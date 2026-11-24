„Продължаваме промяната“ определи решението на Общинската избирателна комисия във Варна за прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев като „ответния удар на задкулисието“. От партията заявиха, че актът ще бъде обжалван.

ОИК – Варна прекрати пълномощията на Коцев на заседание на 23 ноември и анулира издаденото му удостоверение като кмет. Решението е свързано със сигнали за отпуски, ползвани от Коцев, докато е бил задържан в ареста близо пет месеца. Комисията е установила нарушения по чл. 42, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

От 27 членове на комисията на заседанието са присъствали 26. Двадесет са гласували „за“ установяването на нарушения, а шестима са били „против“. Председателят на ОИК – Варна Велин Жеков съобщи, че решението подлежи на предварително изпълнение и може да бъде обжалвано пред съда в 7-дневен срок от публикуването му.

Какво твърди „Продължаваме промяната“

Според ПП формалният повод за отстраняването са отпуските от периода на задържането, но зад решението стои конфликт с бизнес и политически интереси. Партията твърди, че като кмет Коцев е сложил край на незаконни сделки с общинско имущество и е спрял незаконен строеж в местността Баба Алино.

„Това не е правосъдие, а отмъщение. Мафията отвръща на удара. Но пак не са познали. Решението ще бъде обжалвано“, заявиха от ПП.

От формацията допълниха, че срещу кмета са се обединили политически и икономически кръгове, които виждат в действията му заплаха за досегашните си позиции във Варна. ПП заяви още, че плановете за избор на служебен кмет чрез Общинския съвет ще бъдат „пресечени“.

Председателят на парламентарната група на ПП Николай Денков написа, че усилията за отстраняването на Коцев са започнали още с ареста му. „Продължаваме да подкрепяме Благо с всички законови средства. Но най-важна ще е подкрепата на варненци“, посочи Денков.

Какво следва

Решението на ОИК – Варна може да бъде атакувано пред съда в 7-дневен срок от публикуването му. До произнасянето на компетентния съд остава да се изясни и как ще бъде организирано управлението на общината при предварителното изпълнение на решението.

Източници: bta.bg