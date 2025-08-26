Новини
Продава се 190-ката на Аертон Сена

Продава се 190-ката на Аертон Сена

26 Август, 2025 11:44 1 280 5

Колата е била негово притежание от чисто нова

Продава се 190-ката на Аертон Сена - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Една от най-търсените колекционерски коли в историята на автомобилостроенето и Formula 1 ще бъде предложена на търг. На търга на RM Sotheby's в Лондон през ноември ще бъде предложен спортният седан Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 от 1985 година, който някога е принадлежал на легендарния пилот Айртон Сена. Очакваната стойност на автомобила е между 255 000 и 290 000 евро.

Тази кола има значителна историческа стойност, тъй като е била закупена от Сена през 1985 година след неговата впечатляваща победа в състезанието Race of Champions на Нюрбургринг през изминалата година. В това състезание младият Сена, каращ подготвен за състезания Mercedes-Benz 190 E 2.3-16, побеждава редица утвърдени шампиони от Formula 1, включително Ники Лауда и Ален Прост, при дъждовни условия.

Сена поръча своя личен 190 E 2.3-16 директно от фабриката, избирайки същия цвят Smoke Silver Metallic, с който печели на Нюрбургринг. Той получи колата в Щутгарт и я кара до своето жилище в Англия, където я използва като ежедневен автомобил в продължение на две години, навъртайки малко под 28 000 мили или около 45 хил. километра.

Колата се предлага с обширна документация, доказваща нейния произход, включително оригиналната фабрична фактура, регистрационни документи и данъчни квитанции на името на Сена. Тя е сменила няколко собственици, откакто Сена я е продал през 1987 година, а настоящият ѝ собственик я притежава от 1996 година. Колата, която сега има малко над 155 000 мили, все още запазва много от оригиналните си характеристики, като стерео уредбата Becker Mexico, комплект инструменти и неотворен комплект за първа помощ. В двигателното отделение също е поставен автограф на Ники Лауда, който е добавен по време на Гран при на Австралия през 2016 година.


  • 2 EU сиганин

    1 7 Отговор
    Ако беше червена я купувах веднага

    12:01 26.08.2025

  • 3 някога се правеха автомобили…

    1 0 Отговор
    наистина уникален автомобил но цената е пресилена много освен това е деснячка още по-зле

    12:32 26.08.2025

  • 4 Пешо Волгата - 4 хилядник

    2 1 Отговор
    Мерцедес 190 с десен волан. Не, мерси. Предпочитам Запорожката на Путин. Един ден, ще е култова реликва, при която ще ходят на "поклонение", русофилските зомбита с промити от кремълската пропаганда мозъци. По 10 лв. билет на глава и ще стана милионер още първата година.

    12:42 26.08.2025

  • 5 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 0 Отговор
    Още хиляди богаташaцци , yppoдливвите и чааветаа, целите и жaaлкки ceммействаа ще отидат на почифка и ще свършат разложени вмирисани и надути с чeppвееи. Стават катастроффи, удавяния, натравяния задушаване от гac и т.н. .!.

    12:56 26.08.2025