Hyundai разкри най-голямата пречка пред водородните коли

Hyundai не се отказва от водородните автомобили за пътници, но признава, че намирането на достатъчно купувачи е най-голямото препятствие пред технологията. Компанията все още оценява следващото поколение автомобил с горивна клетка, заяви Скот Наргар, старши мениджър „Бъдеща мобилност и отношения с правителството“ в Hyundai Australia.

„Водородът не е мъртъв за леките автомобили“, каза Наргар. Той добави, че следващият автомобил с горивна клетка все още е на етап оценка, но основният въпрос е дали ще има достатъчно клиенти, готови да го купят. Hyundai вече има опит с Nexo – кросоувър, задвижван от водородна горивна клетка. В Австралия второто поколение на модела е получило сертификация по местните правила за проектиране на автомобили, а компанията е заявила, че планира представянето му през 2026 година. До момента обаче автомобилът не се е появил на пазара.

Не е уточнено дали автомобилът, който Hyundai оценява, е актуалният Nexo, или става дума за нов водороден модел, който все още не е показан публично. Наргар посочва, че технологията не е евтина като електрическата, а при товарните автомобили разходите също остават значително по-високи от тези при камионите с двигатели с вътрешно горене и електрическите камиони.

Другият проблем е мрежата от станции за зареждане. За разлика от електромобилите, които могат да се зареждат и у дома, водородните автомобили зависят от специална инфраструктура, изграждането и поддръжката на която са скъпи. Това ограничава избора на потребителите и прави притежанието на такъв автомобил трудно в много пазари. Toyota също развива водородни автомобили, най-вече чрез седана Mirai. BMW разглежда горивните клетки като допълнение, а не като заместител на електромобилите, и планира да представи iX5 Hydrogen по-късно през това десетилетие. През 2024 година. Toyota и BMW засилиха партньорството си за разработване на горивна клетка от трето поколение и за намаляване на производствените разходи.

Hyundai смята, че водородът може да има роля в бъдещия транспорт, особено в държави с подходящи природни ресурси за производство на водород от възобновяема енергия. Според Наргар Австралия разполага със слънце и вятър, но ще е необходимо изграждане на подходяща инфраструктура.

Други производители заемат по-предпазлива позиция. Mercedes прекрати разработката на водородни леки автомобили, Honda спря производството на Clarity Fuel Cell, а Volkswagen охлади интереса си към технологията. Stellantis прекрати водородната си програма през 2025 година и отмени плановете за водородни товарни ванове. General Motors също се отказа от разработката на следващо поколение горивни клетки и насочи ресурсите си към електромобили.

Така Hyundai, Toyota и BMW продължават да поддържат технологията, докато автомобилната индустрия все повече се насочва към акумулаторните електромобили. За водорода бъдещето остава възможно, но първо трябва да бъдат намерени достатъчно клиенти, готови да платят за автомобил, зависим от ограничена мрежа за зареждане.