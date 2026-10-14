Новини
Авто »
Volkswagen ID. Cross вече се продава у нас. Ето колко струва

Volkswagen ID. Cross вече се продава у нас. Ето колко струва

14 Октомври, 2026 13:47 527 1

  • volkswagen id. cross-
  • електромобили-
  • електрически suv-
  • автомобили-
  • цени на автомобили-
  • vw-
  • volkswagen

Електрическият компактен SUV се предлага в три нива на оборудване, а цените започват от 29 390,40 евро

Volkswagen ID. Cross вече се продава у нас. Ето колко струва - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volkswagen ID. Cross вече се предлага за поръчка в България. Компактният изцяло електрически SUV е наличен в три нива на оборудване – Trend, Life и Style, като цените започват от 27 995 евро за базовата версия. Версията ID. Cross Trend е с електромотор с мощност 85 кВт, или 116 к.с., и батерия с капацитет 37 кВтч. Цената ѝ започва от 29 390,40 евро. Следващото ниво Life се предлага от 32 990,40 евро, а най-високото изпълнение Style започва от 36 260,40 евро. При Life и Style са налични варианти с мощност 99 кВт и 155 кВт, като по-големият електромотор се комбинира с батерия с капацитет 52 кВтч. Според данните на Volkswagen пробегът на ID. Cross по цикъла WLTP достига до 426 км в зависимост от избраната батерия и конфигурация. При използване на станция за бързо зареждане с постоянен ток системата поддържа мощност до 105 кВт. Батерията с капацитет 52 кВтч може да се зареди от 10 до 80 процента за около 24 минути.

Volkswagen ID. Cross вече се продава у нас. Ето колко струва

В оборудването на по-високите нива Volkswagen включва функции като адаптивен круиз контрол, камера за заден ход, 18-цолови алуминиеви джанти, матрични фарове IQ.LIGHT, 3D LED задни светлини и осветени емблеми на марката. Стратегически позициониран под по-големия ID. Tiguan, този нов модел е изработен по същия начин като ID. Polo, като използва гъвкавата платформа MEB+, за да максимизира пространството, като същевременно поддържа достъпни цени. По отношение на физическите размери, ID. Cross е с дължина 4 153 мм, височина 1 581 мм и ширина 1 794 мм. Благодарение на интелигентния дизайн на шасито MEB+ с равен под, инженерите успяха да удължат междуосието до 2 601 мм, като по този начин осигурява значително повече пространство за краката и в кабината в сравнение с традиционно конструирания T-Cross. Електрическата архитектура също така освобождава ценно пространство за багаж, включително 475-литров багажен отсек отзад и удобен 25-литров преден багажник под капака.

Volkswagen ID. Cross вече се продава у нас. Ето колко струва

Екстериорът представя за първи път новия дизайнерски език на Volkswagen „Pure Positive“, характеризиращ се с изчистени каросерийни панели, приветлива предна маска и светлинни ленти по цялата ширина от двете страни. За разлика от своя събрат хечбек, който скрива задните дръжки на вратите в колоните, ID. Cross се придържа към традиционното, симетрично разположение на дръжките по страните на каросерията. В интериора кросоувърът заимства високо оцененото разположение на интериора на ID. Polo. Volkswagen официално се е отказал от капризните сензорниплъзгачи на предишните модели ID., като ги е заменил с конвенционални бутони на волана, физически превключватели за прозорците на шофьорската врата и тактилен регулатор за силата на звука между седалките. Това функционално разположение е съчетано с 12,9-инчов централен екран на инфоразвлекателната система и 10,25-инчов цифров комбиниран уред с ретро графика, която отдава стилистична почит на оригиналния Golf.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ами..

    1 2 Отговор
    ще го взимаме, какво да чакаме. Дизела, бензина няма да поевтинее

    14:06 14.10.2026