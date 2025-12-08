Новини
Дебют за второто поколение Mercedes GLB

8 Декември, 2025 12:45 670 4

  • mercedes-
  • glb-
  • eq-
  • eqb

За момента се предлага само електрическа версия

Дебют за второто поколение Mercedes GLB - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mercedes-Benz поетапно обновява своята компактна гама с представянето на изцяло новия GLB с EQ Technology, електрическият наследник на EQB. Водейки с електрическата версия, Щутгарт драстично е увеличил размера на кросоувъра и го е обогатил с максимален цифров лукс, като същевременно разумно е запазил обичаната квадратна силуетна форма на предишното поколение – поклон към GLK от миналото.

Дебют за второто поколение Mercedes GLB

Новият GLB е претърпял значителен растеж, като се е удължил с 48 мм до 4732 мм и е спечелил 27 мм в ширина, като се движи на междуосие, което е с 60 мм по-дълго. Това разширение се превръща директно в явно конкурентно предимство: седемместната конфигурация е запазена, а третият ред е наистина използваем, като може да побере пътници с височина до 1,71 метра. Тази гъвкавост създава уникална ниша за Mercedes, тъй като преките конкуренти като BMW и Audi не предлагат седемместен електромобил в този компактен клас.

От гледна точка на дизайна Mercedes унифицира портфолиото си, което затруднява разграничаването на електрическия модел от предстоящите версии с мек хибриден двигател. Ключовите външни характеристики включват елегантни, вградени дръжки на вратите за подобрена аеродинамика и наличието на големи 20-цолови джанти, които се предлагат в комплект със стандартни адаптивни амортисьори.

Дебют за второто поколение Mercedes GLB

Интериорът е доминиран от три дисплея: 10,25-инчов приборен панел, 14-инчов централен инфоразвлекателен дисплей и 14-инчов екран за пътниците. Освен екраните, Mercedes залага силно на идентичността на марката, разпръсквайки до 158 осветени тризвездни емблеми върху опционалния панорамен стъклен покрив, който може да преминава от прозрачен към непрозрачен за миг. Практичността също е силна страна, с голям преден багажник (frunk) с обем 127 литра и капацитет на задния багажник от 540 литра в конфигурация с пет места.

Дебют за второто поколение Mercedes GLB

Производителността се фокусира върху два първоначални изцяло електрически варианта, и двата използващи 85-kWh батерия и 800-волтова архитектура за бързо зареждане до 320 kW. GLB 250+ с EQ Technology е базовия модел със задно задвижване и един мотор, предлагащ 268 к.с. и 335 Нм въртящ момент, постигащ до 631 км пробег по WLTP. GLB 350 4Matic с EQ технология е по-мощния модел с два мотора и задвижване на четирите колела, с комбинирана мощност 349 к.с. и 515 Нм въртящ момент, ускорение от 0 до 100 км/ч за 5,5 секунди и пробег 614 км по WLTP.

Дебют за второто поколение Mercedes GLB

Електрическият GLB вече може да се поръча в Германия, като доставките са планирани за пролетта на 2026 година, а цената на базовия модел започва от 59 048 евро. Mercedes планира да продължи с по-достъпен електрически модел и вариант с мек хибрид през 2026 година.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Още един отпадък с логото на Мерцедес - жалко за марката! :(
    Грозно отвън и още по-грозно отвътре. Така и не разбраха, че телевизорите не са премиум!

    12:49 08.12.2025

  • 2 оня с големия

    2 0 Отговор
    А сега да видим кой как ви е лъгал:
    ГЕРБ (2019-2021): "Ще оптимизираме администрацията!"
    Назначават 5,000 нови хрантутника.
    Служебни кабинети на Радев: "Ще прочистим корупцията!"
    Назначават 8,500 нови хрантутника.
    ПП-ДБ: "Нулева толерантност! Ще режем разходите!"
    НАЗНАЧАВАТ 15,000 НОВИ. ПЕТНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ!
    Знаете ли как се казва на това? Казва се ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА.

    12:55 08.12.2025

  • 3 Дудов

    1 0 Отговор
    Хибрид-да, пълна електрична-не.Поне в Бг

    13:00 08.12.2025

  • 4 ха ха хааа

    1 0 Отговор
    Китайският Москвич колабира ... 🤭 Тази година гроздето не узря , киселее ..😁

    13:03 08.12.2025