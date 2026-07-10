Aston Martin ще използва правна вратичка, за да запази V12 двигателите

Aston Martin извършва интересен ход за заобикаляне на регулациите, като се възползва от правна вратичка, за да запази своя V12 с двойна турбина в експлоатация поне до 2035 година. Новоназначеният главен изпълнителен директор Адриан Холмарк разкри, че чрез строго ограничаване на глобалните продажби на 12-цилиндрови модели до по-малко от 1 000 бройки годишно, ултралуксозната марка отговаря на изискванията за статут на изключение за малки серии както в Европа, така и в Съединените щати. Този хитър ход означава, че емблематични модели като новия, Vanquish и ултраексклузивните ограничени серии ще избегнат безопасно незабавното изчезване, осигурявайки на марката още едно десетилетие на продажби.

Спасението на V12 идва на фона на мащабна стратегическа пренастройка в Гейдън. Амбициозният план от 2023 година за пускане на пазара на четири електромобила с двигатели от Lucid до 2030 година беше напълно отложен, като Aston официално отложи дебюта си в сегмента на електромобилите дълбоко в следващото десетилетие, след като клиентите откровено изразиха презрението си към безшумното задвижване. Освен това компанията категорично отхвърли plug-in хибридите, като правилно заключи, че тежестта на батериите и сложната конструкция просто нямат смисъл, имайки предвид реалните навици на шофиране. Вместо това ще бъде въведена 48-волтова система за мек хибрид, която ще се справя с движението със спирания и потегляния, както и с движението по инерция.

В основата на целия този план за оцеляване, при който двигателите с вътрешно горене остават на първо място, стои изключително гъвкава, изцяло нова модулна платформа. Тази изключително модерна архитектура е проектирана така, че да позволява производството както на нископрофилни суперколи, така и на високи SUV-та по една и съща сглобяваща линия, което драстично намалява производствените разходи и увеличава споделянето на компоненти.