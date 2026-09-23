Виолета Комитова: 4 фирми държат 95% от пазарния дял за производство на мантинелите. Това е чист монопол

4 фирми държат 95% от пазарния дял за производство на мантинелите. Това е чист монопол, каза в студиото на "Още от деня" по БНТ бившият регионален министър арх. Виолета Комитова. А държавата получава високи цени за мантинелите и много ниско качество. През 2021 година прекратих договори за ремонти за 2 млрд. лева, не ми стигна времето за договорите и за мантинелите, и за маркировките, каза още тя.

"През 2021 година заварих следната ситуация. Ремонт на път, обикновените ремонти, които са така наречените ТРП-та, се разделя на 4 поръчки. Примерно 30 км път се разделя на 4 обществени поръчки. Асфалтиране, пътни знаци, маркировка и мантинели. Така, и аз питам защо? Ние трябва да получим един строителен продукт. Ремонтиран път.", коментира бившият регионален министър.

Има фирми монополисти, сключват се договори за 4-5 години, някои само за мантинели, които изтичат през 2026 г., обясни тя.

"Те са фенове на петилетките. Така, че се абонират 5 години за държавните поръчки твърдо. И тази година, на 18 февруари, сключваме нови 4-годишни договори в последния ден на правителството "Желязков", само за мантинели говоря. 500 милиона евро за 5 години, по 100 милиона евро осигурени пари на тези фирми, които доставят мантинели. Второто ми твърдение от 2021-а година досега е следното. Даваме много пари за асфалт, за знаци, за маркировка и за мантинели, а получаваме много лош резултат."

Последната наредба за ограничителни системи от 1 април 2024 г. е съставена с лобисткото влияние на фирмите - монополисти, обясни още арх. Комитова.

"И какво има в тази наредба? Първо изискване. По цялата магистрала да има еластични огради наречени мантинели, за разлика от бетоновите огради. При положение, че половината магистрала "Тракия" е в равнина и няма нужда от еластични огради по цялата дължина. В същото време наредбата не е минала през Българския институт по стандартизация. Не е съгласувана. И в наредбата няма изискване за краш-тестове. Краш тестовете са тези документи, които доказват една еластична ограда какъв товар може да поеме. И две думи за бетоновите ограждения. В наредбата няма нито една дума как се защитава, например, колона на мост с еластична ограда. Когато еластичната ограда бъде блъсната от 50-тонен тир и се събори и колоната, и моста. Няма нито една дума."

По думите на бившия регионален министър, във ведомството е съставена работна група от настоящия министър, която да работи по тази наредба и да промени изискванията, че няма да има краш-тестове.

"Да се въведат две думи за бетоновите огради, тъй като монополистите искат да правят еластични огради. И също така, колкото по-низко качество слагат на мантинелите, толкова по-често ние ги ремонтираме. И кръгът се затваря, милионите вървят. Колкото по-ниско качество, толкова по-често ние ремонтираме мантинели. Слагаме нови и нови и още и още. И това дотук няма никакъв контрол."

Очаквам да има разкрития по всички договори в пътното строителство - за основни ремонти, за строителство, за мантинели, за маркировки и така нататък, каза още Виолета Комитова.

"Очаквам също така да се разгледат и договорите за строителство в Националната компания за железопътна инфраструктура. Там също има много строителство. В Министерство на енергетиката има много строителство. Очаквам, защото строителството напоследък се превърна в България в една много голяма корупционна яма."

Има пет практики, които аз бих забранила, допълни тя:

"Първо, разчленяване на строителството. Второ, фирми на абонамент повече не. За една година, и като не сме доволни, чао. Не на инженеринга в строителството, без лобистки наредби и повече прозрачност. Това означава заданията, по които държавата иска ремонтите да са публични, но също така и фирмените договори, по които работят те, също да са публични. Защото не може ние с вас даваме от бюджета пари на тези фирми. Парите са публични, като отидат във фирмата, а договорите стават фирмена тайна. Искаме повече прозрачност."