Ето кои са най-популярните автомобили в Китай

Пълната електрификация на най-големия автомобилен пазар в света вече не е просто прогноза, а неизбежна реалност. Официалните статистически данни за продажбите в Китай през юли разкриват безапелационно превъзходство на превозните средства, задвижвани от нови енергийни източници (NEV). В топ 10 на най-предпочитаните модели цели девет позиции са окупирани от изцяло електрически и хибридни предложения, а традиционното вътрешно горене остава самотен войн на самия праг на класацията.

Последната твърдина на познатите ни агрегати с фосилни горива се оказа компактният японски кросоувър Toyota Corolla Cross. С реализирани 14 510 единици за месеца, моделът успя да допълни челната десетка, оформяйки символичната граница между отиващата си конвенционална ера и новата дигитално-електрическа епоха.

На върха на подреждането доминира Geely Xingyuan, който затвърди лидерската си позиция с внушителните 32 306 продажби през юли. Компактният електрически модел продължава да поддържа първенството, поставено още през изминалата година, благодарение на отличния баланс между достъпност и съвременни технологии. Втората позиция бе извоювана от амбициозния Leapmotor A10, който реализира 26 424 бройки, а производителят вече готви за пазарен дебют и следващото си оръжие – A05, позиционирано с още по-агресивна ценова политика.

Призовите места се затварят от американския пионер Tesla. Кросоувърът Model Y привлича 25 158 купувачи, като остава най-скъпото предложение сред десетте най-продавани модела.

Останалата част от престижния списък затвърждава тоталния натиск на местните азиатски производители. Четвъртата позиция се заема от спортния седан Xiaomi SU7 с 21 044 реализации, последван от хибридния и електрически Fang Chengbao Ti 7 с 20 320 бройки. На шесто място е популярният BYD Yuan Up с 20 275 регистрирани автомобила. Седмото и осмото място принадлежат съответно на Changan Qiyuan Q05 с 18 871 бройки и Li Auto i6 с 15 420 единици, докато деветата позиция е за хибридното предложение BYD Sea Lion 06 с 15 395 продажби. Списъкът ясно показва, че китайският потребител вече прави своя избор почти изцяло в полза на високите технологии и алтернативното задвижване.