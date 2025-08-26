Продава се 190-ката на Аертон Сена

Една от най-търсените колекционерски коли в историята на автомобилостроенето и Formula 1 ще бъде предложена на търг. На търга на RM Sotheby's в Лондон през ноември ще бъде предложен спортният седан Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 от 1985 година, който някога е принадлежал на легендарния пилот Айртон Сена. Очакваната стойност на автомобила е между 255 000 и 290 000 евро.

Тази кола има значителна историческа стойност, тъй като е била закупена от Сена през 1985 година след неговата впечатляваща победа в състезанието Race of Champions на Нюрбургринг през изминалата година. В това състезание младият Сена, каращ подготвен за състезания Mercedes-Benz 190 E 2.3-16, побеждава редица утвърдени шампиони от Formula 1, включително Ники Лауда и Ален Прост, при дъждовни условия.

Сена поръча своя личен 190 E 2.3-16 директно от фабриката, избирайки същия цвят Smoke Silver Metallic, с който печели на Нюрбургринг. Той получи колата в Щутгарт и я кара до своето жилище в Англия, където я използва като ежедневен автомобил в продължение на две години, навъртайки малко под 28 000 мили или около 45 хил. километра.

Колата се предлага с обширна документация, доказваща нейния произход, включително оригиналната фабрична фактура, регистрационни документи и данъчни квитанции на името на Сена. Тя е сменила няколко собственици, откакто Сена я е продал през 1987 година, а настоящият ѝ собственик я притежава от 1996 година. Колата, която сега има малко над 155 000 мили, все още запазва много от оригиналните си характеристики, като стерео уредбата Becker Mexico, комплект инструменти и неотворен комплект за първа помощ. В двигателното отделение също е поставен автограф на Ники Лауда, който е добавен по време на Гран при на Австралия през 2016 година.