Дебют за второто поколение Mercedes GLB

Mercedes-Benz поетапно обновява своята компактна гама с представянето на изцяло новия GLB с EQ Technology, електрическият наследник на EQB. Водейки с електрическата версия, Щутгарт драстично е увеличил размера на кросоувъра и го е обогатил с максимален цифров лукс, като същевременно разумно е запазил обичаната квадратна силуетна форма на предишното поколение – поклон към GLK от миналото.

Новият GLB е претърпял значителен растеж, като се е удължил с 48 мм до 4732 мм и е спечелил 27 мм в ширина, като се движи на междуосие, което е с 60 мм по-дълго. Това разширение се превръща директно в явно конкурентно предимство: седемместната конфигурация е запазена, а третият ред е наистина използваем, като може да побере пътници с височина до 1,71 метра. Тази гъвкавост създава уникална ниша за Mercedes, тъй като преките конкуренти като BMW и Audi не предлагат седемместен електромобил в този компактен клас.

От гледна точка на дизайна Mercedes унифицира портфолиото си, което затруднява разграничаването на електрическия модел от предстоящите версии с мек хибриден двигател. Ключовите външни характеристики включват елегантни, вградени дръжки на вратите за подобрена аеродинамика и наличието на големи 20-цолови джанти, които се предлагат в комплект със стандартни адаптивни амортисьори.

Интериорът е доминиран от три дисплея: 10,25-инчов приборен панел, 14-инчов централен инфоразвлекателен дисплей и 14-инчов екран за пътниците. Освен екраните, Mercedes залага силно на идентичността на марката, разпръсквайки до 158 осветени тризвездни емблеми върху опционалния панорамен стъклен покрив, който може да преминава от прозрачен към непрозрачен за миг. Практичността също е силна страна, с голям преден багажник (frunk) с обем 127 литра и капацитет на задния багажник от 540 литра в конфигурация с пет места.

Производителността се фокусира върху два първоначални изцяло електрически варианта, и двата използващи 85-kWh батерия и 800-волтова архитектура за бързо зареждане до 320 kW. GLB 250+ с EQ Technology е базовия модел със задно задвижване и един мотор, предлагащ 268 к.с. и 335 Нм въртящ момент, постигащ до 631 км пробег по WLTP. GLB 350 4Matic с EQ технология е по-мощния модел с два мотора и задвижване на четирите колела, с комбинирана мощност 349 к.с. и 515 Нм въртящ момент, ускорение от 0 до 100 км/ч за 5,5 секунди и пробег 614 км по WLTP.

Електрическият GLB вече може да се поръча в Германия, като доставките са планирани за пролетта на 2026 година, а цената на базовия модел започва от 59 048 евро. Mercedes планира да продължи с по-достъпен електрически модел и вариант с мек хибрид през 2026 година.