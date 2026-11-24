Първото Обикновено народно събрание на Княжество България е разпуснато на 24 ноември 1879 г. с указ на княз Александър I Батенберг. Парламентът е сформиран на 21 октомври същата година и заседава малко повече от месец, но политическото противопоставяне между либерали и консерватори не позволява да започне пълноценна законодателна работа.

В събранието участват 158 народни представители, а негов председател е Петко Каравелов. На първите редовни парламентарни избори Либералната партия печели над 70 процента от гласовете при избирателна активност от 32 процента. Въпреки убедителното представяне на либералите князът не възлага еднолично съставянето на правителство на парламентарното мнозинство.

Провалът на коалиционния кабинет

Александър Батенберг прави опит да бъде съставено коалиционно правителство начело с Петко Каравелов, в което да участват и представители на консервативното течение. В разговорите са включени Димитър Греков и Григор Начович, но между двете политически групи не е постигнато споразумение.

До кризата се стига, след като парламентът изразява недоверие към правителството на Тодор Бурмов. Вместо да бъде излъчен нов кабинет с необходимата парламентарна подкрепа, преговорите за коалиция приключват без резултат. В прочетения пред депутатите Указ № 335 е записано: „Обикновеното народно събрание се разпуща.“

Нов кабинет начело с Васил Друмев

На същия ден княз Александър I назначава правителство с председател Васил Друмев, известен по това време като митрополит Климент Търновски. В кабинета отново преобладава консервативното влияние. Правителството управлява до 24 март 1880 г., когато политическата конфигурация в страната се променя и започва нов етап в парламентарния живот на Княжество България.

Краткото съществуване на първия редовен парламент има важни последици за ранното развитие на българската конституционна система. Първото Обикновено народно събрание не приема нито един законопроект, но оставя след себе си решение с голямо символно значение — храм-паметникът „Александър Невски“ да бъде построен в София.

С разпускането му княжеската власт показва, че в първите години след възстановяването на българската държавност балансът между монарха, парламента и политическите течения все още е нестабилен. Следващото Обикновено народно събрание е свикано през март 1880 г.

Източници: archives.bnr.bg, bta.bg