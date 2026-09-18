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Новият сезон на „Traitors: Игра на предатели“ започва на 30 октомври на нова локация

Новият сезон на „Traitors: Игра на предатели“ започва на 30 октомври на нова локация

18 Септември, 2026 11:31 460 0

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Водещият Владо Карамазов посреща участниците на нова локация - впечатляващия дворец Евксиноград

Новият сезон на „Traitors: Игра на предатели“ започва на 30 октомври на нова локация - 1
Снимка: bTV
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дългоочакваният втори сезон на „Traitors: Игра на предатели“ започва на 30 октомври (петък) точно в 20:00 ч. по bTV. Любимата мистериозна телевизионна игра, в която никой не е в безопасност, се завръща с нова мистична локация, изненадващи ходове и още повече обрати, които ще поставят на изпитание доверието между участниците, обещават от bTV.

След първия супер интересен и успешен сезон играта преминава следващо ниво и с новата си локация – впечатляващия дворец Евксиноград, който ще се превърне в основна сцена на събитията в „играта на предатели“. В него ще бъдат използвани различни пространства – от залите, стаите и музейната част до градините, плажа и скалите край морето. Автентичната архитектура и интериорът на двореца ще бъдат част от визуалния свят на новия, интригуващ сезон.

„Traitors: Игра на предатели“ се завръща и с по-динамични игри, неочаквани и добре пресметнати ходове, които ще държат участниците в постоянно напрежение. Новият сезон ще ги изправи пред ситуации, в които стратегиите, съюзите и доверието могат да се променят във всеки един момент.

Начело на играта отново застава очарователният Владо Карамазов, който ще бъде домакин и разказвач на събитията в двореца, но и човекът, който „дърпа конците“.

В ролята на водещ той ще бъде още по-категоричен и харизматичен, с авторитетно и аристократично присъствие, и премерена доза хумор.


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