Части от София могат да останат без парно и топла вода през цялата зима. За това предупреди кметът на столицата Васил Терзиев в предаването „Лице в лице“ по bTV, като посочи, че най-сериозен е проблемът във високите части на „Младост“, района на Академията на МВР, Американския колеж и общежитията в „Студентски град“.

Около 2% от домакинствата в София са засегнати от нарушенията в топлоподаването. По думите на Терзиев това означава хиляди семейства без надеждно отопление и топла вода.

Около 500 аварии по мрежата

„Има такава реална опасност. Казвам ви го съвсем честно, за да няма грешни очаквания“, заяви кметът.

Терзиев свърза кризата с дългогодишни недостатъчни инвестиции в „Топлофикация София“. Топлопреносната мрежа е дълга около 1200–1300 километра, но през годините са подменяни средно по 6–7 километра тръби годишно.

„Миналата година имаше 118 аварии по това време. Тази година са 500. Ако не се вземат мерки, догодина ще са 1000“, предупреди той.

На 11 ноември БНР съобщи за над 500 активни проблема в мрежата. От тях 87 са били аварии с прекъснато отопление, а при други 425 е имало частично прекъсване на топлоподаването.

Най-неотложната задача според Терзиев е подмяната на между 70 и 100 километра от най-компрометираните участъци. В района на ТЕЦ „Изток“ над 90–95% от мрежата не е била подменяна през последните 50–60 години.

Нови повреди след възстановяване на налягането

Кметът обясни, че при ремонта на едни участъци се появяват аварии в други. Причината е, че остарялата инфраструктура не издържа на промените в налягането, когато системата се възстановява.

В момента на терен работят над 15 екипа с тежка механизация и повече от 200 души. Само през последната седмица са отстранени над 60 аварии, а последните пет планови ремонта се очаква да приключат до средата на декември.

В по-ниските части на „Дружба“ топлоподаването би трябвало да бъде възстановено в рамките на следващите две седмици. По-сложна остава ситуацията във високите части на „Младост“, около Академията на МВР, Американския колеж и в общежитията на „Студентски град“.

Общината очаква решение за финансирането

Столичният общински съвет е поел ангажимент през януари да разгледа инвестиционната програма на „Топлофикация София“. За необходимите ремонти обаче ще е нужно допълнително финансиране.

Столичната община очаква държавата да уреди 140 милиона евро, които Фондът за сигурност на електроенергийната система дължи на дружеството. По думите на Терзиев има решение на Върховния административен съд за тези средства, които могат да бъдат използвани за разплащане с „Булгаргаз“.

Кметът посочи и наказателната лихва от 16% върху просрочените задължения към газовия доставчик като допълнителна тежест за дружеството. Според него високата лихва ограничава възможностите за инвестиции в мрежата.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg, nova.bg