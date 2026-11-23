Koenigsegg не се е отказала от опита да изведе Jesko Absolut до около 532 км/ч. Шведският производител все още планира рекордно ускоряване, но няма да посочи дата, докато не намери гуми, способни да издържат на екстремната скорост. Главният изпълнителен директор Кристиан фон Кьонигсег потвърди, че проектът остава в дневния ред на компанията. Причината за забавянето е свързана най-вече с натоварването върху гумите, които при над 500 км/ч трябва да понесат огромни центробежни сили, висока температура и изисквания за стабилност.

„Сега всичко зависи от тестовете, разработването и одобрението на гумите, преди окончателно да направим опит за този рекорд“, заяви Кристиан фон Кьонигсег през 2024 година.

Междувременно китайската марка Yangwang, част от BYD, постави нов ориентир в битката за максимална скорост. На 1 ноември моделът U9 Xtreme достигна 503,17 км/ч на затворен участък от магистрала E11 в района Ал Дафра, Абу Даби. Германският състезател Марк Басенг бе зад волана.

Резултатът е постигнат при движение само в една посока. Международната автомобилна федерация е признала постижението, а Книгата на рекордите на Гинес го е вписала в две категории – за най-висока скорост на сериен автомобил и за най-висока скорост на сериен електромобил при еднопосочен пробег. Това уточнение е важно, тъй като традиционните рекорди за максимална скорост често се изчисляват чрез средна стойност от два пробега в противоположни посоки.

Yangwang U9 Xtreme разчита на четири независимо управлявани електромотора с обща мощност 2977 конски сили. За опита BYD е работила с производителя на гуми Giti Tire по специални полу-сликове – подробност, която показва колко важна е гумата при скорости, близки до тези на малък самолет.

Koenigsegg представи Jesko Absolut през 2020 година като версия, оптимизирана за движение по права линия. За разлика от пистовия Jesko Attack, автомобилът използва по-гладка каросерия и няма голямо задно крило. Коефициентът му на аеродинамично съпротивление е 0,278.

Петлитровият V8 с две турбини развива 1280 конски сили с обикновен бензин и до 1600 конски сили с E85. Мощността се предава към задните колела чрез деветстепенна трансмисия Light Speed Transmission.

Koenigsegg не е обявявала официална максимална скорост на Jesko Absolut. Компютърните симулации обаче сочат теоретична възможност за около 330 мили в час, или 532 км/ч. През юли 2024 година автомобилът е преминал границата от 500 км/ч на изпитателен стенд, като не е достигнал ограничителя на оборотите. Тестът е отчел аеродинамичното съпротивление и съпротивлението при търкаляне, но не може да покаже как автомобилът ще се държи на реален път.

Следващите стъпки са свързани с разработването и одобрението на подходящи гуми, както и с намирането на достатъчно дълъг и прав участък за ускоряване и спиране. Докато тези условия не бъдат изпълнени, опитът за 532 км/ч остава без конкретна дата.