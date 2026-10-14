Volkswagen ID. Cross вече се продава у нас. Ето колко струва

Volkswagen ID. Cross вече се предлага за поръчка в България. Компактният изцяло електрически SUV е наличен в три нива на оборудване – Trend, Life и Style, като цените започват от 27 995 евро за базовата версия. Версията ID. Cross Trend е с електромотор с мощност 85 кВт, или 116 к.с., и батерия с капацитет 37 кВтч. Цената ѝ започва от 29 390,40 евро. Следващото ниво Life се предлага от 32 990,40 евро, а най-високото изпълнение Style започва от 36 260,40 евро. При Life и Style са налични варианти с мощност 99 кВт и 155 кВт, като по-големият електромотор се комбинира с батерия с капацитет 52 кВтч. Според данните на Volkswagen пробегът на ID. Cross по цикъла WLTP достига до 426 км в зависимост от избраната батерия и конфигурация. При използване на станция за бързо зареждане с постоянен ток системата поддържа мощност до 105 кВт. Батерията с капацитет 52 кВтч може да се зареди от 10 до 80 процента за около 24 минути.

В оборудването на по-високите нива Volkswagen включва функции като адаптивен круиз контрол, камера за заден ход, 18-цолови алуминиеви джанти, матрични фарове IQ.LIGHT, 3D LED задни светлини и осветени емблеми на марката. Стратегически позициониран под по-големия ID. Tiguan, този нов модел е изработен по същия начин като ID. Polo, като използва гъвкавата платформа MEB+, за да максимизира пространството, като същевременно поддържа достъпни цени. По отношение на физическите размери, ID. Cross е с дължина 4 153 мм, височина 1 581 мм и ширина 1 794 мм. Благодарение на интелигентния дизайн на шасито MEB+ с равен под, инженерите успяха да удължат междуосието до 2 601 мм, като по този начин осигурява значително повече пространство за краката и в кабината в сравнение с традиционно конструирания T-Cross. Електрическата архитектура също така освобождава ценно пространство за багаж, включително 475-литров багажен отсек отзад и удобен 25-литров преден багажник под капака.

Екстериорът представя за първи път новия дизайнерски език на Volkswagen „Pure Positive“, характеризиращ се с изчистени каросерийни панели, приветлива предна маска и светлинни ленти по цялата ширина от двете страни. За разлика от своя събрат хечбек, който скрива задните дръжки на вратите в колоните, ID. Cross се придържа към традиционното, симетрично разположение на дръжките по страните на каросерията. В интериора кросоувърът заимства високо оцененото разположение на интериора на ID. Polo. Volkswagen официално се е отказал от капризните сензорниплъзгачи на предишните модели ID., като ги е заменил с конвенционални бутони на волана, физически превключватели за прозорците на шофьорската врата и тактилен регулатор за силата на звука между седалките. Това функционално разположение е съчетано с 12,9-инчов централен екран на инфоразвлекателната система и 10,25-инчов цифров комбиниран уред с ретро графика, която отдава стилистична почит на оригиналния Golf.