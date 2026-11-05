Защо смяната на фар на модерен автомобил струва хиляди?

Смяната на фар, която преди често се свеждаше до подмяна на крушка, днес може да се превърне в ремонт за хиляди евро. Причината е, че при съвременните автомобили фарът обединява оптика, електроника, охлаждане, управляващи блокове, камери и механизми за насочване на светлинния сноп. При по-старите халогенни системи повредата обикновено се отстранява с подмяна на крушката, докато при LED и матричните LED фарове обаче отделните елементи често са вградени в запечатан корпус. Ако откаже един модул, производителят може да изисква подмяна на целия комплект. Разликата в цената е значителна. Според данни, цитирани от Consumer Reports, халогенните фарове обикновено струват между 200 и 500 евро, докато LED вариантите са в диапазона от 750 до 1500 евро, докато при някои автомобили цената на един LED фар достига между 3000 и 5000 евро. Матричните системи са още по-сложни. Те използват множество индивидуално управлявани светодиоди, които могат да запазят дългите светлини включени, като едновременно затъмняват отделни участъци от светлинния сноп, за да не заслепяват други водачи. Адаптивните фарове могат да променят посоката си според завиването, скоростта и пътната обстановка.

При някои модели до фара не може да се стигне директно. Налага се демонтаж на предната броня, решетката или други елементи от каросерията. След монтажа на новия комплект може да са нужни компютърна диагностика, програмиране на управляващите модули и проверка на връзката между фара и останалите системи на автомобила.

Калибрирането също е част от ремонта. Техническите материали за матричните LED системи на Audi предвиждат такава процедура след определени операции по демонтаж, монтаж или регулиране. Неправилно насоченият фар може да влоши видимостта, да ограничи работата на адаптивните функции и да създаде риск от заслепяване на насрещните водачи.

Пълната подмяна не винаги е единствената възможност. В зависимост от конструкцията могат да се сменят отделни LED модули, контролери или монтажни стойки. Съществуват и употребявани или алтернативни фарове, но съвместимостта, качеството, програмирането и правилното калибриране остават решаващи за безопасната работа на системата.