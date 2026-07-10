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Aston Martin ще използва правна вратичка, за да запази V12 двигателите

Aston Martin ще използва правна вратичка, за да запази V12 двигателите

10 Юли, 2026 15:55 473 1

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  • бензин-
  • електричество

Компанията все пак няма да бърза с преминаването на ток за цялата си гама

Aston Martin ще използва правна вратичка, за да запази V12 двигателите - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Aston Martin извършва интересен ход за заобикаляне на регулациите, като се възползва от правна вратичка, за да запази своя V12 с двойна турбина в експлоатация поне до 2035 година. Новоназначеният главен изпълнителен директор Адриан Холмарк разкри, че чрез строго ограничаване на глобалните продажби на 12-цилиндрови модели до по-малко от 1 000 бройки годишно, ултралуксозната марка отговаря на изискванията за статут на изключение за малки серии както в Европа, така и в Съединените щати. Този хитър ход означава, че емблематични модели като новия, Vanquish и ултраексклузивните ограничени серии ще избегнат безопасно незабавното изчезване, осигурявайки на марката още едно десетилетие на продажби.

Спасението на V12 идва на фона на мащабна стратегическа пренастройка в Гейдън. Амбициозният план от 2023 година за пускане на пазара на четири електромобила с двигатели от Lucid до 2030 година беше напълно отложен, като Aston официално отложи дебюта си в сегмента на електромобилите дълбоко в следващото десетилетие, след като клиентите откровено изразиха презрението си към безшумното задвижване. Освен това компанията категорично отхвърли plug-in хибридите, като правилно заключи, че тежестта на батериите и сложната конструкция просто нямат смисъл, имайки предвид реалните навици на шофиране. Вместо това ще бъде въведена 48-волтова система за мек хибрид, която ще се справя с движението със спирания и потегляния, както и с движението по инерция.

В основата на целия този план за оцеляване, при който двигателите с вътрешно горене остават на първо място, стои изключително гъвкава, изцяло нова модулна платформа. Тази изключително модерна архитектура е проектирана така, че да позволява производството както на нископрофилни суперколи, така и на високи SUV-та по една и съща сглобяваща линия, което драстично намалява производствените разходи и увеличава споделянето на компоненти.


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