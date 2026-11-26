Люка Шевалие обмисля да напусне Пари Сен Жермен през зимния трансферен прозорец заради липсата на игрово време. 25-годишният вратар не е участвал в официален мач за френския шампион от 23 януари, когато пази при победата с 1:0 над Оксер. От началото на сезон 2026/2027 той не е записал нито една минута.

След януари Матвей Сафонов се утвърди като титулярния вратар на парижани. Според вестник „Екип“ Шевалие е готов да потърси нов клуб, в който да получава редовна игрова практика. Вариантите включват както преотстъпване, така и постоянен трансфер.

Французинът предстои да проведе разговори с треньора Луис Енрике и с Луиш Кампош, който отговаря за спортно-техническите въпроси в ПСЖ. Двете страни искат да намерят решение без конфликт, но парижкият клуб поставя условие за евентуалната раздяла – първо да бъде привлечен вратар, способен да замести Шевалие.

„ПСЖ внимателно следи пазара на вратари за зимния трансферен прозорец в търсене на подходящия профил“, пише „Екип“, цитиран от Eurosport. Така бъдещето на Шевалие зависи не само от получените оферти, но и от това дали клубът ще осигури достатъчно надеждна алтернатива на Сафонов.

Шевалие пристигна в Париж от Лил през лятото на 2025 г. и започна като предпочитания избор за поста, но загуби конкуренцията със Сафонов през втората половина на миналия сезон. След разговор с Луис Енрике през лятото французинът реши да остане и да се бори за титулярното място. Ситуацията обаче не се е променила, което го кара отново да разглежда възможността за трансфер.