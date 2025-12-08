Smart представи първия си седан, който е близо два пъти по-голям от оригиналния ForTwo

Автомобилната марка Smart, която някога се определяше от компактни модели, официално се отказва от сегмента на „малките автомобили“. Smart представи най-големия си модел досега, #6 EHD (Electric Hybrid Drive), седан с големи за марката размери, който показва сериозното намерение накомпанията да се състезава с утвърдените играчи в сектора на електрифицираните семейни автомобили. Представен чрез документи, подадени в китайското министерство на промишлеността и информационните технологии, #6 EHD е визуално впечатляващ и значително по-голям от всички свои предшественици.

Избавен от малките си размери, #6 EHD се простира на впечатляващите 4,9 метра дължина, може да се похвали с ширина 1,92 метра и се движи на щедро междуосие ot 2,92 метра, което гарантира просторно и комфортно купе, далеч от двуместните колички от миналото. Външният дизайн е с елегантна, модерна естетика, определена от отличителна непрекъсната светлинна лента по цялата ширина на предната част. Дизайнерските детайли включват скрити дръжки на вратите, стилни 19-цолови или 20-цолови джанти с много спици и мускулеста задна част, подчертана от задна светлина по цялата ширина и леко вдлъбнат капак на багажника. Лидарът, монтиран на покрива, ясно подсказва за наличието на усъвършенствани функции за подпомагане на водача от ниво 2+.

Под капака #6 EHD използва усъвършенстваната система NordThor Hybrid 2.0 на Geely, което го прави първият седан и вторият plug-in модел на Smart. Тази система съчетава 1,5-литров турбо двигател с електрически мотор за комбинирана мощност от 429 конски сили, като мощността се управлява от 3-степенна DHT скоростна кутия. Електрифицираният характер се подсилва от LFP батерия от SVOLT или CATL, способна да се зареди от 10% до 80% за по-малко от 20 минути.

Пробегът на чисто електрически режим е 285 км според китайския цикъл CLTC. Общият пробег достига до 1810 км, като се очаква се разходът на гориво да бъде под 4 литра на 100 км.

С тегло от 1990 кг до 2099 кг в зависимост от оборудването, моделът #6 EHD ще се присъедини към останалите три модела в бързо разрастващата се гама на Smart, когато официално бъде пуснат на пазара в Китай в началото на следващата година.