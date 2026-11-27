Porsche подаде заявка за патент за волан, който променя формата си при включване на Sport режим. Конструкцията предвижда две зони в горната част на обръча да се удебеляват с помощта на хидравлична течност, докато перата за смяна на предавките се изнасят към пръстите на водача.

Заявката, публикувана на 19 ноември 2026 година, описва волан, който запазва по-тънък профил при всекидневно шофиране. При по-динамично управление материалът в зоните около позициите 10 и 2 часа се разширява радиално навътре, към спиците. Така ръката получава по-голяма опорна площ, без водачът да трябва да променя захвата си.

Патентната заявка представя целта на решението като „по-дебели зони за захват“, които намаляват разстоянието до перата. Те също се плъзгат навън от спиците и се приближават до пръстите. Именно едновременното движение на обръча и превключвателите отличава идеята от обикновено удебеляване на волана.

Като предпочитано покритие е посочена еластична алкантара, която трябва да следва промяната във формата, без да се набръчква или разкъсва. В заявката е разгледана и алтернатива с припокриващи се пластмасови елементи, които се плъзгат един върху друг при разширяването на обръча.

Промяната може да се активира автоматично с избора на спортен режим или ръчно чрез отделен бутон. Porsche допуска функцията да бъде свързана и с индивидуалния профил на водача, така че настройката да се включва заедно с предварително запаметените предпочитания.

Хидравличната система би могла да има и допълнителна функция за регулиране на температурата. Същата течност може да се използва за затопляне на волана в студено време или за охлаждането му при натоварване на писта. Тази възможност е описана като част от концепцията, а не като потвърдена функция на бъдещ сериен модел.

Решението е насочено към автомобили, които трябва да съчетават удобство при ежедневно шофиране с по-сигурен захват при спортно управление. При състезателно каране по-дебелият волан и по-близките пера могат да улеснят бързата смяна на предавките, докато по-тънкият обръч остава по-практичен при движение в града.

Идеята не започва от нулата. BMW е подала заявка за волан с камери, изпълнени с течност, още през 1998 година, а General Motors е получила патент за адаптивен обръч през 2022 година. При Porsche новият елемент е координацията между променящия се захват и изнасящите се пера. Подобни патентни разработки обаче трябва да преминат през допълнителни изпитания за издръжливост, безопасност и съвместимост с въздушната възглавница, преди да се появят в сериен автомобил.