Махат акциза върху пропан-бутана. Кабинетът обещава сериозно намаляване на цената на колонката

Премахване на акциза върху пропан-бутана е сред новите мерки на правителството за ограничаване на ефекта от поскъпването на горивата. Очакването е това да доведе до сериозно намаляване на цената на колонката и да подпомогне както домакинствата, така и бизнеса.
„Българското правителство е плътно до индустрията, до структуроопределящите сектори в българската икономика. Намираме с общи усилия локални решения за глобални проблеми“, заяви Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, цитиран от bTV. По думите му правителството вече е предприело превантивни мерки, част от които са били заложени още в бюджета за 2026 г. Те са финансово обезпечени, а до Европейската комисия е изпратена необходимата нотификация. Очаква се мерките да започнат да действат още преди края на септември. Предвидена е подкрепа за редица сектори, сред които земеделие, транспорт, логистика и тежкотоварни превози. Целта е повишаването на цените на горивата да не води до допълнително поскъпване на хранителните продукти, стоките от първа необходимост и услугите.
55 млн. евро вече са предоставени като директна подкрепа за тежкотоварните превозвачи. Голяма част от тях работят на европейските пазари и според правителството помощта е необходима, за да запазят конкурентоспособността си и да продължат да работят ефективно.
„Така те да не губят нивото на конкурентоспособност и да продължават да работят ефективно, и всякакъв вид сътресение в тяхната работа да не води до увеличаване на цените, особено на хранителните продукти – един от основните приоритети на нашето правителство“, беше посочено.
170 млн. евро за подкрепа на земеделските производители
Министърът на земеделието Пламен Абровски обясни, че голяма част от вече задействаните мерки са били предвидени в бюджета за 2026 г. „Докато някои хора лятото спяха под чадърите и си почиваха, правителството никога не е спирало да работи за своите граждани“, заяви той.
По думите му бюджетът, който е бил определян от някои като „лош бюджет“, е предвиждал средства именно за кризите, които се развиват в момента. Една от най-големите мерки е свързана със 170 млн. евро държавна помощ за земеделските производители. От тях 100 млн. евро ще бъдат насочени към компенсация и подкрепа за разликата между цената на газьола през 2025 г. и цената му през 2026 г.
Това означава, че земеделските производители ще получат подпомагане от близо 44 евроцента на литър. За сравнение беше посочено, че Франция подпомага земеделските си производители по същата линия с 15 евроцента на литър, а Испания – с 20 евроцента. Според правителството Гърция и Румъния не са предвидили подобна финансова подкрепа.
Премахват акциза върху пропан-бутана
Сред новите мерки е и премахването на акциза върху пропан-бутана.
„Премахваме акциза на пропан-бутана. Това ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка в полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба“, заяви министър Пулев. Мярката е насочена не само към домакинствата, но и към бизнеса. Част от автомобилните превозвачи също използват пропан-бутан като гориво и според кабинета по-ниската му цена ще има положителен ефект и върху транспортния сектор.
Правителството обяви още, че новият пакет от мерки е насочен към най-уязвимите групи от населението. Над 550 хил. български граждани с ниски доходи ще бъдат преки бенефициенти на предвидената подкрепа. Сред останалите направления са субсидии за структуроопределящи сектори, публичния транспорт, ученическите превози и медицинския транспорт. Специален акцент е поставен върху малките и отдалечените населени места, където транспортните линии често не са рентабилни, но са от ключово значение за местните общности.
Мерките са насочени и към автомобилния сектор и превозвачите, като целта е да се избегнат фалити на компании и допълнително поскъпване на транспортните услуги. Общият размер на новия пакет от мерки е над 300 млн. евро.
„Тези мерки са изключително важни. Те са разработени в най-подходящия възможен момент. Ние сме следили геополитическата ситуация постоянно, денонощно, и разработихме всичките тези мерки за подкрепа, особено тези, които са насочени към автомобилния сектор и към превозвачите. Първо, тези фирми да не фалират. И второ, това да не доведе до вдигане на цените на билетчетата“, заяви Пулев. По думите му, въпреки състоянието на публичните финанси, Министерството на финансите е дало необходимото разбиране за активирането на новите мерки.
„Сега е времето да активираме голяма част от новите мерки в полза на българските граждани, в полза на българската индустрия“, беше посочено.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе вашта м....
Коментиран от #6
11:09 18.09.2026
2 Сега
11:10 18.09.2026
3 Няма поука
11:11 18.09.2026
4 Е тия на снимката
Коментиран от #16
11:12 18.09.2026
5 Хайде де
11:12 18.09.2026
6 И Гражданите !
До коментар #1 от "Абе вашта м....":Най-Вече !
11:12 18.09.2026
7 мдаа
Коментиран от #10
11:14 18.09.2026
8 От Безпаричието На Социализма !
11:15 18.09.2026
9 Оставка
11:16 18.09.2026
10 Да знаеш
До коментар #7 от "мдаа":Нашият действа, не само говори като Микрон!
Коментиран от #17
11:17 18.09.2026
11 гост
11:17 18.09.2026
12 дежурните
11:18 18.09.2026
13 Диверсификация
11:19 18.09.2026
14 Как сте
11:19 18.09.2026
15 Механик
А на бас, че ще е като 90-те години, когато едни наяли се въшки ще викат "за бога братя не клупувайте"?! А на бас, че племето и при 10 евро за литър, пак ще чака по 5 часа в задръстването към Гърция?! А на бас, че още в 7 сутринта няма да има свободни колички в кауфландия>?!
11:20 18.09.2026
16 Механик
До коментар #4 от "Е тия на снимката":Към изброените не забравяй и И. Костов, Царя, Бойко, БСП-то и ДПС-то, СДС-то и ПП-то!ю
Всички са за там.
11:21 18.09.2026
17 даа
До коментар #10 от "Да знаеш":Абе те и предишните действаха, ама и те като фигуранта за "нашите хора" в бизнеса и да замажем очите, за най-най-бедните....
Коментиран от #30
11:23 18.09.2026
18 Боги
11:26 18.09.2026
19 Националист
11:26 18.09.2026
20 Хахаха
11:27 18.09.2026
21 оня с коня
11:28 18.09.2026
22 СЗО
11:29 18.09.2026
23 И ние това разпарвяме-
Другите да се спасяват. Да се спасяват и тия, които са с 10 евро над официалната граница. Те са богати
Средната класа да се спасява и тя.
На газ пропан бутан в България са около 12, 5 % от колите. Другите 88 % да се спасяват.
Все тънкажи!
И второ- практиката в България показва , че колкото повече държавата помага на производителите и бизнеса, токова повече те не само не намаляват цените за крайните потребители, ами дори ги увеличават. Цената на производител св запазва, цената на краен потребител скача.
Това са БЪЛГАРСКАТА ПРОСТОТИЯ И АЛЧНОСТ И ЛИПСАТА НА ДЪРЖАВА!
Не вервате- спомнете си намаленото ДДС за ресторантьорите по Ковид.
Така че, ще видим дали след мерките цените ще се задържат или ще скочат още повече.
Няма кой да стъпи на шиите на спекулантите и картелите в България!
11:29 18.09.2026
24 земеделец...
11:30 18.09.2026
25 И аз...
11:31 18.09.2026
26 от протока
Контролните органи би трябвало да следят размера на поскъпването, дали е по обективна необходимост или е по субективни съображения?
11:33 18.09.2026
27 Шофьор
Коментиран от #28, #29
11:35 18.09.2026
28 по традиция
До коментар #27 от "Шофьор":Това е повод за еднократна помощ за изборите!
11:36 18.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Глупости
До коментар #17 от "даа":При Борисов компенсацията беше за всички българи!
11:43 18.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 силно възмутен
12:03 18.09.2026
34 Троян
12:06 18.09.2026
35 прогресивна мафия
12:11 18.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Перо
12:30 18.09.2026
38 Ти да видиш
"Пакет" от мерки е...... намаляването наполовина на ДДС, или акциз (едно от двете) за всички горива.
Така хем няма да има административна и бюрократична тежест, хем ще се помогне на всички.
Ако искате да помогнете, де.
Всичко останало си е.... популизъм - това, в което сте най-добри.
Аз не съм с ниски доходи (според вашите критерии). Заплата ми е 840 евро. Имам 2 деца (за които не получавам детски - както казах... не съм с ниски доходи). Аз СЪМ РАБОТЕЩ БЕДЕН. Карам дизелов автомобил.
Та... ще ми помогнат ли "мерките" ви?
12:36 18.09.2026
39 Как е във 🚾-то
Бензин А95 - 1,62лв. / 0,83€
Дизел 1,96лв. / 1€
Икономиката им се движи с бясна скорост нагоре!!!
За 10лв. - 5€ можете да закусите, обядвате, вечеряте да пиете кафе и да си купите два фреша. Всичко това на улицата в капанчета.
12:48 18.09.2026