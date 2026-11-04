Русия търси спешно пари за фронта: Кремъл продава дял от стратегическа държавна компания

Русия започна процедура за продажба на 7,8% от акциите на „Совкомфлот“ - най-голямата корабоплавателна компания в страната и основен оператор на танкери от руския „сенчест флот“. „Росимущество“ е обявило подбор на организатори за сделката, съобщава The Moscow Times.

Държавата притежава 82,8% от капитала на компанията, което означава, че предлаганият пакет представлява приблизително една десета от държавното участие. Очаква се постъпленията да бъдат насочени към федералния бюджет, който е под силен натиск заради продължаващото увеличаване на разходите за войната.

Анализаторът от Freedom Global Владимир Чернов оценява пазарната стойност на пакета на около 15 млрд. рубли. Той предупреждава, че крайната сума може да се окаже по-ниска, ако акциите бъдат предложени с отстъпка, за да бъде осигурен интерес от достатъчно купувачи.

„Ако пакетът бъде предложен на широк кръг инвеститори, за успешното пласиране може да се наложи отстъпка спрямо борсовата цена“, посочва Владимир Чернов.

Не е изключено акциите да бъдат продадени и чрез непублична сделка на предварително избран от държавата инвеститор. Според анализатори, цитирани от The Moscow Times, пускането на целия пакет на борсата може да натовари пазара. В момента свободно търгуваните акции на „Совкомфлот“ са около 16%, а новата продажба би увеличила този дял приблизително с половина.

Растящи военни разходи и дефицит

Продажбата се подготвя в момент, когато руският бюджет е планиран с дефицит от 7,3 трлн. рубли за тази година. За периода 2027-2029 г. властите очакват общ недостиг от над 15 трлн. рубли.

Военните разходи за следващата година са заложени на 17,1 трлн. рубли - 35% от всички разходи на държавата и с една трета повече спрямо параметрите в бюджета за 2026 г. Планираният дефицит е 5,4 трлн. рубли през 2027 г., 5,1 трлн. през 2028 г. и 5,2 трлн. през 2029 г.

„Совкомфлот“ притежаваше преди началото на войната най-големия в света флот от среднотоннажни танкери клас Aframax, както и 10 ледоразбивача. Компанията е сред ключовите руски превозвачи на петрол, включително чрез плавателни съдове, свързвани със „сенчестия флот“.

Все още няма обявени окончателна цена, купувач или дата за приключване на сделката.

Източници: ukrinform.ua, ru.themoscowtimes.com