BMW показа водородното X5 без никакъв камуфлаж

BMW рапзространи снимки на новото iX5 Hydrogen, като под познатата ламарина се крие система с горивни клетки от трето поколение, разработена съвместно с Toyota, която задвижва усъвършенствана система за електрическо задвижване на всички колела. Управлението на задвижващия агрегат се осъществява от новата централна архитектура за управление „Heart of Joy“ на компанията от Мюнхен, която непрекъснато оптимизира енергийния поток между блока горивни клетки, високоволтовата буферна батерия и двойните електродвигатели, за да запази характерната динамика на шофиране и да максимизира рекуперацията на енергия.

Ключовият инженерен пробив се крие в пода на шасито, където BMW е заменила традиционните цилиндрични резервоари със специализирана плоска система за съхранение. Състояща се от седем взаимосвързани камери, подсилени с въглеродни влакна и интегрирани директно в структурата на пода, плоската система побира седем килограма сгъстен водород, без да заема пространство от пътническото отделение или багажното отделение. Това решение за разположение осигурява прогнозиран пробег по WLTP до 750 километра (466 мили), като пълното зареждане на резервоара отнема по-малко от пет минути – осигурявайки възможност за дълги разстояния, която преодолява настоящите пречки при зареждането на батериите на електромобилите.

Сглобяването на прототипа вече е в ход в Мюнхен, а серийното производство на хардуера за горивните клетки е възложено на завода на BMW в Щаер, Австрия. Моделът iX5 Hydrogen играе централна роля в стратегията на марката за разнообразни задвижващи системи в навечерието на планираното му пускане на пазара през 2028 година. Чрез проектирането на водородната архитектура така, че да споделя сглобяващите линии с вариантите с електрически и с двигатели с вътрешно горене, Мюнхен изгражда гъвкав производствен модел, който може бързо да се адаптира към променящите се пазарни изисквания. Докато глобалната инфраструктура за зареждане все още е в процес на развитие, дисциплинираното инженерство на BMW демонстрира, че технологията на горивните клетки може безпроблемно да се впише в стандартния луксозен формат, без да се жертва производителността или практичността.