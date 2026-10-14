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Германия иска да запази колите с ДВГ и след 2035-та

Германия иска да запази колите с ДВГ и след 2035-та

14 Октомври, 2026 16:09 648 14

  • германия-
  • щефен билгер-
  • двигатели с вътрешно горене-
  • електромобили-
  • европейски съюз

Транспортният министър Щефен Билгер нарече забраната „голяма грешка“ и поиска целта за намаляване на емисиите да бъде свалена до 80 процента

Германия иска да запази колите с ДВГ и след 2035-та - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Германия иска да продължи да произвежда автомобили с двигатели с вътрешно горене и след 2035 година. Транспортният министър Щефен Билгер определи европейската забрана като „голяма грешка“ и заяви, че германското правителство ще настоява за отмяната ѝ в Брюксел.

„Съществува все по-голям консенсус, че забраната на двигателите с вътрешно горене беше голяма грешка. Федералното правителство е единно в ангажимента си да настоява в Брюксел за отмяна на забраната“, каза Билгер в интервю за германската медия WELT. По думите му синдикатите и работническите съвети също са допринесли за промяната в позицията.
Действащата европейска рамка предвижда 100-процентно намаляване на средните емисии на въглероден диоксид от новите автомобили през 2035 година, което на практика изключва продажбата на нови коли с традиционни бензинови и дизелови двигатели. Европейската комисия предложи по-гъвкав вариант с намаление от 90 процента, като останалите 10 процента да бъдат компенсирани чрез допълнителни механизми.

Билгер обаче смята и този вариант за недостатъчен. Той подкрепя позицията на Европейската народна партия за намаляване на целта до 80 процента. „Ако политическият консенсус е, че забраната няма смисъл, тя трябва да бъде отменена последователно, а не да се предлага нещо, което на практика е равнозначно на забрана“, заяви министърът. Според него същият подход трябва да се прилага и към камионите.

Германското правителство координира действията си с Франция и други държави, в които автомобилната промишленост осигурява значителен брой работни места. Билгер заяви, че германско-френска инициатива работи за по-предвидими правила, сигурност на инвестициите и надеждна рамка за целите за емисиите на автомобилните производители.

Берлин и Париж обсъждат допълнително смекчаване на целта до 80 процента. Френският президент Емануел Макрон очаква в замяна германска подкрепа за закон, насочен към ускоряване на индустриалното производство и по-широко използване на компоненти, произведени в Европа.

Билгер защитава и електромобилите, като смята, че те вече са конкурентоспособни. Той подкрепя запазването на субсидиите за покупката им, но настоява автомобилната индустрия да може да предлага различни технологии. По думите му Германия няма да запази ролята си на водещ производител, ако двигателите с вътрешно горене бъдат изцяло забранени в Европа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тука пише друго

    10 0 Отговор
    Германското автомобилостроене се намира в дълбока криза, засегнала гиганти като Volkswagen, BMW и Porsche, които обявиха мащабни съкращения на персонала и свиване на разходите

    16:15 14.10.2026

  • 2 и аз искам много работи

    4 0 Отговор
    випваген е поел към канала

    16:17 14.10.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    8 1 Отговор
    Много хубаво ама урсулите ни готвят секира с брутални такси на емисиите за горивата!

    16:17 14.10.2026

  • 4 Истината

    3 1 Отговор
    Нека, нищо против!!! Електричките естествено ще доминират като по-добрата технология, но не бива насилственно да се спира ДВГ.

    Коментиран от #10

    16:18 14.10.2026

  • 5 То те

    5 0 Отговор
    И северен поток им се щеше да запазят, ама уви. Хурсула им беше военен министър. Както и оная, дето променяше на 360 градуса.

    16:19 14.10.2026

  • 6 Георги

    3 1 Отговор
    естествено, че е грешка!
    карам електричка и догодина напълно ще се отърва от двг, че трябва да купя още една, но забраната на нови автомобили с двг не може да бъде добра. Трябва да оставят пазарът сам да реши.

    16:23 14.10.2026

  • 7 Няма смисъл

    2 2 Отговор
    От десетина години повтарям, че със или без забрана, светът ще премине към електромобили (над 80% от продажбите) когато цените на електромобилите се изравнят с ДВГ.

    Нито по-рано нито по-късно.

    Така че забрана за която и да е година с 10-годишен хоризонт е абсолютно безсмислена.

    Ако цените се изравнят по-рано, светът така или иначе ще премине към електромобили и без забрана.

    Ако през 2035 цените все още не са се изравнили и няма зарядна инфраструктура, така или иначе политиците ще отложат забраната с поне 5 години. Ако и през 2040 е така, ще я отложат с още 5 години и т.н.

    Коментиран от #9

    16:29 14.10.2026

  • 8 Ще се

    5 0 Отговор
    сетихте, ама мног много закъсняхте с тази реакция. Трябваше да дойде много по-рано, още когато се объсждаше на ЕС ниво да не клякате, ами да станете и да се държите мъжки и да си защитите производителите, работниците. Беше пределно ясно какво ще последва и какво ще се случи, ако на тях не им е било, значи не са за тези позиции и длъжности.

    16:30 14.10.2026

  • 9 Любопитко

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Няма смисъл":

    И защо германците искат пак да дават боноси за електрокари до 5 000 евро.? Спират боносите и спират покупките на лаптоп на колела. Но сега боносите в германия са на лотариен принцип за 5000 семейства. Щото е по-по- най доброто или миксерите се провалиха?

    16:36 14.10.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Истината":

    Няма такова нещо като "по-добра технология"

    Има нещо като приложение на технологията

    Печенето на жар е бавно и допотопно
    Микровълновата ще го направи за няколко минути
    Мисля че знаем отговора на въпроса какво ще избереш?

    Дизеловия мотор има своите преимущества при специфично приложение
    Бензиновия мотор има своите преимущества при специфично приложение
    Даже несъвършенната електрическа технология има своите преимущества

    Всичко зависи за какво използваш автомобила и трябва да има опции за избор, а не политическо решение и диктат!

    Ако ел действително е толкова добро то ще се наложи като масово и ДВГ ще остане незначителна част от пазара покриващ много специфични изисквания на клиенти.

    Всъщност няма драма в избора на задвижване - има потресаваща политическа глупост минаваща границата на всяко безумие!

    16:50 14.10.2026

  • 11 Удри евраста с лопатЕто

    4 0 Отговор
    Ел двигателя е по добър от ДВГ и това се знае отдавна, но батерията не става с това и захранването му е в канала, при естествена конкуренция без дотации и чалъми ДВГ печели битката засега, силовото налагане на замърсяващите батерии не е добра идея, като виждаме с вятърните мелници, панел чушкопеците и съхранението на ток в батерии киви проблеми има, всички знаем кво се случи на Франция, Испания, Португалия заради тях, колкото и ЕС да се опитва да го умалуважава, свтът върви напред докъто ЕС връща вятърните мелници, вятър работа.

    16:54 14.10.2026

  • 12 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 0 Отговор
    Ако елетричките са по добра технология що не ги оставите в реална конкуренция да си извоюват мястото, оставете хората сами да изберат, защо ги дотирате и налагате по всякакъв начин, явно понеже не са чак толкова добри и вие го знаете.

    17:00 14.10.2026

  • 13 Оня

    1 0 Отговор
    Сетила се Мара да се побара

    17:13 14.10.2026

  • 14 Хай Волтиж

    0 0 Отговор
    Абе всичко е много хубаво, ама никой не казва откъде ще идва тоя ток за милионите електрички. Видяхме, че с перките и панелите не става.
    Идеята е не да купувате електрички, а да нямате кола изобщо.....по-нагоре четох че човекът втора се гласил да си купува......

    17:39 14.10.2026