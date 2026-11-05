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Дмитрий Медведев: Русия скоро ще бъде молена да се върне в спорта
  Тема: Украйна

Дмитрий Медведев: Русия скоро ще бъде молена да се върне в спорта

5 Ноември, 2026 14:19 554 11

  • дмитрий медведев-
  • русия-
  • хокей-
  • международна федерация по хокей-
  • спортни санкции

Заместник-председателят на Съвета за сигурност коментира решението за връщането на руските хокейни отбори и отказа на Канада да ги допусне до младежкото световно първенство

Дмитрий Медведев: Русия скоро ще бъде молена да се върне в спорта - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Дмитрий Медведев заяви, че противниците на Русия скоро ще поискат връщането на руските отбори в професионалния спорт. Коментарът му дойде след решението на Спортния арбитражен съд, с което Международната федерация по хокей на лед беше задължена да допусне руските състави до международни състезания.

„По-правилно е да изчакаме коренно изменение на ситуацията, когато нашите врагове унизено ще поискат връщането на Русия в професионалния спорт. Уверен съм, че това време скоро ще настъпи, защото Русия е голяма спортна държава“, написа Медведев в социалната мрежа „Макс“.

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Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия заяви, че не споделя ентусиазма около решението на Спортния арбитражен съд, като се позова на позицията на Канада и други държави. По думите му международните федерации могат да се окажат под финансов натиск, ако не изпълнят съдебното решение. Медведев предположи, че при евентуална санкция за Международната федерация по хокей глобата може да бъде за милиарди.

Международната федерация по хокей заяви, че не е съгласна с решението на Спортния арбитражен съд. Организацията посочи, че незабавното връщане на руските отбори създава практически проблеми, свързани с визите, влизането в държавите домакини, мерките за сигурност, логистиката и промяната на формата на турнирите.

Федерацията допълни, че анализира различните сценарии и продължава разговорите с националните федерации, организационните комитети, властите в държавите домакини и други заинтересовани страни. Според организацията решението на съда е създало последици, които са били подценени.

Първият голям сблъсък между решението на съда и позицията на държава домакин е свързан със световното първенство за младежи до 20 години. Турнирът ще се проведе от 26 декември 2026 г. до 5 януари 2027 г. в Едмънтън и Ред Диър.

Канадският премиер Марк Карни заяви, че Русия няма да участва в състезанието. „Ако питате конкретно за младежкото световно първенство, руснаците няма да бъдат там“, каза Карни пред журналисти.

Норвегия, Швеция, Латвия, Финландия, Дания и Чехия също обявиха, че няма да играят срещу Русия в определени международни турнири. Международната федерация по хокей трябва да изясни как ще приложи решението на Спортния арбитражен съд на фона на отказа на част от държавите да приемат или срещнат руския отбор.

Източници: rbc.ru, apnews.com, toronto.citynews.ca


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факт

    7 3 Отговор
    Алкохолът не прощава

    14:23 05.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дончо Дайпъра

    7 2 Отговор
    Ти му казваш спри, а той, наздраве. Стига с тази водка бе Митя!

    Коментиран от #7

    14:28 05.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Пожар в Метрото в София

    Коментиран от #11

    14:29 05.11.2026

  • 7 оЦенител

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дончо Дайпъра":

    Ти му казваш спри ,то чува СПИРТ
    в кръвта им е

    14:45 05.11.2026

  • 8 Изтрезвителното

    2 1 Отговор
    Димата скоро ще моли пак да бъде върне тук.

    14:46 05.11.2026

  • 9 Факт

    2 1 Отговор
    Въобще не липсвате на световният спорт с вашата грандоманщина! Намесихте и службите си за да докажете, че сте голяма спортна сила, но се остайте, както навсякъде! Първо, Спортът е за мирен свят, а вие сте болни войнолюбци и фашистки империалисти и второ, не заслужавате цивилизационно отношение, защото убивате мирни хора и то с хиляди!!!

    14:49 05.11.2026

  • 10 Ами сега?

    0 0 Отговор
    След като се разпадне или преди това?

    14:51 05.11.2026

  • 11 Е и кво?

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Ти ли го подпали, че толкова бързо реагираш?

    14:53 05.11.2026

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