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Русия търси спешно пари за фронта: Кремъл продава дял от стратегическа държавна компания

Русия търси спешно пари за фронта: Кремъл продава дял от стратегическа държавна компания

4 Ноември, 2026 18:35 1 387 44

  • русия-
  • совкомфлот-
  • приватизация-
  • бюджетен дефицит-
  • военни разходи

Москва започна процедура за продажба на дял от най-голямата си корабоплавателна компания на фона на растящите военни разходи и бюджетния дефицит

Русия търси спешно пари за фронта: Кремъл продава дял от стратегическа държавна компания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия започна процедура за продажба на 7,8% от акциите на „Совкомфлот“ - най-голямата корабоплавателна компания в страната и основен оператор на танкери от руския „сенчест флот“. „Росимущество“ е обявило подбор на организатори за сделката, съобщава The Moscow Times.

Държавата притежава 82,8% от капитала на компанията, което означава, че предлаганият пакет представлява приблизително една десета от държавното участие. Очаква се постъпленията да бъдат насочени към федералния бюджет, който е под силен натиск заради продължаващото увеличаване на разходите за войната.

Анализаторът от Freedom Global Владимир Чернов оценява пазарната стойност на пакета на около 15 млрд. рубли. Той предупреждава, че крайната сума може да се окаже по-ниска, ако акциите бъдат предложени с отстъпка, за да бъде осигурен интерес от достатъчно купувачи.

„Ако пакетът бъде предложен на широк кръг инвеститори, за успешното пласиране може да се наложи отстъпка спрямо борсовата цена“, посочва Владимир Чернов.

Не е изключено акциите да бъдат продадени и чрез непублична сделка на предварително избран от държавата инвеститор. Според анализатори, цитирани от The Moscow Times, пускането на целия пакет на борсата може да натовари пазара. В момента свободно търгуваните акции на „Совкомфлот“ са около 16%, а новата продажба би увеличила този дял приблизително с половина.

Растящи военни разходи и дефицит

Продажбата се подготвя в момент, когато руският бюджет е планиран с дефицит от 7,3 трлн. рубли за тази година. За периода 2027-2029 г. властите очакват общ недостиг от над 15 трлн. рубли.

Военните разходи за следващата година са заложени на 17,1 трлн. рубли - 35% от всички разходи на държавата и с една трета повече спрямо параметрите в бюджета за 2026 г. Планираният дефицит е 5,4 трлн. рубли през 2027 г., 5,1 трлн. през 2028 г. и 5,2 трлн. през 2029 г.

„Совкомфлот“ притежаваше преди началото на войната най-големия в света флот от среднотоннажни танкери клас Aframax, както и 10 ледоразбивача. Компанията е сред ключовите руски превозвачи на петрол, включително чрез плавателни съдове, свързвани със „сенчестия флот“.

Все още няма обявени окончателна цена, купувач или дата за приключване на сделката.

Източници: ukrinform.ua, ru.themoscowtimes.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон

    18 16 Отговор
    И кой е този луд дето ще да де пари за нещо което Русия може да си вземе когато си поиска

    Коментиран от #25

    18:37 04.11.2026

  • 2 Украйна не търси

    18 16 Отговор
    тя проси, ние я издържаме. Те си купуват златни тоалетни. Корупцията расте. Прехвърлят си парите в офшорки и след това бягат в други държави. А украйна се сви от 48 млн. остана 15 млн.

    Коментиран от #18

    18:38 04.11.2026

  • 3 Си Дзинпин

    14 14 Отговор
    Купувам всичко. Барабар с Москва.

    Коментиран от #7

    18:38 04.11.2026

  • 4 Търси

    9 13 Отговор
    и войници , Чечня му "дава" голям брой млади военнослужещи чеченци....

    Коментиран от #13

    18:39 04.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Соломон

    13 11 Отговор

    До коментар #3 от "Си Дзинпин":

    Защо му е на Си да купува нещо което може да си вземе и без пари.Така както си взе Приморския край

    18:40 04.11.2026

  • 8 Зеленски

    15 12 Отговор
    Купувам целия руски флот, за да не си играя да го дроня.

    18:40 04.11.2026

  • 9 Прогноза

    19 13 Отговор
    Агонията на империята на злото РФ ще бъде дълга и мъчителна.

    18:40 04.11.2026

  • 10 На фронта

    10 9 Отговор
    какво купуват?Водка?

    18:40 04.11.2026

  • 11 Украйна

    14 12 Отговор
    Си продадоха земята, хората и държавата, но се кахърят, че Русия продава няма и 8% от компания..

    Коментиран от #16

    18:40 04.11.2026

  • 12 Соломон

    6 6 Отговор

    До коментар #6 от "Пари":

    И Китай

    18:40 04.11.2026

  • 13 Свърши тя

    8 10 Отговор

    До коментар #4 от "Търси":

    Чечня му праща снимки от фотошоп с битки.

    18:41 04.11.2026

  • 14 Коце и...

    9 12 Отговор
    Пияната зафанаа а режат парите на надничарете- копейки!
    Ше им плащат само със вкиснал борш и вмирисана сельодка

    18:41 04.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Соломон

    8 13 Отговор

    До коментар #11 от "Украйна":

    Украйна си продава земята а Русия я подарява на Китай

    Коментиран от #19, #24

    18:42 04.11.2026

  • 17 Йода

    11 9 Отговор
    Спокойно Китай ще изкупи ушанките за жълти стотинки.

    18:43 04.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Покажи

    8 5 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    Нотариални актове!! Или и ти като Паси Трабанта си говориш каквото са ти написали!

    Коментиран от #23

    18:48 04.11.2026

  • 20 кукузел

    7 3 Отговор
    Бота ревна на чужди гробища, за още от данъците за Победа.

    18:49 04.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 стоян

    8 7 Отговор
    Професора по икономика руснака Игор Липницки живеещ в Литва каза че тази зима ще е последната от войната защото на путин парите свършили и ако иска да воюва ще тегли пари от руските пенсионни фондове защото друг няма кой да даде

    18:50 04.11.2026

  • 23 Соломон

    9 5 Отговор

    До коментар #19 от "Покажи":

    И откъде да ти ги взема тия нотариални актове.Нито съм Украйна нито продавам нещо

    18:50 04.11.2026

  • 24 Вие

    5 8 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    Сапуните всички сте еднакви, само миризмата ви е според това дали се къпите!

    Коментиран от #28

    18:50 04.11.2026

  • 25 На Путин canoгuтe

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон":

    Отгоре лъcнaтu,
    oтgoлу npъcнaтu

    18:51 04.11.2026

  • 26 Ружа

    5 3 Отговор
    Нема кинти!

    18:51 04.11.2026

  • 27 И защо да не продаде

    7 3 Отговор
    7,8% от акциите ? Тва да не е 51% а?

    Коментиран от #30

    18:52 04.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Въпроса е

    6 4 Отговор

    До коментар #27 от "И защо да не продаде":

    кой ще ги купи?

    18:54 04.11.2026

  • 31 Вучич

    5 5 Отговор
    опита да изпрати авоарите по Вулин в Москва!

    Коментиран от #33

    18:58 04.11.2026

  • 32 Продава

    3 4 Отговор
    и климатици!

    19:00 04.11.2026

  • 33 Тва да не

    6 4 Отговор

    До коментар #31 от "Вучич":

    е Пеевски със саковете?

    Коментиран от #34

    19:00 04.11.2026

  • 34 От КТБ

    4 3 Отговор

    До коментар #33 от "Тва да не":

    В Дубай?

    19:01 04.11.2026

  • 35 Нали продават

    4 2 Отговор
    много Су57?

    19:06 04.11.2026

  • 36 ФЕЙК

    2 4 Отговор
    ФЕЙК

    19:07 04.11.2026

  • 37 Отреазвяващ

    2 3 Отговор
    Някой поет със сигурност би написал нещо по-скопостно.

    19:09 04.11.2026

  • 38 хахахахха

    4 2 Отговор
    мара + укринформ=1000% дезинформация

    19:15 04.11.2026

  • 39 Колко наля

    0 3 Отговор
    за изборите в САЩ и у нас?

    19:21 04.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 И хартията

    1 0 Отговор
    ли свършиха?

    19:34 04.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Олигарсите

    0 1 Отговор
    нямат ли?

    19:35 04.11.2026

  • 44 Руси Филев

    0 0 Отговор
    Другари,да съберем капачки!

    19:38 04.11.2026

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