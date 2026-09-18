Махат акциза върху пропан-бутана. Кабинетът обещава сериозно намаляване на цената на колонката

Премахване на акциза върху пропан-бутана е сред новите мерки на правителството за ограничаване на ефекта от поскъпването на горивата. Очакването е това да доведе до сериозно намаляване на цената на колонката и да подпомогне както домакинствата, така и бизнеса.

„Българското правителство е плътно до индустрията, до структуроопределящите сектори в българската икономика. Намираме с общи усилия локални решения за глобални проблеми“, заяви Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, цитиран от bTV. По думите му правителството вече е предприело превантивни мерки, част от които са били заложени още в бюджета за 2026 г. Те са финансово обезпечени, а до Европейската комисия е изпратена необходимата нотификация. Очаква се мерките да започнат да действат още преди края на септември. Предвидена е подкрепа за редица сектори, сред които земеделие, транспорт, логистика и тежкотоварни превози. Целта е повишаването на цените на горивата да не води до допълнително поскъпване на хранителните продукти, стоките от първа необходимост и услугите.

55 млн. евро вече са предоставени като директна подкрепа за тежкотоварните превозвачи. Голяма част от тях работят на европейските пазари и според правителството помощта е необходима, за да запазят конкурентоспособността си и да продължат да работят ефективно.

„Така те да не губят нивото на конкурентоспособност и да продължават да работят ефективно, и всякакъв вид сътресение в тяхната работа да не води до увеличаване на цените, особено на хранителните продукти – един от основните приоритети на нашето правителство“, беше посочено.

170 млн. евро за подкрепа на земеделските производители

Министърът на земеделието Пламен Абровски обясни, че голяма част от вече задействаните мерки са били предвидени в бюджета за 2026 г. „Докато някои хора лятото спяха под чадърите и си почиваха, правителството никога не е спирало да работи за своите граждани“, заяви той.

По думите му бюджетът, който е бил определян от някои като „лош бюджет“, е предвиждал средства именно за кризите, които се развиват в момента. Една от най-големите мерки е свързана със 170 млн. евро държавна помощ за земеделските производители. От тях 100 млн. евро ще бъдат насочени към компенсация и подкрепа за разликата между цената на газьола през 2025 г. и цената му през 2026 г.

Това означава, че земеделските производители ще получат подпомагане от близо 44 евроцента на литър. За сравнение беше посочено, че Франция подпомага земеделските си производители по същата линия с 15 евроцента на литър, а Испания – с 20 евроцента. Според правителството Гърция и Румъния не са предвидили подобна финансова подкрепа.

Премахват акциза върху пропан-бутана

Сред новите мерки е и премахването на акциза върху пропан-бутана.

„Премахваме акциза на пропан-бутана. Това ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка в полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба“, заяви министър Пулев. Мярката е насочена не само към домакинствата, но и към бизнеса. Част от автомобилните превозвачи също използват пропан-бутан като гориво и според кабинета по-ниската му цена ще има положителен ефект и върху транспортния сектор.

Правителството обяви още, че новият пакет от мерки е насочен към най-уязвимите групи от населението. Над 550 хил. български граждани с ниски доходи ще бъдат преки бенефициенти на предвидената подкрепа. Сред останалите направления са субсидии за структуроопределящи сектори, публичния транспорт, ученическите превози и медицинския транспорт. Специален акцент е поставен върху малките и отдалечените населени места, където транспортните линии често не са рентабилни, но са от ключово значение за местните общности.

Мерките са насочени и към автомобилния сектор и превозвачите, като целта е да се избегнат фалити на компании и допълнително поскъпване на транспортните услуги. Общият размер на новия пакет от мерки е над 300 млн. евро.

„Тези мерки са изключително важни. Те са разработени в най-подходящия възможен момент. Ние сме следили геополитическата ситуация постоянно, денонощно, и разработихме всичките тези мерки за подкрепа, особено тези, които са насочени към автомобилния сектор и към превозвачите. Първо, тези фирми да не фалират. И второ, това да не доведе до вдигане на цените на билетчетата“, заяви Пулев. По думите му, въпреки състоянието на публичните финанси, Министерството на финансите е дало необходимото разбиране за активирането на новите мерки.

„Сега е времето да активираме голяма част от новите мерки в полза на българските граждани, в полза на българската индустрия“, беше посочено.