Оказва се, че родните "бакшиши" не мамят най-много

Ако пътуването с такси ви е наложително, то не забравяйте да държите очите си широко отворени. Проучване, проведено от застрахователната компания AllClear, разкрива къде по света таксиметровите шофьори са най-склонни да изиграят своите пътници, особено наивните туристи. Анализирайки над 450 публикации и потресаващите 30 000 коментара за измами в популярната платформа Reddit, изследването посочва кои държави са с най-висока концентрация на „хитри таксиджии“.

Според данните от The Independent, Турция категорично заема първото място в анти-класацията с 4224 коментара за измами. Водещата тройка се допълва от Индия (2301 коментара) и Тайланд (2169 коментара), които отдавна са печално известни със своите таксиметрови приключения. Ето и целият списък с 15-те държави, където оплакванията са най-много, като интересното е, че България не попада в този Топ 15.

1. Турция

2. Индия

3. Тайланд

4. Виетнам

5. Египет

6. Австралия

7. Мексико

8. Мароко

9. САЩ

10. Канада

11. Франция

12. Колумбия

13. Филипини

14. Италия

15. Норвегия

Изненадващо е също и присъствието на страни с висок стандарт като Австралия, САЩ, Канада и Норвегия, което доказва, че измамите нямат географски граници, макар и мащабът им да е различен.

Летището е епицентър на таксиметровите клопки

Проучването подчертава един критичен момент: почти една трета от всички сигнали за измами са свързани с летищата. Този натоварен транспортен хъб, където туристите са най-уязвими и объркани, се оказва истински развъдник за нечестни практики.

Най-често срещаните схеми или четири начина да бъдете измамени. За да се предпазите, трябва да сте наясно с „работещите“ схеми, които шофьорите използват:

"Апаратът не работи": Това е класика! При късни часове или в силно туристически зони, шофьорите отказват да включат апарата, настоявайки за абсурдно висока фиксирана цена. Съвет: Винаги питайте за фиксирана цена преди да се качите или изрично настоявайте за включване на измервателния уред.

Дългият обход: Пътят към обогатяване: Вместо да използват най-краткия и бърз маршрут, „хитрите“ шофьори избират дълги обходни пътища, пропускат удобни завои или избягват магистрали, за да натрупат повече километри и, съответно, по-висока сметка. Съвет: Следете маршрута си с GPS (напр. Google Maps) и учтиво попитайте шофьора, ако забележите отклонение.

Багажът като лост за натиск: Някои шофьори слагат багажа ви в багажника, преди да сте се договорили за цената. Това е психологически трик за ускоряване на решението ви и намаляване на възможността да се пазарите. Съвет: Дръжте едната си ръка настрана, за да можете да държите багажа си, докато договаряте цената или проверявате таксиметъра.

"Повреден" терминал за карти: Когато дойде време за плащане, шофьорът ви заявява, че терминалът е "повреден", принуждавайки ви да платите в брой. Това цели или да закръглите сумата (оставяйки бакшиш) или да бъдете таксувани повече. Съвет: Не се поддавайте. Честният шофьор е длъжен да ви предложи да спрете до най-близкия банкомат. Винаги изисквайте касова бележка, дори и при плащане в брой.

Предупреждение за летищните стоянки

Бъдете изключително внимателни на летищата. Винаги търсете официалните стоянки или предварително проучете дали са разрешени приложения за споделено пътуване. Стойте далеч от хора, които ви заговарят директно с предложение да „прескочите опашката“ – те почти сигурно са неофициални превозвачи с надути цени.