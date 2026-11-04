Русия търси спешно пари за фронта: Кремъл продава дял от стратегическа държавна компания

Русия започна процедура за продажба на 7,8% от акциите на „Совкомфлот“ - най-голямата корабоплавателна компания в страната и основен оператор на танкери от руския „сенчест флот“. „Росимущество“ е обявило подбор на организатори за сделката, съобщава The Moscow Times.
Държавата притежава 82,8% от капитала на компанията, което означава, че предлаганият пакет представлява приблизително една десета от държавното участие. Очаква се постъпленията да бъдат насочени към федералния бюджет, който е под силен натиск заради продължаващото увеличаване на разходите за войната.
Анализаторът от Freedom Global Владимир Чернов оценява пазарната стойност на пакета на около 15 млрд. рубли. Той предупреждава, че крайната сума може да се окаже по-ниска, ако акциите бъдат предложени с отстъпка, за да бъде осигурен интерес от достатъчно купувачи.
Не е изключено акциите да бъдат продадени и чрез непублична сделка на предварително избран от държавата инвеститор. Според анализатори, цитирани от The Moscow Times, пускането на целия пакет на борсата може да натовари пазара. В момента свободно търгуваните акции на „Совкомфлот“ са около 16%, а новата продажба би увеличила този дял приблизително с половина.
Растящи военни разходи и дефицит
Продажбата се подготвя в момент, когато руският бюджет е планиран с дефицит от 7,3 трлн. рубли за тази година. За периода 2027-2029 г. властите очакват общ недостиг от над 15 трлн. рубли.
Военните разходи за следващата година са заложени на 17,1 трлн. рубли - 35% от всички разходи на държавата и с една трета повече спрямо параметрите в бюджета за 2026 г. Планираният дефицит е 5,4 трлн. рубли през 2027 г., 5,1 трлн. през 2028 г. и 5,2 трлн. през 2029 г.
„Совкомфлот“ притежаваше преди началото на войната най-големия в света флот от среднотоннажни танкери клас Aframax, както и 10 ледоразбивача. Компанията е сред ключовите руски превозвачи на петрол, включително чрез плавателни съдове, свързвани със „сенчестия флот“.
Все още няма обявени окончателна цена, купувач или дата за приключване на сделката.
Източници: ukrinform.ua, ru.themoscowtimes.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соломон
Коментиран от #25
18:37 04.11.2026
2 Украйна не търси
Коментиран от #18
18:38 04.11.2026
3 Си Дзинпин
Коментиран от #7
18:38 04.11.2026
4 Търси
Коментиран от #13
18:39 04.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Соломон
До коментар #3 от "Си Дзинпин":Защо му е на Си да купува нещо което може да си вземе и без пари.Така както си взе Приморския край
18:40 04.11.2026
8 Зеленски
18:40 04.11.2026
9 Прогноза
18:40 04.11.2026
10 На фронта
18:40 04.11.2026
11 Украйна
Коментиран от #16
18:40 04.11.2026
12 Соломон
До коментар #6 от "Пари":И Китай
18:40 04.11.2026
13 Свърши тя
До коментар #4 от "Търси":Чечня му праща снимки от фотошоп с битки.
18:41 04.11.2026
14 Коце и...
Ше им плащат само със вкиснал борш и вмирисана сельодка
18:41 04.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Соломон
До коментар #11 от "Украйна":Украйна си продава земята а Русия я подарява на Китай
Коментиран от #19, #24
18:42 04.11.2026
17 Йода
18:43 04.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Покажи
До коментар #16 от "Соломон":Нотариални актове!! Или и ти като Паси Трабанта си говориш каквото са ти написали!
Коментиран от #23
18:48 04.11.2026
20 кукузел
18:49 04.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 стоян
18:50 04.11.2026
23 Соломон
До коментар #19 от "Покажи":И откъде да ти ги взема тия нотариални актове.Нито съм Украйна нито продавам нещо
18:50 04.11.2026
24 Вие
До коментар #16 от "Соломон":Сапуните всички сте еднакви, само миризмата ви е според това дали се къпите!
Коментиран от #28
18:50 04.11.2026
25 На Путин canoгuтe
До коментар #1 от "Соломон":Отгоре лъcнaтu,
oтgoлу npъcнaтu
18:51 04.11.2026
26 Ружа
18:51 04.11.2026
27 И защо да не продаде
Коментиран от #30
18:52 04.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Въпроса е
До коментар #27 от "И защо да не продаде":кой ще ги купи?
18:54 04.11.2026
31 Вучич
Коментиран от #33
18:58 04.11.2026
32 Продава
19:00 04.11.2026
33 Тва да не
До коментар #31 от "Вучич":е Пеевски със саковете?
Коментиран от #34
19:00 04.11.2026
34 От КТБ
До коментар #33 от "Тва да не":В Дубай?
19:01 04.11.2026
35 Нали продават
19:06 04.11.2026
36 ФЕЙК
19:07 04.11.2026
37 Отреазвяващ
19:09 04.11.2026
38 хахахахха
19:15 04.11.2026
39 Колко наля
19:21 04.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 И хартията
19:34 04.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Олигарсите
19:35 04.11.2026
44 Руси Филев
19:38 04.11.2026