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Казваме "сбогом" на Range Rover Evoque

Казваме "сбогом" на Range Rover Evoque

4 Ноември, 2026 12:12 405 1

  • range rover evoque-
  • range rover velar-
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  • автомобили

Най-достъпният модел на Range Rover ще остане в производство до края на 2027 години, но няма да получи ново поколение. Velar също се очаква да отпадне от гамата

Казваме "сбогом" на Range Rover Evoque - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Range Rover Evoque ще остане в производство до края на 2027 г., след което ще бъде спрян без пряк наследник. Това означава, че моделът няма да получи нито трето поколение, нито електрическа версия със същото име. Последните данни за бъдещето на компактния SUV са потвърдени от Мартин Лимперт, управляващ директор на марката Range Rover.

Промяната засяга и Range Rover Velar. Според Autocar двата по-достъпни модела ще отпаднат от гамата, което ще остави Range Rover с три автомобила: флагманския Range Rover, Range Rover Sport и новия Range Rover GT. Така марката ще се отдалечи от масовия премиум сегмент и ще се концентрира върху автомобили с по-висока цена.

Range Rover Evoque дебютира през 2011 година и бързо се превърна в един от най-успешните модели на Land Rover. Компактните размери, отличителният силует и по-ниската цена спрямо останалите Range Rover-и привлякоха клиенти, които дотогава не са разглеждали марката.

Първото поколение се предлагаше с три и пет врати, а по-късно към гамата бе добавена и версия без покрив. Второто поколение, представено през 2019 година, остана само с петврата каросерия.

На мястото на по-малките SUV модели ще застане Range Rover GT. Новият автомобил трябва да бъде представен в началото на 2027-ма и ще има по-нисък силует, ориентиран към комфорта при дълги пътувания. Очаква се електрическата версия да започва от около 120 000 евро, а евентуалният хибрид да струва малко над 100 000 евро.

Това ще направи GT значително по-скъп от досегашния Evoque и ще промени достъпа до марката. Клиентите, които търсят по-компактен и по-достъпен модел в рамките на JLR, вероятно ще бъдат насочени към Defender Sport. Електрическият всъдеход се очаква през 2027 година, а прогнозната му начална цена е около 60 000 евро. Той ще бъде позициониран под марката Defender, а не като част от луксозната гама Range Rover.


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