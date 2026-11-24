Във вторник, 24 ноември, валежите ще отслабнат и ще спрат през нощта, а облачността над страната ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. В югоизточната половина на България дъждът ще спре най-късно в североизточните райони.

Ще остане ветровито с умерен и силен вятър от запад-северозапад. С него ще продължи нахлуването на студен въздух. „Ще продължи да нахлува студен въздух“, прогнозира Националният институт по метеорология и хидрология.

Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, а в София – около минус 2°. Максималните стойности ще са между 4° и 9°, като в столицата се очакват около 4°. В някои градове от Северна България дневните температури ще останат в по-ниски граници – около 5-7°, докато по Черноморието ще достигнат 8-10°.

Студено и слънчево в планините

В планините ще бъде предимно слънчево, но вятърът ще е силен и бурен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, а на 2000 метра – около минус 6°.

По Черноморието също ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове по северното крайбрежие ще има разкъсана облачност, а вятърът ще бъде умерен и временно силен от северозапад. Температурата на морската вода ще е между 12° и 15°, а вълнението – 2-3 бала.