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Виолета Комитова: 4 фирми държат 95% от пазарния дял за производство на мантинелите. Това е чист монопол

Виолета Комитова: 4 фирми държат 95% от пазарния дял за производство на мантинелите. Това е чист монопол

23 Септември, 2026 20:41 1 134 35

  • виолета комитова-
  • фирми-
  • мантинели-
  • монопол-
  • производство

Строителството напоследък се превърна в България в една много голяма корупционна яма, коментира бившият регионален министър

Виолета Комитова: 4 фирми държат 95% от пазарния дял за производство на мантинелите. Това е чист монопол - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

4 фирми държат 95% от пазарния дял за производство на мантинелите. Това е чист монопол, каза в студиото на "Още от деня" по БНТ бившият регионален министър арх. Виолета Комитова. А държавата получава високи цени за мантинелите и много ниско качество. През 2021 година прекратих договори за ремонти за 2 млрд. лева, не ми стигна времето за договорите и за мантинелите, и за маркировките, каза още тя.

"През 2021 година заварих следната ситуация. Ремонт на път, обикновените ремонти, които са така наречените ТРП-та, се разделя на 4 поръчки. Примерно 30 км път се разделя на 4 обществени поръчки. Асфалтиране, пътни знаци, маркировка и мантинели. Така, и аз питам защо? Ние трябва да получим един строителен продукт. Ремонтиран път.", коментира бившият регионален министър.

Има фирми монополисти, сключват се договори за 4-5 години, някои само за мантинели, които изтичат през 2026 г., обясни тя.
"Те са фенове на петилетките. Така, че се абонират 5 години за държавните поръчки твърдо. И тази година, на 18 февруари, сключваме нови 4-годишни договори в последния ден на правителството "Желязков", само за мантинели говоря. 500 милиона евро за 5 години, по 100 милиона евро осигурени пари на тези фирми, които доставят мантинели. Второто ми твърдение от 2021-а година досега е следното. Даваме много пари за асфалт, за знаци, за маркировка и за мантинели, а получаваме много лош резултат."

Последната наредба за ограничителни системи от 1 април 2024 г. е съставена с лобисткото влияние на фирмите - монополисти, обясни още арх. Комитова.

"И какво има в тази наредба? Първо изискване. По цялата магистрала да има еластични огради наречени мантинели, за разлика от бетоновите огради. При положение, че половината магистрала "Тракия" е в равнина и няма нужда от еластични огради по цялата дължина. В същото време наредбата не е минала през Българския институт по стандартизация. Не е съгласувана. И в наредбата няма изискване за краш-тестове. Краш тестовете са тези документи, които доказват една еластична ограда какъв товар може да поеме. И две думи за бетоновите ограждения. В наредбата няма нито една дума как се защитава, например, колона на мост с еластична ограда. Когато еластичната ограда бъде блъсната от 50-тонен тир и се събори и колоната, и моста. Няма нито една дума."

По думите на бившия регионален министър, във ведомството е съставена работна група от настоящия министър, която да работи по тази наредба и да промени изискванията, че няма да има краш-тестове.

"Да се въведат две думи за бетоновите огради, тъй като монополистите искат да правят еластични огради. И също така, колкото по-низко качество слагат на мантинелите, толкова по-често ние ги ремонтираме. И кръгът се затваря, милионите вървят. Колкото по-ниско качество, толкова по-често ние ремонтираме мантинели. Слагаме нови и нови и още и още. И това дотук няма никакъв контрол."

Очаквам да има разкрития по всички договори в пътното строителство - за основни ремонти, за строителство, за мантинели, за маркировки и така нататък, каза още Виолета Комитова.

"Очаквам също така да се разгледат и договорите за строителство в Националната компания за железопътна инфраструктура. Там също има много строителство. В Министерство на енергетиката има много строителство. Очаквам, защото строителството напоследък се превърна в България в една много голяма корупционна яма."

Има пет практики, които аз бих забранила, допълни тя:

"Първо, разчленяване на строителството. Второ, фирми на абонамент повече не. За една година, и като не сме доволни, чао. Не на инженеринга в строителството, без лобистки наредби и повече прозрачност. Това означава заданията, по които държавата иска ремонтите да са публични, но също така и фирмените договори, по които работят те, също да са публични. Защото не може ние с вас даваме от бюджета пари на тези фирми. Парите са публични, като отидат във фирмата, а договорите стават фирмена тайна. Искаме повече прозрачност."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нали

    23 7 Отговор
    и ти беше министерка ма бульо

    Коментиран от #14

    20:46 23.09.2026

  • 2 каба-сдс-крадев

    19 5 Отговор
    Същата схема като в община Карлово......кмет...ските фирми държат всичко,и основно сметосъбиране,общински поръчки.....през 3-ма минава всичко,които са собственост на кме...та....Левс.ки би се обърнал в гроба.

    20:48 23.09.2026

  • 3 Дзак

    11 2 Отговор
    Да спрегнат с греди двете вътрешни мантинели. Това ще ги заздрави и ще бъде по-евтино от смяната..

    20:51 23.09.2026

  • 4 Ха,ха

    6 3 Отговор
    Картели

    20:51 23.09.2026

  • 5 селяк

    24 2 Отговор
    и кой ги държи тия фирми , че тука за един преател питам?

    20:51 23.09.2026

  • 6 Яшар

    16 8 Отговор
    Комитова говори истината, Но и тя не свърши нищо (абсолютно нищо ,както и Шишков сега работи за мафията ..а Радев си мълчи има приятели там ...с тиквата) ..като беше министър ,просто страха респектира ...тук в България за сметка на Албания,Сърбия,Македония ,Хърватия,Босна,Черна гора . (Румъния не броим тя е 20-30г пред нас ) ..мафията е По Силна от много слабата и корумпирана държава ...аз и мойте съселяни продължаваме да си бъркаме в носа, ушите и да си чистим гурелите

    20:52 23.09.2026

  • 7 Горски

    18 6 Отговор
    Въобще дебеличкия Пеевски руши всичко до което се докосне финото му тяло. И най-гнусното е, че внука на врачанския полковник от ДС громи и заклеймява комунистическото минало на България. Но това не очуква никой, защото всички негодяй облагодетелствени от предишния социално политически строй се явиха като големи демократи, но както и да е. Този измамник си го заслужавате да ви будалка и обира, както и тези сегашните и предишните разследващи го, които явно не искат да го разследват и осъдят, защото вместо да попитат САЩ и Англия защо и за какво е обвинен в корупция и даже има забрана да влиза на териториите им за да не разпространява корупция там, те се занимават с някакви негови полети и самолетни билети, вместо с фалитът на КТБ как и от кого е предизикан, как придоби Булгартабак, как е станал МИЛИАРДЕР и какви данъци е платил и т.н. все собственост придобита много ясно от злоупотреба и кражба от народа?

    20:55 23.09.2026

  • 8 МОНОПОЛ ЩЕ Е

    18 2 Отговор
    Ако тези фирми са на един и същи собственик. Иначе колко фирми за мантинели трябва да има в малка България? И колко телекома има??? Или търговски вериги????

    20:56 23.09.2026

  • 9 А колко фирми внасят лекарства?

    16 1 Отговор
    Щото за 3 месеца лекарство от 10 евро стана 12.70 евро. Там цената стана 1лв-1.5евро. Спекула 300%

    20:59 23.09.2026

  • 10 кноило

    14 6 Отговор
    15 г лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и стадото му калинки и разбойници, са си пълнили чекмеджетата с евро и злато кои колкото може да носи. Цяла България е плащала милиарди само за мантинели, а Винету от ГЕРБ банкя и деругата свиня са прибирали и с двете шепи. И това е само от 1 мантинели??? Ами като се почне и саниране, къщи за тъщи, евро пари, милиарди. Милиарди са прибирали тези туземци. А ПП и ДБ педофили и те ги праха и с тях си деляха. Сега вече кризата и липсата на пари е за българите дето зяпаха и си бъркаха в носа. Слава на Господ Иисус Христос, поне за сега ги изритаха от властта. Надяваме се да ги почнат и да ходят да чукат камъни, докато им окапят ушите.

    Коментиран от #13

    21:02 23.09.2026

  • 11 Майора

    9 0 Отговор
    А защо не казваш как построи път до вилата си?

    21:06 23.09.2026

  • 12 Умен

    12 3 Отговор
    Aми Октопод. Филмът беше хит в краят на 80 те. Строителсво и кражби. Това е схемата. Мяфията си е мафия.

    21:07 23.09.2026

  • 13 Анонимен

    5 10 Отговор

    До коментар #10 от "кноило":

    10 лъжи 10 гнусни лъжи 10 пропаганда 10 а тази госпожа е дърта комуниска от дълбоката държава Защо тези червени комунисти хем грабят хем лъжат хем са безнаказани Аман от лъжци по сайтовете

    Коментиран от #17

    21:09 23.09.2026

  • 14 Без майтап

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нали":

    Случила е да се сниши под оригинална мантинела. Сега се надига леко и като се оглежда си казва, Моя Манолова има по голям късмет от мен.

    21:11 23.09.2026

  • 15 Ироничен

    5 2 Отговор
    Тази нали не очаква мантинели да се произвеждат в гараж? Очаквах да са две.

    21:12 23.09.2026

  • 16 Анонимен

    8 3 Отговор
    БКП.дъртите червени комунисти изникнаха и се развъртяха сега Ето МАЯ например Радев уреди съпругът и и нея Ето това е червена хранилка Безсрамници

    Коментиран от #21

    21:13 23.09.2026

  • 17 фаокие

    2 6 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    Какви комунисти ти се привиждат бре ПП и ДБ платен лъжец??? То като ви каже някои че сте лъжци и глупаци и почвате да викате комунисти, Русия и Путин. Всеки ви научи лъжите. Кое е лъжа??? Дай аргументи??? Слава на Господ Иисус Христос годината е 2026г. Нещо си се объркал и лъжите ти не минават на никои.

    Коментиран от #22

    21:17 23.09.2026

  • 18 Боже

    3 3 Отговор
    Как да спра да виждам тази снимка ,ужас

    21:17 23.09.2026

  • 19 Фен

    6 0 Отговор
    Е 4 да не са малко? Колко да са, 40? И сме в ЕС, може да кандидатстват и румънски, и гръцки... И нали бяха свързани лица? Имена? Демерджиев? Намери ли на Деса паспорта? На Драгалевци заглушителя? На Пеевски кой купува билетите? Или, само шум вдигаш?

    21:18 23.09.2026

  • 20 ти да видиш

    2 3 Отговор
    При положение, че половината магистрала "Тракия" е в равнина и няма нужда от еластични огради по цялата дължина?????????? Комитова,ти знаеш ли колко уши имаш на главата си?🫤

    21:20 23.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "фаокие":

    Комунисти червени от дълбоката дъ.жава истински които 90 година заграбиха всичко и сега са бизнесмени А колкото до тази дъртата хахахаха ТАЗИ ли ще определя пътят на държавата ни .елелелеле Къде са младите къде са образованите къде са Няма ги Радев раздава парите от бюджета като свои колко хиляда да учат регресите чужди езици хахахахаха ПОЗОР а и са безнаказани най важното

    Коментиран от #25

    21:24 23.09.2026

  • 23 Анонимен

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "дцавсе":

    Мая ли хаха дърта бкп заедно със мъжът си Радев ги настани на хранилката Мая дето се търкаля като магарица в парламента и лъжеше онези от системата Егатии всичкото с цел хранилка Е сега Радев ги настани Старите хахахахя

    21:26 23.09.2026

  • 24 Позна !

    6 0 Отговор
    2 са фирмите произвеждащи мантинели в България , едната е пловдивската Юпитер , другата е радомирска . Останалите малки фирми купуват мантинели от тях или от Гърция . Сега нещо интересно , пловдивската фирма със собственик Любомир Иванов си е направила и някаква асоциация за безопасност на техническите съоръжения или нещо такова и в тази асоциация член на управителния съвет до края на април 2026 г е ченгето Румен Миланов .А де , де го чукаш , де се пука !

    21:30 23.09.2026

  • 25 цаолик

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Анонимен":

    Лъжец, тези дето им викаш комунисти, са по десни и от теб бре лъжец. През 2026г какви комунисти се мъчиш да излъжеш българите??? Тези разбойници комудетата са по десни и от твоята секта ПП и ДБ педофили дето са те пуснали да лъжеш по глупавите по форумите. Само се чудите как да лъжете за да ви храни някои. Комунисти??? Да ходиш на лекар, иму кажи че си лъжец. Слава на Господ Иисус Христос напразно се опитвате да лъжете.

    Коментиран от #27, #28

    21:33 23.09.2026

  • 26 Не с рога

    5 1 Отговор
    тая леля се прави, че никога не е била във властта, ще смуче кожената опашка

    21:37 23.09.2026

  • 27 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "цаолик":

    Радев например бкп Нинова решетников Кутев вигенин Проданов онзи мраза дето баща му ограби държавата ето това е олигарх и още и още това са бкп от дълбоката държава а има и незнам кое си поколение

    21:38 23.09.2026

  • 28 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "цаолик":

    Аз не съм Мая да чакам Радев да ме назначи да знаеш

    21:39 23.09.2026

  • 29 Фантомас

    3 0 Отговор
    по принцип мантинелите се оказаха безполезни и дори опасни, необходимо е замяната им с т.нар. джърсита ако искате да нямаме приблеми, в кресненското дефиле колчетата спасиха стотици животи и затваряния на пътя

    21:40 23.09.2026

  • 30 Един

    4 0 Отговор
    И кво като са 4. Нали не е една. По тая логика и мобилните оператори са 3, Ами спрете им договорите и на тях. Ама само с приказки не става Петрохан. Трябва и малко доказателства все пак. А вие сте пълни палячовци начело с тъпо Киро.

    21:43 23.09.2026

  • 31 синан

    1 3 Отговор
    Комитова беше най подходяща за регионален министър вместо Шишков. Има твърд характер .

    Коментиран от #33

    21:44 23.09.2026

  • 32 ...

    2 1 Отговор
    Комитова е най - слабият министър от всички правителства, министър на нищонеправенето...

    21:49 23.09.2026

  • 33 ИНТЕРЕСНО?

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "синан":

    Aрхитeктитe нямaт пoдгoтoвкa пo cпeциaлнocттa "Пътнo и жeлeзoпътнo cтрoитeлcтвo"...a пък пo "Икoнoмикa и организация нa cтрoитeлcтвoтo" ca пълнa cкръб...

    22:05 23.09.2026

  • 34 БЪЛГАРЧЕТО ГЙТМАРКАТА

    0 0 Отговор
    ТОЧНО ТАКИВА МАНТИНЕЛИ СЕ ОКАЗА ЧЕ НЕ СА МНОГИ НАДЕЖДНИ ИНАЧЕ.КАЗАНО.БГ ПАРЛАМА ДА ОТБИРМ НОМЕРА ДА.ГУШНЕМ ПАРИТЕ.

    22:16 23.09.2026

  • 35 Чичо

    0 0 Отговор
    Чудя се каква държава сме след , като не можем да вкараме един файтон бандити в затвора , затова, че откраднаха България и продължават ! Всеки народ заслужавал съдбата си казват !

    22:28 23.09.2026

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