Неизвестният факт или защо сегашните "пежа" отстъпват на модела 406

8 Декември, 2025 15:33 1 849 12

Майсторски клас по аеродинамика и пасивна безопасност

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Peugeot 406 – символът на комфортния френски седан от края на 90-те и началото на новия век. Този автомобил, прочул се най-вече с участието си във филмовата поредица „Такси“, е масов, достъпен и много често срещан на пазара за употребявани коли. Хората го харесват заради плавното окачване и уютния интериор. Но има една малко известна особеност, която го прави истински инженерeн феномен за времето си и обяснява защо е толкова стабилен на пътя.

Първата и най-очевидна сила на Peugeot 406 е неговата елегантна визия, дело на легендарното италианско дизайнерско студио Pininfarina. Докато обикновено свързваме това ателие с бляскави модели на Ferrari, те внесоха своя майсторски усет и в този масов френски автомобил. Но гениалността не е само в естетиката. Тя е скрита във функцията.

Един от най-големите проблеми на много автомобили от онова време е нестабилността на задната ос при бързи завои или рязко спиране. Инженерите на Peugeot обаче решават да сложат точка на компромисите при 406.

Вместо да използват просто и евтино торсионно окачване, което е характерно за много френски коли, 406 получава изключително сложна многозвенна (multilink) задна ос, проектирана да осигурява пасивно завиване на задните колела (passive rear-wheel steering).

Тази система е истински инженерeн триумф за масов автомобил от този клас. Тя работи на следния принцип: При нормално движение задните колела са прави. Когато автомобилът завива, окачването автоматично генерира минимално, но осезаемо завиване на задните колела в същата посока като предните.

Резултатът? Автомобилът става невероятно стабилен, особено при висока скорост. Той елиминира коварното презавиване и дава на водача усещането за абсолютен контрол, което обикновено е запазено за много по-скъпи и луксозни седани като Mercedes-Benz E-класа или BMW Серия 5.

Тази невидима, но изключително скъпа за производство особеност, превръща Peugeot 406 в един от най-добре управляемите автомобили в своя клас за времето си. Това, което потребителите усещат като „копринено, плавно возене“, всъщност е резултат от високотехнологично окачване, което е било изпреварило времето си.


  • 1 таралясник

    8 15 Отговор
    не е за хвалби

    15:38 08.12.2025

  • 2 Пич

    10 3 Отговор
    Някога имах, страхотна кола беше. Пишлеметата си купуваха вода , пръскаха предното стъкло и се кефеха как тръгват чистачките !

    Коментиран от #11

    15:41 08.12.2025

  • 3 механик

    17 0 Отговор
    Новите Пежо и Ситроен за нищо не стават .Рено за сега е най-доброто от френските паркетници !

    15:41 08.12.2025

  • 4 бай Кольо

    18 2 Отговор
    Имах 406 2002г,фейса с 2.0 хди.Прекрасен автомобил,никакви ремонти за 7 години езда,нищо не е правено.Страхотна возия и супер як климатик.Първо гокарах аз няколко години,после го взе жената и накрая сина.После го взе едно комшийче и той беше супер доволен.Няма вече такива коли.На дълъг път падаше разхода под 5/100,в града около 6-7 движеше.Легендарен автомобил,последното истинско Пежо.

    Коментиран от #10

    15:52 08.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 мдаааа

    6 10 Отговор
    " Тате що лъвчето на емблемата е изправено " ? - Гледа за сервиз , тате ..

    16:02 08.12.2025

  • 7 Боби

    11 0 Отговор
    Основните проблеми не само при Пежо е, че са наблъскани с много електроника. В момента шофирам 407. Страшно комфортна е, но постоянно ми прави някакви проблеми с електрониката. В момента например не ми спират чистачките заради един модул, който се прецаква от светлините(френска инженерна мисъл). Логика няма, но е факт

    Коментиран от #9

    16:11 08.12.2025

  • 8 авто фен

    0 3 Отговор
    Това са пълни глупости, чичо ми кара Пежо 406 фейслифта и е една от най-скапаните коли, които може да кара човек. Нестабилна в завои, люшка се и излиза от пътя при бързи завои, високи седалки, много пластмасов интериор, духалките за парното ,около икилометража по вратите за ел.стъклата супер евтина и трошлива пластмаса, всичко се напука и счупи, паянтово, тавана се отлепи и увисна, ,като затваряш вратата дръжкарта с копчетата за ел.стъклата се вади от вратата. Счупиха се подлакътниците,, поне шофъорския, дефектира ключа за мигачите, трудно пали зимата дизел HDI, много тромав, огромна турбо дупка под 1800 об/мин, няма никой като вървене, трака,чука, задница тропа.предница тропа -3 предници смени и 2 пъти задница за 300 000км., все е в някакъв авариен режим и свирка компа за грешка , демпферна шайба се разглабя на 70 000км,ако не я смениш направо оставаш без хидравлика, климатроника 5 пъти ремонтиран пак не работи, дори вентилатора на парното се развали в най-гголемия дъжда и караше на отворени прозорци. Подкачваща нафтова помпа дефект,направо изгасна ,а беше на около 100 000км. колата. Какво да говоря повече за този френски боклук. И не вози много меко, нормално меко.

    16:48 08.12.2025

  • 9 авто фен

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Боби":

    а на 406-цата дори радиото си работи когато си иска, както и километража и оборотомера. Класическа френска кола.

    16:50 08.12.2025

  • 10 авто фен

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "бай Кольо":

    Хаха,ама кой лъжеш? Изброил съм само част от повредите на тази тромава френска еднодневка с тракащ дизел. Като почнеш от дизелова помпа, минеш през клеморед, окачване,климатроник и стигнеш до отлепен таван и падащи подлакътници и лющещи се пластмаси на ел.стъклата особено на задните врати, супер слаби машинки на задните прозорци,които понякога не могат да вдигнат стъклата и трябва с ръка да ги вдигаш като на Москвич. Страхотна кола хаха, и какво вози,нищо особено, не вози като Ситроен, да в сравнение с немските малко по-меко, но една Тойота Камри направо го прави за смях или стара Карина от 98-ма. Да не говорим,1че не се чупят Тойотите,а Пежото все нещо му се чупи и не работи. Ключа на мигачите пък направо е при всички 406-ци. Както и тропащите тампони на задни носачи и т.н. В града под 7,5/100 в София не можеш да го свалиш, нормално харчи 8,5/100 нафта в София градско,а извънградско с климатик 5,5/100км. средно със 110-130км/ч Климатика вярно е много силен, но когато работи. Да не говорим за трошливите демпферни шайби,които от завода ги дават да се сменят на 60 000км. и действително подминеш ли 70 000км. и шайбата се разпада. Френска кола.

    16:58 08.12.2025

  • 11 авто фен

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Като каза вода,та се сетих,че вода тече в багажника и на пода на шофъорската врата на нашето 406,освен всички други повреди по него се пълни и с вода като аквариум.

    17:01 08.12.2025

  • 12 Е те

    2 0 Отговор
    Много от съвременните коли отстъпват на предишните модели. Най-добрите бяха до около 2010 а сега са предимно тежки грамбулници претъпкани с електроника !

    17:04 08.12.2025