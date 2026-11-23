Главният механик на танкер под флага на Бахамските острови Lisbon е починал след медицинска евакуация край Варна. Морякът е бил транспортиран до района на Морска гара – Варна с катер SPASITEL 1 на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

От танкера, който е на котвена стоянка № 4 край Варна, поискаха евакуация. Морският спасително-координационен център към ИА „Морска администрация“ незабавно изпрати спасителния катер „СПАСИТЕЛ 1“.

Катерът извърши преход до котвената стоянка и обратно с максимална скорост над 25 възла. Около 13:00 ч. той пристигна в района на Морска гара – Варна, предаде репортер на Maritime.bg.

Механикът се беше качил сам на борда на спасителния катер. Придружаваше го третият механик на танкера.

На брега спасителите не бяха посрещнати от линейка.

След катера пристигна само един граничен полицай.

Екипът на Спешна помощ дойде повече от 10 минути след пристигането на „СПАСИТЕЛ 1“.

Медиците започнаха реанимация с изкуствено дишане и сърдечен масаж, но констатираха смъртта на моряка.

Източници: maritime.bg