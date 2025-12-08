Неизвестният факт или защо сегашните "пежа" отстъпват на модела 406

Peugeot 406 – символът на комфортния френски седан от края на 90-те и началото на новия век. Този автомобил, прочул се най-вече с участието си във филмовата поредица „Такси“, е масов, достъпен и много често срещан на пазара за употребявани коли. Хората го харесват заради плавното окачване и уютния интериор. Но има една малко известна особеност, която го прави истински инженерeн феномен за времето си и обяснява защо е толкова стабилен на пътя.
Първата и най-очевидна сила на Peugeot 406 е неговата елегантна визия, дело на легендарното италианско дизайнерско студио Pininfarina. Докато обикновено свързваме това ателие с бляскави модели на Ferrari, те внесоха своя майсторски усет и в този масов френски автомобил. Но гениалността не е само в естетиката. Тя е скрита във функцията.
Един от най-големите проблеми на много автомобили от онова време е нестабилността на задната ос при бързи завои или рязко спиране. Инженерите на Peugeot обаче решават да сложат точка на компромисите при 406.
Вместо да използват просто и евтино торсионно окачване, което е характерно за много френски коли, 406 получава изключително сложна многозвенна (multilink) задна ос, проектирана да осигурява пасивно завиване на задните колела (passive rear-wheel steering).
Тази система е истински инженерeн триумф за масов автомобил от този клас. Тя работи на следния принцип: При нормално движение задните колела са прави. Когато автомобилът завива, окачването автоматично генерира минимално, но осезаемо завиване на задните колела в същата посока като предните.
Резултатът? Автомобилът става невероятно стабилен, особено при висока скорост. Той елиминира коварното презавиване и дава на водача усещането за абсолютен контрол, което обикновено е запазено за много по-скъпи и луксозни седани като Mercedes-Benz E-класа или BMW Серия 5.
Тази невидима, но изключително скъпа за производство особеност, превръща Peugeot 406 в един от най-добре управляемите автомобили в своя клас за времето си. Това, което потребителите усещат като „копринено, плавно возене“, всъщност е резултат от високотехнологично окачване, което е било изпреварило времето си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 таралясник
15:38 08.12.2025
2 Пич
Коментиран от #11
15:41 08.12.2025
3 механик
15:41 08.12.2025
4 бай Кольо
Коментиран от #10
15:52 08.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 мдаааа
16:02 08.12.2025
7 Боби
Коментиран от #9
16:11 08.12.2025
8 авто фен
16:48 08.12.2025
9 авто фен
До коментар #7 от "Боби":а на 406-цата дори радиото си работи когато си иска, както и километража и оборотомера. Класическа френска кола.
16:50 08.12.2025
10 авто фен
До коментар #4 от "бай Кольо":Хаха,ама кой лъжеш? Изброил съм само част от повредите на тази тромава френска еднодневка с тракащ дизел. Като почнеш от дизелова помпа, минеш през клеморед, окачване,климатроник и стигнеш до отлепен таван и падащи подлакътници и лющещи се пластмаси на ел.стъклата особено на задните врати, супер слаби машинки на задните прозорци,които понякога не могат да вдигнат стъклата и трябва с ръка да ги вдигаш като на Москвич. Страхотна кола хаха, и какво вози,нищо особено, не вози като Ситроен, да в сравнение с немските малко по-меко, но една Тойота Камри направо го прави за смях или стара Карина от 98-ма. Да не говорим,1че не се чупят Тойотите,а Пежото все нещо му се чупи и не работи. Ключа на мигачите пък направо е при всички 406-ци. Както и тропащите тампони на задни носачи и т.н. В града под 7,5/100 в София не можеш да го свалиш, нормално харчи 8,5/100 нафта в София градско,а извънградско с климатик 5,5/100км. средно със 110-130км/ч Климатика вярно е много силен, но когато работи. Да не говорим за трошливите демпферни шайби,които от завода ги дават да се сменят на 60 000км. и действително подминеш ли 70 000км. и шайбата се разпада. Френска кола.
16:58 08.12.2025
11 авто фен
До коментар #2 от "Пич":Като каза вода,та се сетих,че вода тече в багажника и на пода на шофъорската врата на нашето 406,освен всички други повреди по него се пълни и с вода като аквариум.
17:01 08.12.2025
12 Е те
17:04 08.12.2025