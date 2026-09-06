Продажбите на кабриолети клонят към нула и изглежда, че няма сила, която може да ги спаси

Кабриолетите тихо изчезват от продуктовата пътна карта на индустрията, превръщайки се от желан избор за начин на живот в изчезващ вид. В Германия, исторически една от най-верните крепости на кабриолетите в Европа, кабриолетите съставляваха 4,2 процента от регистрациите на нови автомобили през 2008 година, което представляваше приблизително един от всеки 25 продадени автомобила. Днес този пазарен дял е спаднал до крехките 1,2%. Пазарът на употребявани автомобили също не предлага спасение: кабриолетите съставляваха 3% от продажбите на употребявани автомобили през 2021 година, но тази цифра е спаднала до 2,1%, като спадът се ускори поради срив в обема от близо 10% само през последните дванадесет месеца. Когато дори купувачите на употребявани автомобили изоставят даден сегмент, това сигнализира за фундаментална промяна в потребителското търсене, а не просто за реакция към цените на новите автомобили.

Това изчезващо търсене предизвика масивно изтегляне на модели от шоурумите, като броят на моделните линии с отворен покрив, достъпни за купувачите, се намали наполовина в сравнение с преди две десетилетия. Достъпните за ежедневна употреба автомобили, които някога бяха стълб на сегмента на кабриолетите – като Audi A3 Cabriolet, Audi TT Roadster, Peugeot 308 CC, Fiat 124 Spider и Volkswagen Golf Cabriolet – бяха изтрити от производствените планове без преки наследници. Ексцентричният T-Roc Cabriolet на Volkswagen в момента бавно се приближава към изхода, оставяйки достолепната Mazda MX-5 Miata като единствения оцелял модел, който поддържа традицията на достъпното шофиране на открито за масовия пазар.

Преходът към електрификация също не допринесе много за съживяването на този тип каросерия, възпрепятстван от суровите физични закони при проектирането на превозни средства с нулеви емисии. Премахването на структурния покрив от платформата с монокок изисква обширно укрепване на долната част на каросерията, архитектура за защита при преобръщане и тежки механизми за сгъване на покрива – инженерни компромиси, които добавят значително собствено тегло към автомобил, вече натоварен с тежка батерия. Тъй като всеки допълнителен килограм пряко намалява пробега, продуктовите специалисти, фокусирани върху финансовите показатели, не виждат голям стимул да одобряват електрически кабриолети с ниска печалба. Докато нишови автомобили, като Denza Z, се произвеждат в минимални количества, BMW подготвя първия ориентиран към масово производство електрически кабриолет с батерия – i4 Convertible, чието пускане на пазара е планирано за 2028 година. Въпреки това, изграден върху специалната архитектура „Neue Klasse“ на Мюнхен, този предстоящ луксозен автомобил ще е насочен към заможни купувачи, вместо да замени изчезналия пазар в ниския ценови сегмент.

Дори пазарът на употребявани автомобили отразява този намаляващ ентусиазъм чрез необичайни ценови тенденции. Макар че намаляващите наличности обикновено водят до повишаване на цените на употребяваните автомобили, цените на употребяваните кабриолети в Германия са се повишили с 26 процента между 2021 и 2026 година (от средно 20 990 евро до 26 500 евро), изоставайки от 30-процентовия скок на цените на по-широкия пазар на употребявани автомобили (от 16 450 евро до 21 400 евро). Търсенето просто намалява по-бързо, отколкото се свива предлагането. Докато производителите с широк моделен диапазон концентрират капитала си върху SUV-та с висока печалба и опростени гами от кросоувъри, шофирането с отворен покрив се връща към първоначалния си предвоенен статут: ексклузивна, ултралуксозна привилегия, запазена за марки от висок клас като Porsche и Ferrari, с което се слага край на ерата на кабриолетите за масовия пазар.