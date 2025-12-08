Subaru ще започне серийно производство на нов STI с ДВГ, но само при едно условие

Дългото чакане за ново Subaru STI достига своя връх и японският автомобилен производител най-накрая разкри картите си – или по-скоро двете си карти – като представи концепциите Performance-E STI и Performance-B STI на Japan Mobility Show. Тези две концепции са целенасочен опит на Subaru да прецени интереса на ентусиастите към завръщането на модела с високи характеристики, като демонстрира варианти както за електрическото бъдеще, така и за традицията на марката в областта на двигатели с вътрешно горене.

Генералният мениджър на Subaru Corporation Масааки Кобаяши потвърди, че компанията специално е разработила двата различни концепта, за да предложи на клиентите избор и да получи критична обратна връзка, преди да се ангажира с производството. Окончателното решение зависи от това дали феновете могат да докажат необходимата бизнес обосновка за някой от двата модела.

Макар от Subaru да са предполагали по-рано, че наследник на STI с бензинов двигател е малко вероятен поради затягането на регулациите за емисиите, глобалното охлаждане на ентусиазма към електромобилите и неоспоримото желание на основната общност от ентусиасти очевидно са подтикнали марката да преразгледа позицията си и да предложи концепцията Performance-B като потенциална спасителна жилетка за сцената на ДВГ. Посланието към феновете е ясно: ако искат нов STI, независимо дали електрически или с двигател с вътрешно горене, сега трябва да изразят своето мнение, за да подтикнат тези концепции към реално производство.