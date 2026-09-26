Принц Хари иска да привлече чичо си Чарлз Спенсър за документален филм за принцеса Даяна

Принц Хари се е сближил с чичо си Чарлз Спенсър на фона на информации, че херцогът на Съсекс и съпругата му Меган Маркъл обмислят документален филм за покойната принцеса Даяна по повод 30 години от смъртта ѝ.

Кралският журналист Том Сайкс коментира пред Page Six, че според него принц Хари се опитва да привлече Ърл Спенсър към евентуалната продукция. По думите му участието на брата на принцеса Даяна би придало допълнителна тежест и достоверност на проекта.

Сайкс свързва отношенията между двамата и с новата книга на Чарлз Спенсър „Swan Song: Diana, My Sister“, посветена на сестра му. В нея Ърл Спенсър отправя твърдения за отношението на крал Чарлз III към Даяна по време на брака им.

Самият Чарлз Спенсър наскоро заяви, че принц Хари е „напълно спокоен“ относно съдържанието на книгата. Според Том Сайкс това може да е знак, че херцогът на Съсекс подкрепя публично чичо си, макар подобна договорка да не е потвърдена от двете страни.

Журналистът предполага още, че евентуален документален филм би поставил силен акцент върху връзката между принц Хари и наследството на майка му. Сайкс твърди, че продукцията вероятно ще представи херцога на Съсекс като човек, който продължава част от каузите и общественото наследство на принцеса Даяна.

Той допуска и сериозен финансов интерес към подобен проект, но това е негова интерпретация, а не потвърдена информация от принц Хари, Меган Маркъл или продуцентската им компания Archewell Productions.

Според The Telegraph принц Хари действително е бил потърсен от Чарлз Спенсър и приятели на принцеса Даяна във връзка с възможен филм, посветен на 30-годишнината от смъртта ѝ. Източник на изданието твърди, че Хари все още обмисля „най-смисления начин“ да почете наследството на майка си и води разговори за няколко потенциални проекта.

Сред обсъжданите възможности е продукцията да бъде реализирана чрез Archewell Productions. Заради дългогодишните отношения на принц Хари и Меган Маркъл с Netflix се спекулира и че стрийминг платформата би могла да разпространява филма. Към момента обаче нито документален проект, нито сделка с Netflix са официално обявени.

Принцеса Даяна загина на 31 август 1997 г. след автомобилна катастрофа в Париж. Бившата съпруга на крал Чарлз III беше на 36 години. През 2027 г. се навършват три десетилетия от смъртта ѝ, което отново поставя в центъра на общественото внимание нейния живот, отношенията ѝ с британското кралско семейство и наследството, оставено на синовете ѝ принц Уилям и принц Хари.