Новини
Любопитно »
Бабек срещу дядо: Каква е разликата?

Бабек срещу дядо: Каква е разликата?

5 Ноември, 2026 14:16 782 13

  • бабек-
  • странджански дядо-
  • българска кухня-
  • месни деликатеси-
  • традиционни храни

Двата деликатеса си приличат по месото и начина на сушене, но се различават по обвивката, формата и регионалната рецепта

Бабек срещу дядо: Каква е разликата? - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На пръв поглед разликата между бабек и дядо може да изглежда малка: и двата деликатеса се правят най-често от свинско месо, сланина, сол и подправки, след което се сушат бавно. При разрязване обаче започват да личат особеностите – от обвивката и формата до едрината на месото и вкуса.

Важно е да се знае, че „бабек“ и „дядо“ не са две напълно фиксирани категории с еднаква рецепта в цяла България. При домашното производство и при различните регионални школи названията понякога се припокриват. Затова най-точно е да се говори за общи характеристики, а не за абсолютно правило.

Бабекът е по-разпространеното име

Бабекът се приготвя в много части на страната. Месото обикновено е едро накълцано или смляно с едра решетка, а към него се добавя сланина. В зависимост от района се използват червен и черен пипер, чубрица, кимион, чесън, праз или люти чушки.

Сместа се пълни в естествена обвивка – дебело свинско черво, шкембе или друга част от животното. Когато е в по-тънка обвивка, бабекът има продълговата форма и напомня на по-дебел сух колбас. При пълнене в по-широка обвивка той става по-обемен и формата му може да се промени.

Традиционалистите държат месото да не бъде превръщано във фина кайма. Едрите парчета създават по-ясна структура при рязане и са сред белезите, по които някои производители отличават бабека от стандартните индустриални колбаси.

Дядото е свързан най-вече със Странджа

Под „дядо“ най-често се разбира странджанският дядо – регионален сурово-сушен деликатес от Югоизточна България. Традиционно той се пълни в свински стомах или друга широка естествена обвивка, което обяснява по-едрия му, заоблен или сплескан вид.

Месото е раздробено на едри парчета или едро смляно. След напълването продуктът се притиска и се оставя да съхне. При някои рецепти подправките са по-ограничени – например сол, черен пипер, чубрица и червен пипер. Така вкусът зависи повече от месото, сланината и продължителното сушене.

Тъкмо обвивката и формата са най-лесният ориентир за разграничаване: бабекът по-често изглежда като дебел колбас, а дядото – като по-широк и плътен сушен продукт. Това обаче не е абсолютно правило, защото днес се продават и варианти на двата деликатеса в различни обвивки.

Една традиция, много рецепти

Българското национално радио посочва странджанския дядо сред местните месни специалитети, свързани с кулинарната традиция на Странджа. В отделни райони едно и също изделие може да бъде наричано „дядо“, „старец“ или бабек според местния говор и начина на пълнене.

„Българите са ядели бабек, странджански дядо, луканка, чесън и хляб. Това се носи на нивата“, казва кулинарният водещ Иван Звездев, цитиран от „Флагман“. В изречението се срещат не просто две названия на колбаси, а част от стария начин на хранене – трайна храна, която може да се съхранява и да се взема по време на работа.

Затова краткият отговор е следният: бабекът и дядото са близки роднини, а не напълно различни продукти. Бабекът е по-широко разпространеното общо название, докато дядото е по-силно свързан с регионалната традиция на Странджа и с пълненето в по-широка естествена обвивка. При двата деликатеса обаче решаващи остават конкретната рецепта, качеството на месото и времето, прекарано в сушилнята или старото проветриво помещение.

Източници: old-news.bnr.bg, flagman.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 на дядо ти

    1 0 Отговор
    бабека

    14:19 05.11.2026

  • 2 Довечера

    2 0 Отговор
    Ще пълним бабека

    14:21 05.11.2026

  • 3 1448

    4 0 Отговор
    ако баба беше мьжка
    щеше да има дрьжка

    14:25 05.11.2026

  • 4 ВРАЧ ОТ СВ.ВРАЧ

    2 1 Отговор
    РАЗЛИКАТА
    Е В ПОКАЗАНИЯТА
    НА АПАРАТА ЗА КЕРЪВНО НАЛЯГАНЕ😀

    14:26 05.11.2026

  • 5 Въй

    1 0 Отговор
    Бабек срещу дядек си е баба срещу дядо. Седнали един срещу друг,говорят си и се смеят.

    14:26 05.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Малиии

    3 0 Отговор
    Ами пълнена пуска няма ли да правим?

    14:28 05.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хихи

    3 0 Отговор
    Гледа виетнамец в САЩ надпис Ход Дог . Купил си един и се замислил: Топло куче, но защо точно на мен оная работа на кучето...

    14:35 05.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да уточним

    0 0 Отговор
    Между бабек и дядо, избирам пуска!

    14:39 05.11.2026

  • 12 Разликата е

    0 0 Отговор
    В аромата на подправките, но някои си го носят още от младини 🤭

    14:51 05.11.2026

  • 13 Факт

    0 0 Отговор
    Бабекът е по скъп...

    14:52 05.11.2026