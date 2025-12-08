Новини
Авто »
Subaru ще започне серийно производство на нов STI с ДВГ, но само при едно условие

Subaru ще започне серийно производство на нов STI с ДВГ, но само при едно условие

8 Декември, 2025 19:01 837 3

  • subaru-
  • sti-
  • impreza-
  • концепт

Феновете трябва да докажат, че има интерес към такъв модел

Subaru ще започне серийно производство на нов STI с ДВГ, но само при едно условие - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Дългото чакане за ново Subaru STI достига своя връх и японският автомобилен производител най-накрая разкри картите си – или по-скоро двете си карти – като представи концепциите Performance-E STI и Performance-B STI на Japan Mobility Show. Тези две концепции са целенасочен опит на Subaru да прецени интереса на ентусиастите към завръщането на модела с високи характеристики, като демонстрира варианти както за електрическото бъдеще, така и за традицията на марката в областта на двигатели с вътрешно горене.

Генералният мениджър на Subaru Corporation Масааки Кобаяши потвърди, че компанията специално е разработила двата различни концепта, за да предложи на клиентите избор и да получи критична обратна връзка, преди да се ангажира с производството. Окончателното решение зависи от това дали феновете могат да докажат необходимата бизнес обосновка за някой от двата модела.

Subaru ще започне серийно производство на нов STI с ДВГ, но само при едно условие

Макар от Subaru да са предполагали по-рано, че наследник на STI с бензинов двигател е малко вероятен поради затягането на регулациите за емисиите, глобалното охлаждане на ентусиазма към електромобилите и неоспоримото желание на основната общност от ентусиасти очевидно са подтикнали марката да преразгледа позицията си и да предложи концепцията Performance-B като потенциална спасителна жилетка за сцената на ДВГ. Посланието към феновете е ясно: ако искат нов STI, независимо дали електрически или с двигател с вътрешно горене, сега трябва да изразят своето мнение, за да подтикнат тези концепции към реално производство.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоалетната хартия

    8 1 Отговор
    Аз съм за, но ако е с ръчна скоростна кутия и с РЪЧКА за ръчната спипачка!!Даво излезе същото и за нещо по-голямо, катало Легаси. Искам кола с над 200 к.с , ръчка, ръчна спирачка и постоянно 4х4!!! Не ме интересуват таблетите им, както и глупавите системи за следене на платното, мъртва точка, автоматично спиране и т.н. Все системи, които са ненужни, дразнещи и проблемни!!! За какво са тия курсове за автомобил, ащо не можеш да шофираш и чакаш на компа да се срравя!!??

    19:13 08.12.2025

  • 2 Пилотът Гошу

    4 0 Отговор
    Да направят просто като тесляците - да пуснат предварителни заявки с условието, че ако не са достатъчно, ще върнат парите и няма да го произвеждат. Това ще покаже интереса, не разни дрънканици на сульо и пульо...

    19:19 08.12.2025

  • 3 като

    0 2 Отговор
    цигански тунинг е тоя ръждив кош

    19:47 08.12.2025