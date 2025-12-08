VW заложи на грешния кон

Когато Volkswagen представи своята модулна платформа за електромобили MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten), тя беше обявена за ключа към масовата електрификация. Идеята беше гениална: една унифицирана основа, която да обслужва десетки модели от всичките марки на Групата, постигайки икономии от мащаба, които да смажат конкуренцията. Години по-късно обаче, тази "златна мина" изглежда все по-скоро като стратегическа тежест.

От авторитетното немско издание Handelsblatt излезе един доста критичен анализ, който директно поставя под въпрос ефективността и бъдещето на въпросната MEB платформа. Въпреки че платформата успя да генерира обем и да изкара на пазара модели като ID.3 и ID.4, тя е обременена с твърде много компромиси, които вече ѝ отнемат технологичното предимство.

Основната критика е, че MEB е проектирана с акцент върху ниската цена и бързото пускане на пазара, за сметка на архитектурната иновация. Докато водещите конкуренти, в частност Kia, напредват с 800-волтови системи, които позволяват светкавично бързо зареждане и по-висока ефективност, Volkswagen остава закотвен на 400 волта. Това не е просто технически детайл; то е огромно маркетингово и практическо изоставане, което се усеща от всеки собственик на дълъг път.

Самата архитектура на батериите и задвижването не позволява на VW да постигне впечатляващия пробег и енергийна ефективност на конкуренцията, което води до оплаквания най-вече от „абсурдния зимен разход“.

Друг критичен момент е софтуерният възел. Дъщерното дружество CARIAD е трябвало да бъде германският отговор на Силициевата долина, но се превърна в синоним на забавяне и бъгове. Моделите, базирани на MEB, бяха пуснати с недоизпипан софтуер, а актуализациите се случват с мъчително темпо.

Тези продължаващи проблеми не само дразнят клиентите, но и нанасят непоправими щети върху имиджа на Volkswagen като производител, който може да предложи безупречно потребителско изживяване, пише Handelsblatt. Софтуерът вече е "моторът" на електромобила и изоставането тук е не по-малко фатално от това в хардуера.

Всички погледи сега са насочени към бъдещето: проекта Trinity и новата унифицирана платформа SSP. Те са анонсирани като решение на всички проблеми на MEB, обещавайки технологичен скок, който да върне VW на лидерската позиция. Въпросът обаче е колко време ще отнеме това и дали пазарът ще чака.

Китайските и корейските производители, както и Tesla не стоят на едно място. Те правят иновации със светлинна скорост, докато Volkswagen се бори да поправи грешките в собствената си, вече остаряваща платформа. Ако SSP не бъде представена навреме и не предложи категорично предимство, MEB ще остане в историята като платформата, която е дала началото на електрическата ера на VW, но която не е могла да гарантира победата в нея. Стратегическите грешки, направени преди години, сега излизат скъпо на един от най-големите автомобилни производители в света.