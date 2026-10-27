ADAC: Някои системи за аварийно спиране не виждат деца

Асистентите за аварийно спиране на шест съвременни автомобила показват сериозни пропуски при разпознаването на пешеходци със светлоотразително облекло през нощта. Почти всички тествани системи са реагирали твърде късно или изобщо не са разпознали възрастен със стандартно работно облекло, каквото използват строители, спасители, полицаи и пътни служби.

Още по-проблемен е резултатът при дете със светлоотразителни дрехи и ученическа раница. Макар всички автомобили да са разпознали дете с тъмно облекло, почти всяка система е отказала при отражателните елементи. Единственото изключение е Mercedes CLA, който е успял да разпознае дете, излязло зад паркирана кола на пътя. Проучването на ADAC включва Mercedes CLA, Tesla Model Y, BYD Seal, Hyundai Tucson, Dacia Duster и Opel Astra. При всеки автомобил първо е определена индивидуална скорост, при която системата все още може да предотврати сблъсък с манекен без предупредително облекло. Тази скорост е използвана като база за останалите сценарии.

При възрастен манекен с обикновена предупредителна жилетка всички автомобили са разпознали пешеходеца и са избегнали удара. Резултатите са се променили при стандартизирано работно облекло със светлоотразителни елементи. Почти всички системи са открили човека твърде късно или не са успели да задействат навреме спиране. ADAC уточнява, че резултатите не трябва да се използват за пряко класиране на автомобилите, тъй като за всеки модел е приложена различна референтна скорост. Методиката е близка до нощните изпитания на Euro NCAP, но разпознаването на пешеходци със светлоотразително облекло не е задължително изискване нито по закон, нито в утвърдените протоколи за оценка. Според ADAC проблемът изглежда е свързан по-малко със сензорите и повече с начина, по който софтуерът класифицира участниците в движението.

Затова организацията смята, че при много автомобили подобрението може да бъде постигнато чрез софтуерни актуализации и призова производителите да реагират бързо. Организацията подчертава, че водачът запазва отговорността за контрола над автомобила и трябва да следи пътя, за да може да се намеси при опасност. В същото време ADAC препоръчва пешеходците и децата да продължат да използват добре видими предупредителни дрехи през тъмната част на деня. Според оценката на организацията ползата от по-добрата видимост за човешкия водач е по-голяма от риска асистентът да реагира късно или да не реагира.