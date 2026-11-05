Чували ли сте за руския супервсъдеход Visuva T8 (ВИДЕО)

Когато класическите всъдеходи достигнат своите физически граници, на сцената излизат специализираните верижни машини, проектирани безкомпромисно за преминаване през невъзможен терен. Моделът VIsuva T8 е дело на руската инженерна компания Visuva, базирана в Красноярск. Тя е известна със своя пълен цикъл на разработка и производство на високопроходими превозни средства, съчетаващи премиум комфорт с екстремни офроуд способности.
VIsuva T8 е впечатляващ верижен всъдеход с габарити 5180 мм дължина, 2480 мм ширина и 2600 мм височина, като общата му маса достига 4500 кг. Конструкцията на купето използва лека, но изключително здрава комбинация от алуминий, стомана и фибростъкло, покрита със защитно покритие Raptor.
Задвижването се предлага с няколко мощни агрегата – от доказания 4.3-литров бензинов V8 3UZ-FE (280 к.с., 440 Nm), през турбодизеловия 4.2-литров 1HD-FTE (204 к.с.), до най-мощния 3.0-литров V6 Twin-Turbo GW6Z30 с 350 к.с. и 550 Nm въртящ момент. Трансмисията е автоматична (6- или 9-степенна), съчетана с раздатка от Toyota Land Cruiser 200 и понижаващи предавки. Максималната скорост на движение е 70 км/ч, поддържана от впечатляващ 280-литров резервоар за гориво.
Ключът към феноменалната проходимост на машината се крие в нейната верижна платформа с широчина 600 мм. Благодарение на тази система VIsuva T8 упражнява изключително ниско специфично налягане върху терена – едва 0.13 кг/кв.см.
Това позволява на всъдехода да преминава безпроблемно през дълбок рохкав сняг, плаващи блата и тиня, в които всеки стандартен всъдеход би потънал. Енергоемкото окачване с ход от 280 мм абсорбира резките неравности, каменистите препятствия и стръмните прагове, докато вградената плавателна система с трюмни помпи (190 л/мин) и допълнителни блокове за плаваемост гарантира безопасно форсиране на дълбоки водни препятствия и реки.
Въпреки суровите си офроуд характеристики, интериорът на VIsuva T8 предлага високо ниво на лукс за 6 до 8 пътници. Салонът е оборудван с комфортни седалки с подгряване и ел. регулиране, Alcantara тапицерия, климатик, автономни отоплители, 360-градусова система от камери, съраунд аудиосистема и интеграция с лебедка Runva с тяга до 9 тона за най-критичните ситуации.
Началната цена на верижния супервсъдеход Visuva T8 започва от 33 милиона рубли, което се равнява приблизително на 330 000 до 350 000 евро в зависимост от текущия валутен курс на пазара.
Крайната сума може значително да нарасне в зависимост от избрания от клиента силов тракт, включващ възможности като бензинов V8, надежден турбодизел или топ модификацията с V6 Twin-Turbo двигател.
Допълнителните индивидуални опции и специализирани екстри, като професионално спасително оборудване, усъвършенствани автономни отоплители и луксозни интериорни подобрения, също оказват пряко влияние върху крайната инвестиция за този ексклузивен модел. А как изглежда машината в реални условия, можете да видите във видеото.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 Мдаа!🤔
Коментиран от #15
10:41 05.11.2026
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9 Мдаа!🤔
Чували сме за руския Супербоклук Москвич, че сме си и рискували живота на него.
Коментиран от #21, #23
10:45 05.11.2026
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11 БРАВО
Коментиран от #22
10:45 05.11.2026
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14 СТРАХОТНА
10:47 05.11.2026
15 Бай Тошо
До коментар #6 от "Мдаа!🤔":Какво Метро, какви магистрали ви построих, какви високоскоростни железници...
10:48 05.11.2026
16 Ха ха
До коментар #10 от "Къде е раковоболния укротрол?":Отивай да риташ на украинките кучетата, бе! Ела ще ти кажа тук на една украинка лабрадора!
10:49 05.11.2026
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18 Комм
10:54 05.11.2026
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24 РАК
До коментар #5 от "Шофьор":Може да умираш от смях, но за машини, които са за места без път, дълбок сняг, лед, блатисти местности са най добрите. И то не от вчера и днес.
Причината е че другите просто нямат нужда от такива.
Това конкретно е направено по западен тертип. Нещо като спортна машина. Реално не е за продъжителна работа в тези условия (няколко дни). Поради факта независимост от база.
Има модели които са предвидени да работят самостоятелно съсседмици.
Но реално подобни машини не са ни необходими на нас. Ние нямаме местности които да са на стотици километри от най близкото населено място.
Има модели, които се продаваха преиди воината в САЩ и Канадада, защото те нямаха реално нищо подобно.
Модели като ШЕРП, Шаман, СП-20, Витяз и др.
Концепцията на запада да правят пътища. Но пътища в Русия (Сибир) се правят много по трудно заради комбинацията от терен и климатични условия.
11:13 05.11.2026
25 Уфф...
Колко бройки на година са планирали да произвеждат и как са планирали сервизното обслужване?
Тава нящу ми прилича на: "Хотели как лучше, а получило аз как всегда "
Този филм вече сме го гледáли със "супертанка" Армата... Той поне изгасна и не рачи да запали на Красная плошат, това нещо ако изгасне някъде из зимната пустош - финита. Там и ще си остане.
11:17 05.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Geely ли го
11:21 05.11.2026