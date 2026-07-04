Ferrari 12Cilindri Manuale дебютира с механична скоростна кутия и V12… или поне частично

Няколко седмици след като предизвика колективно недоволство сред традиционалистите в автомобилния свят с безшумния, изцяло електрически модел Luce, Ferrari приложи най-ефективната отвличаща тактика в областта на връзките с обществеността. В Маранело официално възродиха скоростния лост и трите педала или поне частично.

Новото Ferrari 12Cilindri Manuale, произведено в ограничена серия, бележи завръщането на конфигурацията с три педала в гранд турер на „Скачащия кон“ с предно разположен двигател за първи път, откакто производството на 599 GTB Fiorano беше прекратено преди почти петнадесет години. Но преди феновете да организират парад по улица „Via Abetone Inferiore“, трябва да се отбележи, че към тази трансмисия има огромна забележка с дребен шрифт.

Механичната реалност под капака остава светкавично бързата осемстепенна автоматична скоростна кутия с двоен съединител на Ferrari, заедно със собствена симулация „Manuale By-Wire“. Реално нямафизическа връзка между полирания алуминиев лост за превключване и скоростната кутия, нито хидравлична линия, свързваща педала на съединителя с маховика. Вместо това Ферари използва два сензора с ефект на Хол, за да проследява позицията на лоста за превключване през отворената метална решетка, докато сензор за позиция следи педала на съединителя. Механизмът на превключвателя използва изцяло изработен от едно парче блок от високоякостна стомана, ексцентрични ролки и въртящ се барабан, специално настроен да възпроизвежда механичното съпротивление, внезапното щракване и металното усещане на класическа скоростна кутия. Под левия крак на водача пасивна система от ексцентрици и предварително напрегнати пружини имитира точно тежестта и съпротивлението при зацепване на традиционен механичен съединител.

От решаващо значение е, че електронното програмиране ви принуждава да спазвате истинските правила на ръчното превключване. Не можете да превключвате предавките без да натиснете педала на съединителя, и да, ако синхронизацията ви е неточна, системата активно ще заглуши V12 с мощност 819 конски сили, за да запази илюзията за механична уязвимост. Физическите превключватели обхващат първите шест предавки за движение напред плюс задната предавка. Ако се уморите да превключвате предавките в трафика, натискането на съединителя при скорости под 100 км/ч ви позволява да се върнете към изцяло автоматичен режим, което отключва седмата и осмата предавка за спокойно шофиране по магистралата.

Използвайки съществуващата DCT архитектура, Ferrari умело заобиколи регулаторните главоболия и санкциите за емисии, които обикновено обричат на провал суперколите с ръчна скоростна кутия и малък обем на производство в съвременната ера. Цялата система „by-wire“ добавя незначителни килограми към собственото тегло на автомобила. Зашеметяващият 6,5-литров атмосферен V12 остава блажено непроменен, реве до червената линия от 9 500 об/мин, като ускорението до 100км/ч все още отнема невероятните 3,0 секунди, стига ръката ви да успее да следва темпото на софтуера, преди автомобилът да достигне максималната си скорост от 320 км/ч.

Както можеше да се очаква, за да се сдобиете с тази цифрова машина на времето, ще са ви необходими както елитен статус, така и астрономическо състояние. Ferrari ограничава производството до точно 1 499 бройки в световен мащаб, като всички те ще бъдат предлагани изключително чрез ултра-персонализираната програма на марката „Tailor Made“. Автомобилите се отличават с явни визуални препратки към легендарния 365 GTB/4 Daytona, включително преден сплитер с тънки ивици и шест отличителни вертикални прореза, втъкани в седалките, за да съответстват на предавките за движение напред. Макар официалните цени да се пазят в тайна, европейските цифри сочат зашеметяващите 590 000 евро. Това представлява огромна надценка от 50 процента спрямо стандартното купе 12Cilindri, което пък не се среща рядко по българските пътища.