Китайската "тройка" на BMW е с размерите на европейската 5 Series

Китайското BMW 3 Series вече е почти толкова голямо, колкото стандартното BMW 5 Series. Новата бензинова версия за местния пазар е дълга 4865 мм и има междуосие 2970 мм. Така седанът е с 110 мм по-дълъг както между осите, така и в общата си дължина спрямо версиите, продавани в Европа и САЩ. Европейският модел е дълъг 5060 мм и има междуосие 2995 мм. Това означава, че китайският BMW 3 Series е само с 25 мм по-късо междуосие от по-големия седан. Удължената каросерия е насочена към предпочитанията на китайските купувачи, за които пространството на втория ред е важен фактор при избора на автомобил. В документите е посочен автомобил с широчина 1852 мм, височина 1461 мм и междуосие 2970 мм.

Очаква се BMW 325L да разполага с 234 к.с. и максимална скорост 233 км/ч. По-мощният 330L ще развива 287 к.с., като скоростта му ще бъде ограничена до 250 км/ч.

За сравнение, европейският базов BMW 3 Series 320 използва 2,0-литров четирицилиндров двигател с 211 к.с. В САЩ началната бензинова версия 330 разполага с 255 к.с. Така китайските варианти са по-мощни, въпреки че са предназначени основно за комфорт на задните седалки. Производството ще се извършва в Шънян от съвместното предприятие BMW-Brilliance. Външният дизайн следва стилистиката на електрическия BMW i3, но бензиновите версии използват обновена платформа CLAR, а не архитектурата Neue Klasse за електромобили.

Китайските BMW 3 Series, i3 и iX3 ще бъдат оборудвани с традиционни външни дръжки на вратите. Причината са предстоящи изисквания за безопасност, които ограничават използването на скрити дръжки. В публикуваните документи не се споменава версията M350 xDrive с 3,0-литров шестцилиндров двигател, която ние наскоро тествахме. Нейното предлагане в Китай може да бъде ограничено от местната данъчна система. Данъкът върху двигатели до 2,0 литра е 5%, при обем между 2,0 и 2,5 литра нараства до 9%, а за 3,0-литров мотор достига 12%.