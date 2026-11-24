В сухата долина Хадар, сред хълмовете на Афар в североизточна Етиопия, на 24 ноември 1974 г. палеоантропологът Доналд Джохансън забелязва малък фрагмент от кост. Заедно с аспиранта Том Грей той започва разкопки, които ще превърнат находката в един от най-известните фосили в историята на науката.

Екипът събира няколкостотин костни фрагмента. От тях 47 са подредени в частичен скелет, представляващ около 40 процента от тялото на един индивид. За времето си това е най-пълният скелет на толкова древен двукрак хоминид, откриван дотогава. Научното му обозначение е AL 288-1, но светът скоро ще го запомни като Люси.

Името се ражда вечерта след откритието. Докато учените празнуват в лагера, от високоговорителите звучи песента Lucy in the Sky with Diamonds на „Бийтълс“. Така фосилът получава прякор, който постепенно се превръща в едно от най-разпознаваемите имена в палеоантропологията.

Двукрака, но пригодена и за дърветата

Люси е живяла преди около 3,18 милиона години и е принадлежала към вида Australopithecus afarensis. Висока е била приблизително 1,10 метра и е тежала около 29 килограма. Оценките сочат, че е починала на възраст между 11 и 13 години - възраст, която вероятно е била зряла за нейния вид.

Най-голямото значение на находката идва от съчетанието на привидно противоположни характеристики. Формата на таза, коленете и гръбначния стълб показва, че Люси е ходела изправена на два крака. В същото време дългите ръце и силно развитите горни крайници подсказват, че тя и останалите представители на вида са се катерили по дърветата.

Изследване, публикувано през 2016 г. в PLOS One, стига до извода, че горните крайници на Люси са били изградени за редовно катерене. Според оценката на изследователя Джон Капелман нощуването по дърветата би означавало, че тя е прекарвала около една трета от живота си над земята.

Как е умряла Люси?

Същата година проучване в Nature предлага обяснение за смъртта ѝ. Анализът на счупванията по костите показва травми, съвместими с падане от значителна височина. Авторите предполагат, че Люси е паднала от дърво, вероятно докато се е катерила или е търсела място за нощуване. Тази версия не е окончателно доказана и остава част от научния спор за начина на живот на вида.

„Това беше невероятно важно и драматично откритие, което накара много от нас да погледнат отново към родословното дърво“, казва Джохансън пред Science News. Люси показва, че изправеното ходене е съществувало при същество с малък мозък и редица телесни особености, напомнящи тези на човекоподобните маймуни.

От „баба на човечеството“ до спорен роднина

Дълго време Люси е представяна като „бабата на човечеството“. Днес учените са по-предпазливи. Australopithecus afarensis остава един от най-силните кандидати за близък предшественик на по-късните хоминиди, но пряката му връзка с рода Homo не е установена.

Откритията след 1974 г. направиха еволюционната картина по-сложна. Фосили на ранни хоминиди са намерени в Етиопия, Кения, Танзания, Южна Африка и Чад. Сред тях е Тумай - Sahelanthropus tchadensis, живял преди около 7 милиона години и определян от някои учени като един от най-ранните представители на човешката линия.

През 2022 г. изследване в Nature добави още един детайл към историята. То заключава, че новородените австралопитеци са имали незрели мозъци и са се нуждаели от продължителни грижи от възрастните. Така Люси остава не просто вкаменена костна находка, а свидетелство за свят, в който ходенето на два крака, катеренето и зависимостта на малките от групата са съществували едновременно.

Източници: sciencenews.org, theguardian.com, apnews.com