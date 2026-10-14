Германия иска да запази колите с ДВГ и след 2035-та

Германия иска да продължи да произвежда автомобили с двигатели с вътрешно горене и след 2035 година. Транспортният министър Щефен Билгер определи европейската забрана като „голяма грешка“ и заяви, че германското правителство ще настоява за отмяната ѝ в Брюксел.

„Съществува все по-голям консенсус, че забраната на двигателите с вътрешно горене беше голяма грешка. Федералното правителство е единно в ангажимента си да настоява в Брюксел за отмяна на забраната“, каза Билгер в интервю за германската медия WELT. По думите му синдикатите и работническите съвети също са допринесли за промяната в позицията.

Действащата европейска рамка предвижда 100-процентно намаляване на средните емисии на въглероден диоксид от новите автомобили през 2035 година, което на практика изключва продажбата на нови коли с традиционни бензинови и дизелови двигатели. Европейската комисия предложи по-гъвкав вариант с намаление от 90 процента, като останалите 10 процента да бъдат компенсирани чрез допълнителни механизми.

Билгер обаче смята и този вариант за недостатъчен. Той подкрепя позицията на Европейската народна партия за намаляване на целта до 80 процента. „Ако политическият консенсус е, че забраната няма смисъл, тя трябва да бъде отменена последователно, а не да се предлага нещо, което на практика е равнозначно на забрана“, заяви министърът. Според него същият подход трябва да се прилага и към камионите.

Германското правителство координира действията си с Франция и други държави, в които автомобилната промишленост осигурява значителен брой работни места. Билгер заяви, че германско-френска инициатива работи за по-предвидими правила, сигурност на инвестициите и надеждна рамка за целите за емисиите на автомобилните производители.

Берлин и Париж обсъждат допълнително смекчаване на целта до 80 процента. Френският президент Емануел Макрон очаква в замяна германска подкрепа за закон, насочен към ускоряване на индустриалното производство и по-широко използване на компоненти, произведени в Европа.

Билгер защитава и електромобилите, като смята, че те вече са конкурентоспособни. Той подкрепя запазването на субсидиите за покупката им, но настоява автомобилната индустрия да може да предлага различни технологии. По думите му Германия няма да запази ролята си на водещ производител, ако двигателите с вътрешно горене бъдат изцяло забранени в Европа.