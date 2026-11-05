Силно критикуваният първи електрически автомобил на Ferrari е разпродаден за една година напред

Луксозният автомобилен свят рядко става свидетел на толкова противоречиви премиери, които едновременно предизвикват остро недоволство сред феновете и чупят рекорди по търсене, доказвайки непреходната сила на емблематичната емблема с разконяващия се кон.

Първият изцяло електрически автомобил на легендарната италианска марка Ferrari, носещ името Luce, успя да изчерпи напълно целия си предвиден за продажба обем за следващата година още преди официалния старт на масовите доставки към крайните клиенти.

Официалното потвърждение за пазарния успех дойде лично от главния изпълнителен директор на компанията Бенедето Виня по време на традиционното представяне на финансовите резултати на марката за третото тримесечие пред уважаваната информационна агенция Ройтерс.

Мениджърският екип на италианския производител от Маранело отчита категоричен интерес от страна на колекционери и верни почитатели на бранда, като всички бройки, планирани за реализация през следващите дванадесет месеца, вече са напълно разпределени между предварително заявени купувачи.

Всеки нов клиент, който реши да направи поръчка за електрическия супер автомобил в настоящия момент, ще трябва да се зареди с търпение и да очаква своето превозно средство в рамките на поне едногодишен срок за доставка.

Официалният график на компанията предвижда първите серийни екземпляри на модела Luce да достигнат до физическите си собственици още в края на настоящата година, давайки началото на новата екологична ера за спортната марка.

Ръководството на Ferrari традиционно запазва конфиденциалност по отношение на точните производствени квоти, които планира да реализира на световните пазари, но независими финансови анализатори от Financial Times разкриват по-подробни цифри.

Очакванията сочат, че през първата година от производството компанията ще сглоби малко под 500 бройки, докато дългосрочната стратегия за периода до 2030 година предвижда достигането на общ обем от около 2500 автомобила или средно по около 600 екземпляра годишно.

Любопитен факт около пазарния път на модела е бурната реакция след неговия официален дебют през месец май, когато футуристичният външен вид, дело на звездния дизайнер Джони Айв, стана обект на остри критики и горещи дебати в публичното пространство.

Въпреки първоначалния скептицизъм на пуристите, Бенедето Виня споделя, че ръководството е изключително доволно от постигнатите резултати и не отчита абсолютно никакви затруднения нито с производствения процес, нито с крайния потребителски интерес.

От марката отбелязват, че първоначалните негативни коментари бързо се стопяват, тъй като потенциалните купувачи успяват да оценят подобаващо инженерната мисъл и пропорциите на автомобила, когато го видят на живо извън студийните фотографии.

Предстоящите мащабни тестови шофирания, насрочени за следващата година, със сигурност ще привлекат още по-голямо внимание към ексклузивния модел и ще циментират неговия имидж на върхов технологичен продукт.

Началната каталожна цена на електрическото возило е фиксирана на внушителните 550 000 евро, като дори тази цифра не успя да охлади страстите на колекционерите, а първият сериен екземплярен автомобил с номер на шасито нула беше изтъргуван на специален благотворителен търг срещу умопомрачителната сума от 40 милиона долара.

Под капака на модела се крие забележителен задвижващ тракт, чиято системна мощност достига впечатляващите 772 киловата, което се равнява на зашеметяващите 1050 конски сили.

Благодарение на този електрически потенциал спортният флагман се изстрелва от място до сто километра в час за едва 2,5 секунди, преодолява границата от 200 километра в час за 6,8 секунди и развива максимална скорост, която преминава отвъд психологическата граница от 300 километра в час.