Ford спря производството на най-продавания си модел

Производственият ритъм в щатските заводи на Ford отново е подложен на сериозно изпитание, след като ръководството на компанията беше принудено да обяви извънредно спиране на поточните линии за бестселера F-150. Според вътрешен фирмен меморандум, ключовото предприятие Dearborn Truck Plant в Мичиган е поставилно всички работни смени и производствени екипи на пауза.

Спирането на производството обхваща периода от четвъртък, 24 септември, до следващия вторник, 29 септември 2026 година, оставайки близо 3 500 служители в принудителен престой. Причината за внезапната мярка се крие в неоповестени публично проблеми по веригата за доставки, които засягат не само завода в Детройт, но се отразяват и върху други стратегически предприятия на американския производител.

Трудностите вече оказват влияние и върху сглобяването на лекотоварната гама в завода в Канзас Сити, където също се наложи отмяна на отделни смени. В опит да компенсира сериозните загуби на обем и да ограничи спада в пазарния дял, ръководството на Синия овал пренасочва ресурс към завода в Кентъки, където натовареността на линиите е била изкуствено увеличена.

Ситуацията идва в изключително чувствителен момент за концерна, който все още се опитва да навакса загубеното време и да възстанови оптималните си дилърски наличности след предишни производствени затруднения. Анализаторите отбелязват, че подобни прекъсвания на емблематичната серия „F“ създават допълнителен натиск върху позициите на марката на вътрешния пазар в САЩ.