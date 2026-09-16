BYD представи новия си електрически влекач в Европа

По време на изложението IAA Transportation 2026 в Хановер, китайският гигант BYD представи новия си флагмански модел за търговски превози – ETT 44. Проектиран специално, за да се конкурира на европейския пазар на тежкотоварни превозни средства за дълги разстояния, този електрически влекач с ремарке 4x2 се отличава с впечатляващи показатели за производителност, насочени директно към утвърдените модели на европейските производители като Mercedes-Benz eActros 600, MAN eTGX и Scania 45 R, като същевременно превъзхожда по технически характеристики модела Tesla Semi, предназначен за европейския пазар. Оборудван с аеродинамична кабина със спално място и висок покрив, както и с броня и обтекатели на покрива, намаляващи съпротивлението, ETT 44 съчетава традиционната европейска конструкция с кабина над двигателя с патентованата от BYD архитектура на задвижващия агрегат.

В инженерната сърцевина на ETT 44 лежи технологията на BYD за структурни LFP Blade батерии, предлагана в конфигурации с капацитет 434 kWh и огромните 651 kWh, които осигуряват пробег до 600 километра. Задвижван от един мотор, развиващ до 1 000 конски сили, този тежкотоварен камион работи с 851-волтова архитектура, способна да приема ултрабързо зареждане чрез Megawatt Charging System (MCS) с мощност до 1 500 kW. Тази възможност за бързо зареждане позволява на варианта с голям пробег да възстанови нивото на заряд от 20 до 80 процента само за 20 минути – добавяйки приблизително 400 километра пробег по време на задължителната почивка на водача – докато стандартното DC зареждане по CCS2 достига максимална мощност от внушителните 420 kW.

От гледна точка на шасито и нормативните изисквания влекачът има собствено тегло без товар около 11 000 килограма и е проектиран да отговаря на строгите европейски ограничения за превоз на товари, като предлага брутно комбинирано тегло от 44 тона (с номинална носеща способност на шасито до 65 тона). Въпреки че има по-голямо собствено тегло от Tesla Semi, ETT 44 осигурява по-голяма гъвкавост при полезния товар и значително по-бързо зареждане, подкрепени от впечатляваща десетгодишна гаранция за батерията или за 1,2 милиона километра.