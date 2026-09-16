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BYD представи новия си електрически влекач в Европа

BYD представи новия си електрически влекач в Европа

16 Септември, 2026 15:31 508 9

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Моделът ще се конкурира с Tesla Semi

BYD представи новия си електрически влекач в Европа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

По време на изложението IAA Transportation 2026 в Хановер, китайският гигант BYD представи новия си флагмански модел за търговски превози – ETT 44. Проектиран специално, за да се конкурира на европейския пазар на тежкотоварни превозни средства за дълги разстояния, този електрически влекач с ремарке 4x2 се отличава с впечатляващи показатели за производителност, насочени директно към утвърдените модели на европейските производители като Mercedes-Benz eActros 600, MAN eTGX и Scania 45 R, като същевременно превъзхожда по технически характеристики модела Tesla Semi, предназначен за европейския пазар. Оборудван с аеродинамична кабина със спално място и висок покрив, както и с броня и обтекатели на покрива, намаляващи съпротивлението, ETT 44 съчетава традиционната европейска конструкция с кабина над двигателя с патентованата от BYD архитектура на задвижващия агрегат.

BYD представи новия си електрически влекач в Европа

В инженерната сърцевина на ETT 44 лежи технологията на BYD за структурни LFP Blade батерии, предлагана в конфигурации с капацитет 434 kWh и огромните 651 kWh, които осигуряват пробег до 600 километра. Задвижван от един мотор, развиващ до 1 000 конски сили, този тежкотоварен камион работи с 851-волтова архитектура, способна да приема ултрабързо зареждане чрез Megawatt Charging System (MCS) с мощност до 1 500 kW. Тази възможност за бързо зареждане позволява на варианта с голям пробег да възстанови нивото на заряд от 20 до 80 процента само за 20 минути – добавяйки приблизително 400 километра пробег по време на задължителната почивка на водача – докато стандартното DC зареждане по CCS2 достига максимална мощност от внушителните 420 kW.

BYD представи новия си електрически влекач в Европа

От гледна точка на шасито и нормативните изисквания влекачът има собствено тегло без товар около 11 000 килограма и е проектиран да отговаря на строгите европейски ограничения за превоз на товари, като предлага брутно комбинирано тегло от 44 тона (с номинална носеща способност на шасито до 65 тона). Въпреки че има по-голямо собствено тегло от Tesla Semi, ETT 44 осигурява по-голяма гъвкавост при полезния товар и значително по-бързо зареждане, подкрепени от впечатляваща десетгодишна гаранция за батерията или за 1,2 милиона километра.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шофер Гатю

    9 2 Отговор
    Не моем ли му източим нафтата ич не ми го фали, тока у туби не моем го сложим !

    Коментиран от #2

    15:35 16.09.2026

  • 2 Хахахаха

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шофер Гатю":

    И на шефа ти не му харесва, как му точиш нафтата. За това ще ти вземе ток!

    15:46 16.09.2026

  • 3 Хахахаха

    3 2 Отговор
    И все пак, докато га ньо обяснява, как нищо не можело на ток, света вече мина на ток. А той още се чуди, как да си направи зарядно пред блока, щот ръйш ли, само га ньо има блок и живее на осмия етаж. Другите държави, не са виждали блокове и не живеят по осмите етажи.

    15:48 16.09.2026

  • 4 Бай той Толстой

    2 2 Отговор
    Алооо,атлантиците-с демократични клетви няма да ги преборите китайците.Ръгайте чушки в боба.

    Коментиран от #5, #6

    15:48 16.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Бай той Толстой":

    Ти обясни сега, как китайците станаха "ге. таци" понеже минаха на ток?

    15:50 16.09.2026

  • 7 Калоян

    3 2 Отговор
    За локален разнос е доста добър вариант. Въпроса е че с зареждащите станции ще е проблем.

    Коментиран от #9

    16:04 16.09.2026

  • 8 Тити

    0 1 Отговор
    Един милион километра ще ги навъртят за две години тировете а след това ако стане нещо с батерията на скрап.

    16:15 16.09.2026

  • 9 Зарядни станции

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Калоян":

    Ако ще е за локален разнос защо въобще трябва да стъпва на зарядна станция, след като може да зарежда директно от покрива на склада от който прави разноса?

    Всеки фотоволтаичен панел за 100 евро на покрива на склада, произвежда 1000 киловатчаса годишно, които осигуряват грубо около 1000 километра пробег годишно.

    100 панела за 10 000 евро осигуряват 100 000 км всяка година, за които всяка година трябва да се плащат по 50 000 евро за дизел.

    Дали си заслужава?

    16:17 16.09.2026