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TUV: Най-ненадеждните употребявани автомобили

TUV: Най-ненадеждните употребявани автомобили

Публикувана: 22 Юли, 2019 12:33 Обновена: 22 Юли, 2019 12:46
9 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 1093
TUV: Най-ненадеждните употребявани автомобили
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  • TUV: Най-надеждните употребявани коли 18 Март, 2019 11:37

Ежегодният TUV Report на независимата германска организация ни дава представа за най-надеждните и най-ненадеждни автомобили. Сега ще ви показваме последният отчет на компанията, засягащ най-проблемните употребявани автомобили. Рейтингът е съставен на базата на технически прегледи на девет милиона автомобила в Германия, като автомобилите са разделени по възраст. Показан е и средният пробег на употребяваните коли, както и процентът на повредени екземпляри. Вижте ги.

На възраст 2-3 години (среден пробег в км / процент автомобили с повреди)

1 Dacia Logan: 53 000 км, 14,6%
2 Renault Clio: 36 000 км, 13%
3 Fiat Punto: 33 000 км, 12,1%
4 Kia Sportage: 42 000 км, 11,7%
5 Ford Ka: 31 000 км, 11,7%
6 Fiat 500: 26 000 км, 11,3%
7 Dacia Sandero: 36 000 км, 11%
8 Dacia Lodgy/Dokker: 41 000 км, 10,7%
9 VW Sharan: 65 000 км, 10,5%
10 Dacia Duster: 46 000 км, 10,5%

На възраст 4-5 години (среден пробег в км / процент автомобили с повреди)

1 Peugeot 206: 53 000 км, 28%
2 Dacia Logan: 83 000 км, 21,8%
3 Chevrolet Spark: 48 000 км, 21,8%
4 VW Sharan: 96 000 км, 18,7%
5 Renault Kangoo: 71 000 км, 17,8%
6 Renault Clio: 37 000 км, 17,6%
7 Dacia Duster: 73 000 км, 17,5%
8 SEAT Alhambra: 90 000 км, 17,4%
9 Fiat Punto: 54 000 км, 17,1%
10 Dacia Lodgy/Dokker: 60 000 км, 16,4%

На възраст 6-7 години (среден пробег в км / процент автомобили с повреди)

1 Dacia Logan: 99 000 км, 30,9%
2 Renault Kangoo: 90 000 км, 29,8%
3 Peugeot 206: 71 000 км, 28,7%
4 Dacia Sandero: 75 000 км, 27,4%
5 Renault Twingo: 66 000 км, 27%
6 Fiat Panda: 68 000 км, 26,6%
7 Chevrolet Spark: 67 000 км, 25%
8 Renault Clio: 73 000 км, 24,6%
9 Fiat Punto: 75 000 км, 24,5%
10 VW Passat CC: 115 000 км, 24,4%

На възраст 8-9 години (среден пробег в км / процент автомобили с повреди)

1 Renault Kangoo: 116 000 км, 37,1%
2 Daewoo Matiz: 74 000 км, 37,1%
3 Dacia Logan: 120 000 км, 34,1%
4 Peugeot 206: 86 000 км, 33,8%
5 VW Sharan: 153 000 км, 32,9%
6 Citroen C4: 102 000 км, 31.5%
7 Kia Rio: 93 000 км, 31,3%
8 Fiat Panda: 78 000 км, 30,4%
9 VW Fox: 87 000 км, 29,8%
10 Renault Clio: 91 000 км, 29,6%

На възраст 10-11 години (среден пробег в км / процент автомобили с повреди)

1 Dacia Logan: 130 000 км, 40,6%
2 Renault Megane: 139 000 км, 38,3%
3 Daewoo Matiz: 81 000 км, 38%
4 Ford Ka: 89 000 км, 37,7%
5 VW Sharan: 173 000 км, 37,2%
6 Peugeot 206: 104 000 км, 36,1%
7 Nissan Qashqai: 126 000 км, 35,8%
8 Citroen C4: 122 000 км, 35,7%
9 Renault Kangoo: 132 000 км, 35,3 %
10 Citroen Berlingo: 137 000 км, 35,3 %

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Коментари към статията
Гостилничаря
(гост)

Неутрално
1 12:36
 
22.07.19 Отговор
За този от снимката съм съгласен....

Оценка:
-1 +7

Жиката
(гост)

Неутрално
2 12:37
 
22.07.19 Отговор
Къде е оня със дачиите , доволния смешник . Надпис на сервиз..
Ситроен , Пежо , Рено , Дачия и свирки не правим ...благодаря .

Оценка:
-2 +10

ТАС
(гост)

Неутрално
3 12:38
 
22.07.19 Отговор
Къде е "Сектанта" да се похвали пак с Дачия :))

Коментиран от #7


Оценка:
-1 +4

Биоробот
(гост)

Неутрално
4 12:44
 
22.07.19 Отговор
Дачията уверено печели класацията по всички показатели.

Оценка:
-2 +1

Дфен
(гост)

Неутрално
5 12:46
 
22.07.19 Отговор
Тук съм нищо общо няма в тази стъкмистика да сте прочели за дачия отзовава за..........

Оценка:
-3 +0

Анти милиционер
(гост)

Неутрално
6 12:47
 
22.07.19 Отговор
Тия класации ги правят в централата на BMW.

Оценка:
-0 +1

Сектант
(гост)

Неутрално
7 12:48
 
22.07.19 Отговор

До коментар #3 от "ТАС":


Това е платена провокация за да си харчат немските кошници,сега ще излезе и немско изследване че бмв,мерцедес и ваг групата са най здравите коли,статия за наивници дето карат 15 годишни немски кошове,а зимата ми се молят в Пампорово да ги извлача до чистото, толкова х-ве и каени съм измъкнал че нямаш толкоз косми на главата.

Оценка:
-0 +1

сектант
(гост)

Неутрално
8 12:49
 
22.07.19 Отговор
Дачия винаги на 1во място естествено!

Оценка:
-0 +0

Радо
(гост)

Неутрално
9 12:50
 
22.07.19 Отговор
Ако имам някога пак пари, ще си купя пак Дъстър от магазина, дизел, 4х4...в момента е на 156К км, текущо обслужване, преди 2 г. се прецака някаква ел.магнитна шайба и я оправиха, 2 биелетки смених наскоро....накладки и маслата са ясни, нищо друго....нека пишат каквито искат класации, аз истината я виждам вече 8-ма година.

Оценка:
-0 +0

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