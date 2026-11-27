Украинският посланик в Германия Олексий Макеев заяви, че няма причина за паника заради спада в обществената подкрепа за германската военна помощ за Украйна. Той коментира резултатите от проучване на „Форза“, поръчано от фондация „Кьорбер“, пред германския вестник „Райнише пост“.

Допитването, проведено през септември сред 1501 германски избиратели, показва, че 46% подкрепят военната помощ за Украйна. Година по-рано делът им е бил 59%. В същото време 53% от анкетираните са се обявили за прекратяване на оръжейните доставки.

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Макеев приема резултатите сериозно, но посочва, че въпросът в проучването не е бил дали помощта трябва да бъде прекратена напълно. „Ето защо не виждам причина за паника“, заяви украинският посланик.

Различни въпроси, различни резултати

Макеев се позова и на проучване на германската обществена телевизия ZDF, проведено през октомври. В него на участниците са били предложени повече възможности за отговор – увеличаване, запазване или намаляване на европейската военна помощ.

Според резултатите 30% подкрепят увеличаването на помощта, а 33% одобряват запазването ѝ на сегашното равнище. Така общо 63% подкрепят продължаването на европейската военна подкрепа за Украйна, докато 32% са за нейното намаляване.

Именно различната формулировка на въпросите обяснява разминаването между двата резултата. Едното проучване измерва подкрепата за германската военна помощ, а другото разглежда по-широко отношението към европейската помощ и разделя възможните отговори между увеличаване, запазване и намаляване.

Посланикът отчита умора от войната

Макеев заяви, че резултатите отразяват нарастваща умора от войната и от начина, по който конфликтът се отразява в медиите. По думите му желанието за мир е силно, но това не означава автоматично отказ от подкрепа за Украйна.

Посланикът добави, че в личните си разговори не е забелязал отслабване на подкрепата. Като пример той посочи 300-те партньорства между украински и германски градове и общини.

Източници: amp.dw.com, presseportal.zdf.de