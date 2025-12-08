Новини
VW заложи на грешния кон

VW заложи на грешния кон

8 Декември, 2025

MEB платформата се превръща в препъникамък в електрическата офанзива

VW заложи на грешния кон - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато Volkswagen представи своята модулна платформа за електромобили MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten), тя беше обявена за ключа към масовата електрификация. Идеята беше гениална: една унифицирана основа, която да обслужва десетки модели от всичките марки на Групата, постигайки икономии от мащаба, които да смажат конкуренцията. Години по-късно обаче, тази "златна мина" изглежда все по-скоро като стратегическа тежест.

От авторитетното немско издание Handelsblatt излезе един доста критичен анализ, който директно поставя под въпрос ефективността и бъдещето на въпросната MEB платформа. Въпреки че платформата успя да генерира обем и да изкара на пазара модели като ID.3 и ID.4, тя е обременена с твърде много компромиси, които вече ѝ отнемат технологичното предимство.

Основната критика е, че MEB е проектирана с акцент върху ниската цена и бързото пускане на пазара, за сметка на архитектурната иновация. Докато водещите конкуренти, в частност Kia, напредват с 800-волтови системи, които позволяват светкавично бързо зареждане и по-висока ефективност, Volkswagen остава закотвен на 400 волта. Това не е просто технически детайл; то е огромно маркетингово и практическо изоставане, което се усеща от всеки собственик на дълъг път.

Самата архитектура на батериите и задвижването не позволява на VW да постигне впечатляващия пробег и енергийна ефективност на конкуренцията, което води до оплаквания най-вече от „абсурдния зимен разход“.

Друг критичен момент е софтуерният възел. Дъщерното дружество CARIAD е трябвало да бъде германският отговор на Силициевата долина, но се превърна в синоним на забавяне и бъгове. Моделите, базирани на MEB, бяха пуснати с недоизпипан софтуер, а актуализациите се случват с мъчително темпо.

Тези продължаващи проблеми не само дразнят клиентите, но и нанасят непоправими щети върху имиджа на Volkswagen като производител, който може да предложи безупречно потребителско изживяване, пише Handelsblatt. Софтуерът вече е "моторът" на електромобила и изоставането тук е не по-малко фатално от това в хардуера.

Всички погледи сега са насочени към бъдещето: проекта Trinity и новата унифицирана платформа SSP. Те са анонсирани като решение на всички проблеми на MEB, обещавайки технологичен скок, който да върне VW на лидерската позиция. Въпросът обаче е колко време ще отнеме това и дали пазарът ще чака.

Китайските и корейските производители, както и Tesla не стоят на едно място. Те правят иновации със светлинна скорост, докато Volkswagen се бори да поправи грешките в собствената си, вече остаряваща платформа. Ако SSP не бъде представена навреме и не предложи категорично предимство, MEB ще остане в историята като платформата, която е дала началото на електрическата ера на VW, но която не е могла да гарантира победата в нея. Стратегическите грешки, направени преди години, сега излизат скъпо на един от най-големите автомобилни производители в света.


  • 1 МПС

    5 2 Отговор
    Всяка електричка е грешен кон

    11:40 08.12.2025

  • 2 Име

    4 1 Отговор
    Като чета тук и по запазните медии, виждам, че все на по-зле отиват нещата за VW. Май вече са поели по пътя на Nokia.

    11:42 08.12.2025

  • 3 така

    3 1 Отговор
    Тия светкавични иновации, а батериите още се палят като кибрит. Много е важно колко бързо ще заредиш ама ако ти изгори гаража и къщата е по-важно. На голям късмет остава контрола на огромна енергия в батериите.

    11:44 08.12.2025

  • 4 Хеми значи бензин

    1 1 Отговор
    Ве 8 на биоетанол от останалия фураж за говедата е бъдещето.

    11:45 08.12.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Търсят под вола теле - не е самата платформа, а цялостната политика за електрификация, която определено не се случва по начина по който политиците и зелените предполагаха!!

    400 волтовата архитектура е достатъчно ОК, в крайна сметка ни проглушиха ушите, че над 100 километра пробег така или иначе е ненужен лукс - истината е, че хората търсят точно евтини електрички, а те липсват. Това е и големия провал!

    ФауВе както и всички европейски марки, ако бяха развивали ДВГ вместо да скачат на политическите простотии нямаше да имат днешните проблеми! А сега вече изпуснаха питомното (Китайците хванаха и него), за да гонят дивото...

    12:01 08.12.2025