Благомир Коцев заяви, че няма да се откаже от борбата за Варна, след като Общинската избирателна комисия прекрати пълномощията му като кмет на общината. Във видеоизявление Коцев определи решението като „преврат“ и каза, че ще го обжалва.

ОИК – Варна взе решението на заседание на 23 ноември. Комисията анулира и удостоверението, издадено на Коцев като избран кмет. Председателят на комисията Велин Жеков съобщи, че от 27 членове са присъствали 26, като 20 са гласували за прекратяване на пълномощията, а шестима са били против. Решението е прието по сигнали, свързани с отпуските на кмета през 2025 г., когато той е бил задържан.

По думите на Жеков ОИК е разделила сигналите, подадени през 2025 и 2026 г. По първите два сигнала процедурата е приключила и те са били разгледани по същество. Комисията е приела, че има нарушения по чл. 42, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Коцев свърза решението с бюджета на Варна

В изявлението си Коцев заяви, че решението е дошло около два часа след гласуването на бюджета на Варна от Общинския съвет. Той свърза двете събития с отказа си да подкрепи две предложения – за изграждане на тунел под Морската градина към крайбрежната алея и за продажба на три общински имота.

„Няма да се откажа от борбата за Варна“, заяви Благомир Коцев.

Кметът твърди, че комисията се е произнесла по сигнал, подаден преди година, а не по друг сигнал от последните седмици. Според него това показва предварителна подготовка на отстраняването му и наказание за отказа му да се подчини на бизнес интереси.

Обвиненията за натиск са част от изявлението му

Коцев обвини бизнесмена Данаил Спасов – Дънката, че е оказвал натиск върху ОИК – Варна. Той заяви, че влиянието върху комисията можело да бъде потвърдено от нейни членове и от партийни лидери, чиито формации са участвали в гласуването.

Тези твърдения са част от политическата позиция на Благомир Коцев. В съобщените данни от заседанието ОИК не е потвърдила обвиненията за натиск или за политическа причина за решението.

Решението на комисията подлежи на предварително изпълнение, а следващите процедурни действия са извън правомощията на ОИК, посочи Велин Жеков. Актът може да бъде обжалван пред съда в 7-дневен срок от публикуването му.

Източници: bta.bg