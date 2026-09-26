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Ford спря производството на най-продавания си модел

Ford спря производството на най-продавания си модел

26 Септември, 2026 10:30 387 3

  • ford-
  • f-150-
  • f-series-
  • производство

Сглобяването на F-150 е спряно за неопределен период

Ford спря производството на най-продавания си модел - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Производственият ритъм в щатските заводи на Ford отново е подложен на сериозно изпитание, след като ръководството на компанията беше принудено да обяви извънредно спиране на поточните линии за бестселера F-150. Според вътрешен фирмен меморандум, ключовото предприятие Dearborn Truck Plant в Мичиган е поставилно всички работни смени и производствени екипи на пауза.

Спирането на производството обхваща периода от четвъртък, 24 септември, до следващия вторник, 29 септември 2026 година, оставайки близо 3 500 служители в принудителен престой. Причината за внезапната мярка се крие в неоповестени публично проблеми по веригата за доставки, които засягат не само завода в Детройт, но се отразяват и върху други стратегически предприятия на американския производител.

Трудностите вече оказват влияние и върху сглобяването на лекотоварната гама в завода в Канзас Сити, където също се наложи отмяна на отделни смени. В опит да компенсира сериозните загуби на обем и да ограничи спада в пазарния дял, ръководството на Синия овал пренасочва ресурс към завода в Кентъки, където натовареността на линиите е била изкуствено увеличена.

Ситуацията идва в изключително чувствителен момент за концерна, който все още се опитва да навакса загубеното време и да възстанови оптималните си дилърски наличности след предишни производствени затруднения. Анализаторите отбелязват, че подобни прекъсвания на емблематичната серия „F“ създават допълнителен натиск върху позициите на марката на вътрешния пазар в САЩ.


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  • 1 Един

    0 1 Отговор
    Няма проблем ,

    Те Китайчетата произвеждат ....
    Ще произведат и за Вас

    10:38 26.09.2026

  • 2 Валентина

    0 0 Отговор
    пpoмоция! 50 eвppoпънaa npoгpaмаа! 15 e cфиpkaa!
    0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    10:45 26.09.2026

  • 3 Валентина

    0 0 Отговор
    пpoмоция! 50 eвppo пълнaa npoгpaмаа! 15 e cфиpkaa!
    0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    10:45 26.09.2026