Създателят на Porsche Taycan поема Mercedes-AMG

Mercedes-AMG се готви за значителна промяна в ръководството, докато преминава през предизвикателния преход към електрификация и корекции в продуктите с двигатели с вътрешно горене. Стефан Векбах, високопоставен мениджър, който преди това ръководеше успешната програма Porsche Taycan, преди да стане главен стратег на VW Group, е назначен за главен изпълнителен директор на Mercedes-AMG. Мандатът му обаче ще започне едва на 1 юли 2026 година. Освен че ще ръководи Affalterbach, Векбах ще бъде и ръководител на Top End Vehicle Group (TEV) – подразделение, което включва престижните модели G-Class и Maybach.

Това назначение следва бурен период за AMG, белязан от поляризиращия четирицилиндров хибрид C63 E Performance – ход, който предизвика широко недоволство сред ентусиастите и, според пазарни доклади, цитиращи големи отстъпки, не успя да оправдае очакванията за продажби. Допълнително усложни положението на AMG и неотдавнашното изтегляне от пазара на 219 хиперколи AMG One, представляващи почти 80% от цялото производство, поради риск от пожар, години след като машината, произведена по модела на F1, се сблъска със значителни препятствия в разработката.

Векбах ще наследи марка, позиционирана да балансира своето наследство в областта на двигателите с вътрешно горене с високопроизводително електрическо бъдеще. AMG коригира курса си, като потвърждава ангажимента си към двигателите с вътрешно горене. На хоризонта се очертава нов V8 двигател, проектиран да отговаря на строгите емисионни стандарти Euro 7, като същевременно осигурява по-голяма мощност и потенциално по-широка достъпност от излизащия от производство V8, което поставя AMG в силна позиция да се конкурира с BMW M и Audi Sport. Същевременно има постоянни съобщения, че силно критикуваният четирицилиндров C63 ще получи по-голям двигател, вероятно 3,0-литров редови 6-цилиндров, а не V8, за да възстанови доверието в неговите характеристики.

В областта на електромобилите концепцията GT XX ще се превърне в електрически супер седан, съчетан с бъдещ SUV, и двата модела ще се произвеждат на специалната платформа AMG.EA. AMG уверено, макар и скептично, обещава да достави „най-добрия електрически V8 на пазара“, въпреки че използването на изкуствени шумове на двигателя и симулирани превключвания на предавките остава спорна точка за феновете.

До пристигането на Векбах през 2026 година настоящият главен изпълнителен директор на AMG Михаел Шибе ще продължи да управлява временно дивизията за производителност. Шибе официално премина към новата си роля като член на Управителния съвет на Mercedes-Benz Group AG, отговарящ за производството, качеството и управлението на веригата за доставки, на 1 декември 2025 година. Временната структура на ръководството на AMG между декември 2025 година и юли 2026 година все още не е обявена.

Новият главен изпълнителен директор е изправен пред сложната задача едновременно да угоди на привържениците на двигателите с вътрешно горене с подходящи шест- и осемцилиндрови двигатели, като същевременно създаде убедителна, „много емоционална“ електрическа идентичност, която да изпревари конкурентите – и всичко това, докато управлява отделите за ултралуксозни автомобили Maybach и G-Class.