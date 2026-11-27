Спортният министър Енчо Керязов призова УЕФА да предприеме категорични действия след нападението над привърженици на Левски на стадион „Велодром“ в Марсилия. Той заяви пред журналисти в Бургас, че очаква извършителите да бъдат установени и наказани.

„Към УЕФА бих казал да бъдат категорични в тяхното решение“, заяви Керязов. Той определи поведението на френските фенове като недопустимо и подчерта, че на стадионите присъстват деца и семейства. „Това насилие по терените не е добре за никого“, каза спортният министър.

УЕФА започна дисциплинарна проверка

УЕФА съобщи, че е назначила дисциплинарни инспектори, които да разследват инцидентите около мача Олимпик Марсилия – Левски и да прегледат наличните доказателства. Европейската футболна централа осъди насилието и посочи, че допълнителна информация ще бъде предоставена след приключването на проверката.

На въпрос дали срещата е можела да бъде прекратена, Керязов посочи, че според информацията, която е получил от Българския футболен съюз, ръководството на Левски не е имало възможност да вземе такова решение. Той уточни, че не знае какви са били всички възможности на място, но ако клубът е можел да предприеме действия, вероятно е щял да го направи.

11 фенове са потърсили медицинска помощ

Нападението се случи около двубоя от петия кръг на Лига Европа, който Олимпик Марсилия спечели с 1:0. Според публикуваните данни 11 привърженици на Левски са потърсили медицинска помощ. Шестима са били прегледани на стадиона, а петима са откарани в болница.

Народното събрание също осъди нападението. Декларацията беше подкрепена единодушно от 185 депутати, а парламентът призова за независимо и задълбочено разследване на случилото се.

Левски остава с 7 точки

След загубата в Марсилия Левски има две победи, едно равенство и две поражения в Лига Европа. Българският отбор е с 7 точки и заема 16-о място във фазата на лигата. Следващият му мач в турнира е домакинство срещу Лилестрьом на 10 декември, а на 21 януари 2027 г. предстои среща с Милан в София.

Източници: btvnovinite.bg, btvsport.bg, skysports.com