Виолета Комитова: 4 фирми държат 95% от пазарния дял за производство на мантинелите. Това е чист монопол

4 фирми държат 95% от пазарния дял за производство на мантинелите. Това е чист монопол, каза в студиото на "Още от деня" по БНТ бившият регионален министър арх. Виолета Комитова. А държавата получава високи цени за мантинелите и много ниско качество. През 2021 година прекратих договори за ремонти за 2 млрд. лева, не ми стигна времето за договорите и за мантинелите, и за маркировките, каза още тя.
"През 2021 година заварих следната ситуация. Ремонт на път, обикновените ремонти, които са така наречените ТРП-та, се разделя на 4 поръчки. Примерно 30 км път се разделя на 4 обществени поръчки. Асфалтиране, пътни знаци, маркировка и мантинели. Така, и аз питам защо? Ние трябва да получим един строителен продукт. Ремонтиран път.", коментира бившият регионален министър.
Има фирми монополисти, сключват се договори за 4-5 години, някои само за мантинели, които изтичат през 2026 г., обясни тя.
"Те са фенове на петилетките. Така, че се абонират 5 години за държавните поръчки твърдо. И тази година, на 18 февруари, сключваме нови 4-годишни договори в последния ден на правителството "Желязков", само за мантинели говоря. 500 милиона евро за 5 години, по 100 милиона евро осигурени пари на тези фирми, които доставят мантинели. Второто ми твърдение от 2021-а година досега е следното. Даваме много пари за асфалт, за знаци, за маркировка и за мантинели, а получаваме много лош резултат."
Последната наредба за ограничителни системи от 1 април 2024 г. е съставена с лобисткото влияние на фирмите - монополисти, обясни още арх. Комитова.
"И какво има в тази наредба? Първо изискване. По цялата магистрала да има еластични огради наречени мантинели, за разлика от бетоновите огради. При положение, че половината магистрала "Тракия" е в равнина и няма нужда от еластични огради по цялата дължина. В същото време наредбата не е минала през Българския институт по стандартизация. Не е съгласувана. И в наредбата няма изискване за краш-тестове. Краш тестовете са тези документи, които доказват една еластична ограда какъв товар може да поеме. И две думи за бетоновите ограждения. В наредбата няма нито една дума как се защитава, например, колона на мост с еластична ограда. Когато еластичната ограда бъде блъсната от 50-тонен тир и се събори и колоната, и моста. Няма нито една дума."
По думите на бившия регионален министър, във ведомството е съставена работна група от настоящия министър, която да работи по тази наредба и да промени изискванията, че няма да има краш-тестове.
"Да се въведат две думи за бетоновите огради, тъй като монополистите искат да правят еластични огради. И също така, колкото по-низко качество слагат на мантинелите, толкова по-често ние ги ремонтираме. И кръгът се затваря, милионите вървят. Колкото по-ниско качество, толкова по-често ние ремонтираме мантинели. Слагаме нови и нови и още и още. И това дотук няма никакъв контрол."
Очаквам да има разкрития по всички договори в пътното строителство - за основни ремонти, за строителство, за мантинели, за маркировки и така нататък, каза още Виолета Комитова.
"Очаквам също така да се разгледат и договорите за строителство в Националната компания за железопътна инфраструктура. Там също има много строителство. В Министерство на енергетиката има много строителство. Очаквам, защото строителството напоследък се превърна в България в една много голяма корупционна яма."
Има пет практики, които аз бих забранила, допълни тя:
"Първо, разчленяване на строителството. Второ, фирми на абонамент повече не. За една година, и като не сме доволни, чао. Не на инженеринга в строителството, без лобистки наредби и повече прозрачност. Това означава заданията, по които държавата иска ремонтите да са публични, но също така и фирмените договори, по които работят те, също да са публични. Защото не може ние с вас даваме от бюджета пари на тези фирми. Парите са публични, като отидат във фирмата, а договорите стават фирмена тайна. Искаме повече прозрачност."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нали
Коментиран от #14
20:46 23.09.2026
2 каба-сдс-крадев
20:48 23.09.2026
3 Дзак
20:51 23.09.2026
4 Ха,ха
20:51 23.09.2026
5 селяк
20:51 23.09.2026
6 Яшар
20:52 23.09.2026
7 Горски
20:55 23.09.2026
8 МОНОПОЛ ЩЕ Е
20:56 23.09.2026
9 А колко фирми внасят лекарства?
20:59 23.09.2026
10 кноило
Коментиран от #13
21:02 23.09.2026
11 Майора
21:06 23.09.2026
12 Умен
21:07 23.09.2026
13 Анонимен
До коментар #10 от "кноило":10 лъжи 10 гнусни лъжи 10 пропаганда 10 а тази госпожа е дърта комуниска от дълбоката държава Защо тези червени комунисти хем грабят хем лъжат хем са безнаказани Аман от лъжци по сайтовете
Коментиран от #17
21:09 23.09.2026
14 Без майтап
До коментар #1 от "Нали":Случила е да се сниши под оригинална мантинела. Сега се надига леко и като се оглежда си казва, Моя Манолова има по голям късмет от мен.
21:11 23.09.2026
15 Ироничен
21:12 23.09.2026
16 Анонимен
Коментиран от #21
21:13 23.09.2026
17 фаокие
До коментар #13 от "Анонимен":Какви комунисти ти се привиждат бре ПП и ДБ платен лъжец??? То като ви каже някои че сте лъжци и глупаци и почвате да викате комунисти, Русия и Путин. Всеки ви научи лъжите. Кое е лъжа??? Дай аргументи??? Слава на Господ Иисус Христос годината е 2026г. Нещо си се объркал и лъжите ти не минават на никои.
Коментиран от #22
21:17 23.09.2026
18 Боже
21:17 23.09.2026
19 Фен
21:18 23.09.2026
20 ти да видиш
21:20 23.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Анонимен
До коментар #17 от "фаокие":Комунисти червени от дълбоката дъ.жава истински които 90 година заграбиха всичко и сега са бизнесмени А колкото до тази дъртата хахахаха ТАЗИ ли ще определя пътят на държавата ни .елелелеле Къде са младите къде са образованите къде са Няма ги Радев раздава парите от бюджета като свои колко хиляда да учат регресите чужди езици хахахахаха ПОЗОР а и са безнаказани най важното
Коментиран от #25
21:24 23.09.2026
23 Анонимен
До коментар #21 от "дцавсе":Мая ли хаха дърта бкп заедно със мъжът си Радев ги настани на хранилката Мая дето се търкаля като магарица в парламента и лъжеше онези от системата Егатии всичкото с цел хранилка Е сега Радев ги настани Старите хахахахя
21:26 23.09.2026
24 Позна !
21:30 23.09.2026
25 цаолик
До коментар #22 от "Анонимен":Лъжец, тези дето им викаш комунисти, са по десни и от теб бре лъжец. През 2026г какви комунисти се мъчиш да излъжеш българите??? Тези разбойници комудетата са по десни и от твоята секта ПП и ДБ педофили дето са те пуснали да лъжеш по глупавите по форумите. Само се чудите как да лъжете за да ви храни някои. Комунисти??? Да ходиш на лекар, иму кажи че си лъжец. Слава на Господ Иисус Христос напразно се опитвате да лъжете.
Коментиран от #27, #28
21:33 23.09.2026
26 Не с рога
21:37 23.09.2026
27 Анонимен
До коментар #25 от "цаолик":Радев например бкп Нинова решетников Кутев вигенин Проданов онзи мраза дето баща му ограби държавата ето това е олигарх и още и още това са бкп от дълбоката държава а има и незнам кое си поколение
21:38 23.09.2026
28 Анонимен
До коментар #25 от "цаолик":Аз не съм Мая да чакам Радев да ме назначи да знаеш
21:39 23.09.2026
29 Фантомас
21:40 23.09.2026
30 Един
21:43 23.09.2026
31 синан
Коментиран от #33
21:44 23.09.2026
32 ...
21:49 23.09.2026
33 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #31 от "синан":Aрхитeктитe нямaт пoдгoтoвкa пo cпeциaлнocттa "Пътнo и жeлeзoпътнo cтрoитeлcтвo"...a пък пo "Икoнoмикa и организация нa cтрoитeлcтвoтo" ca пълнa cкръб...
22:05 23.09.2026
34 БЪЛГАРЧЕТО ГЙТМАРКАТА
22:16 23.09.2026
35 Чичо
22:28 23.09.2026