна бомба в колата. Тука една патка във Бели Осъм се беше гръмнала във гаража. Двуврата порта беше прелетяла пет метра. Патицата незнайно как беше останала жива.

    12:06 18.09.2026

  • 35 прогресивна мафия

    4 0 Отговор
    На такъв народ това му се пада.

    12:11 18.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Перо

    4 0 Отговор
    Много голяма подкрепа €50! Това е една найлонова торбичка с покупки от Лидл! Другите неща са общи приказки и цифри с неясен резултат!

    12:30 18.09.2026

  • 38 Ти да видиш

    2 0 Отговор
    ДРЪН, ДРЪН, ДРЪН....
    "Пакет" от мерки е...... намаляването наполовина на ДДС, или акциз (едно от двете) за всички горива.
    Така хем няма да има административна и бюрократична тежест, хем ще се помогне на всички.
    Ако искате да помогнете, де.
    Всичко останало си е.... популизъм - това, в което сте най-добри.
    Аз не съм с ниски доходи (според вашите критерии). Заплата ми е 840 евро. Имам 2 деца (за които не получавам детски - както казах... не съм с ниски доходи). Аз СЪМ РАБОТЕЩ БЕДЕН. Карам дизелов автомобил.
    Та... ще ми помогнат ли "мерките" ви?

    12:36 18.09.2026

  • 39 Как е във 🚾-то

    0 0 Отговор
    Цени на бензин и дизел към днешна дата във Виетнам!

    Бензин А95 - 1,62лв. / 0,83€

    Дизел 1,96лв. / 1€

    Икономиката им се движи с бясна скорост нагоре!!!
    За 10лв. - 5€ можете да закусите, обядвате, вечеряте да пиете кафе и да си купите два фреша. Всичко това на улицата в капанчета.

    12:48 18.09.2026

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