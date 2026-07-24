По искане на САЩ: ЕС ще публикува с 24-часово забавяне сателитни изображения на Оманския залив

ЕС реши сателитните изображения от програмата „Коперник“, обхващащи част от Оманския залив, да се публикуват с 24-часово закъснение по искане на САЩ, които на 7 юли възобновиха военните действия срещу Иран, става ясно от решение, поместено в Официалния вестник на ЕС и цитирано от Франс прес, предаде БТА.
На 26 май 2026 г. американските власти поискаха от върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас да отложи с едно денонощие публикуването на данните от сателитите "Сентинел-1" и "Сентинел-2", покриващи географския район на Оманския залив.
В решение от 13 юли Съветът на ЕС сметна за "необходимо" да отложи публикуването на тези изображения, "за да се гарантира, че те не се използват от трети държави или недържавни субекти по начин, който би могъл да представлява заплаха за интересите на Съюза и неговите държави членки в региона или за тези на техните съюзници“.
Засегнатият от това решение район отговаря на частта от Оманския залив, където САЩ наложиха морска блокада на Иран, уточнява АФП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фактолог
106 пъти: Ние победихме Иран!
95 пъти: Ние унищожихме Иран!
88 пъти: Съглашението с Иран е близко!
75 пъти: Ормузският проток е открит!
Коментиран от #27
21:52 24.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5
21:54 24.07.2026
3 Така Така
21:55 24.07.2026
4 Mими Кучева🐕🦺
21:55 24.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Луганск
Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!
Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!
Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!
Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!
Това искат да направят и с Иран!
И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!
Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!
Коментиран от #33
21:57 24.07.2026
7 Моника Люински
22:02 24.07.2026
8 Българин
Коментиран от #24, #25, #26, #35
22:02 24.07.2026
9 Луганск и Инна
Аз съм бот, настроен периодично да бълва порция безсмислици.
Не съм виновен, акълът ми толкоз. Като на програмиста ми. Вече и той се обърка кога съм Инна, кога Луганск. Успях да заблудя и един копеец, който иска се жени за мен. Обаче аз съм мъж. Може да съм бот, но не съм обратен.
Айде, до след малко, че ме зареждат при всяка тема.
22:04 24.07.2026
10 Българин
Коментиран от #13, #20
22:08 24.07.2026
11 Българин
Коментиран от #14
22:09 24.07.2026
12 Сатана Z
22:11 24.07.2026
13 Ристе
До коментар #10 от "Българин":Кирил и Методи са македонци.
Коментиран от #17
22:11 24.07.2026
14 Турчин
До коментар #11 от "Българин":България за 500 години.
22:12 24.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 застраховка
22:13 24.07.2026
17 Пръц
До коментар #13 от "Ристе":Може да се каже, че нямат български ген.Византийци са ,но са говорили и български език и никога не са живели в България
22:15 24.07.2026
18 иван костов
22:16 24.07.2026
19 Дзак
22:16 24.07.2026
20 Шошано,
До коментар #10 от "Българин":Солунските двама братя не са българи.
Коментиран от #29
22:16 24.07.2026
21 Ха ха
Страх голям е явно ...
САЩ могат да водят война само ако са в много пъти по-силни от противника, защото когато започнат да търпят загуби и губят контрол се нас.рат от страх и ужас.
Май ще има филми за войната в Иран, подобни на тези за войната във Виетнам, ха-ха-ха... Чакаме иранския Рамбо....
22:18 24.07.2026
22 Петър Сибирски
Един студен зимен ден Петър реши, че е готов. Беше откраднал всички спестявания на баба си, с които плати на малък камион, който да откара творението му до Сибир. Напускайки дома си, взе със себе си термос с чай, две консерви боб и огромна руска ушанка с петолъчка, която вярваше, че носи късмет.
Движейки се вече в Русия, по пътя към замръзналата река, която щеше да бъде неговият „ледовит коридор към величието“, той махаше на минувачи и крещеше:
– Путин ще знае! Путин ще оцени!...
Ледоразбивачът потъна в реката още на първия завой, но Петър бе убеден, че това е „капиталистическа диверсия“. Плуваше, държейки шапката си като щит, докато го спасяваха местни рибари. Вместо да се отчая, той обясняваше на спасителите, че е преживял тайна мисия по нареждане на Кремъл.
В местния санаториум, където го настаниха, Петър не се отказваше от своята мисия. Рисуваше върху картата на Арктика линии, стрелки и малки руски знамена, докато обясняваше на медицинските сестри:
– Виждате ли? Това са зоните, които трябва да бъдат освободени от капитализма! Путин
Коментиран от #23, #31
22:18 24.07.2026
23 Петър Сибирски
До коментар #22 от "Петър Сибирски":– Виждате ли? Това са зоните, които трябва да бъдат освободени от капитализма! Путин ще одобри всяка стъпка!
Петър Сибирски вярваше сляпо в Русия и обичаше Путин повече от майка си. Всеки посетител, минувач или санитар ставаше свидетел на неговите дневни лекции, които комбинираха география, политическа теория и лични откровения. Нощем сънуваше бели мечки, ледници и атомни ледоразбивачи, които го водят към „световно освобождение“.
И макар никога да не стъпи на Северния полюс, Петър остана верен на мисията си. Седеше на прозореца, гледаше към замръзналата река и шепнеше:
– Един ден Путин ще разбере… един ден светът ще знае…
22:19 24.07.2026
24 Трудна работа!
До коментар #8 от "Българин":Както вървят нещата на фронта, готви се за далечна и продължителна екскурзия! Еднопосочна!😂😂😂😂😂 И нека НАТО бъде с теб!😂😂😂😂😂😂
22:19 24.07.2026
25 .....
До коментар #8 от "Българин":Ама Муньос само те пратиха нещо да се до освободиш,англичани и французи нищо не са ти помогнали
22:21 24.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Абсолютно вярно
До коментар #1 от "Фактолог":. Да Да.
22:23 24.07.2026
28 Пенчо
22:24 24.07.2026
29 Солунските двама братя
До коментар #20 от "Шошано,":носят светските български име Църхо и Страхота!
Още по-ярко доказателство за националната принадлежност на солунските братя са техните светски имена. М.Маргаритов и А.Х.Е. Фон Сумтал разкават за твърдението на Хавел Салански, че Бог е изпратил на чехите двама апостоли, които се казвали Църхо и Страхота. Павел Странски споделя, че Методий е наричан Страхота. Същото го казва и Ян Амос Коменски. Още едно потвърждение получаваме и от сборникът за духовни песни на пастор Матей Вацлав Щейер, съдържащ химн за двамата светци Църхо и Страхота.
22:25 24.07.2026
30 китайски балон
22:27 24.07.2026
31 Браво
До коментар #22 от "Петър Сибирски":Това е по добро отколкото всичко написано от Гошко господинов! Имаш потенциал , ще имаш възможност да го развиеш и реализираш точно на местата за които говориш! За целта ще ти помогнат "литературни критици", които засега са заети да пълнят степта на Украйна с украинци! Няма да останеш забравен!😂😂😂😂😂😂
22:28 24.07.2026
32 да попитам
22:33 24.07.2026
33 Мусорчик
До коментар #6 от "Луганск":Майкооо, народът изперка! Кво стаа? Нема ракия ли? Нема леп ли?
22:43 24.07.2026
34 Лопата Орешник
22:50 24.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Аналагов Сателит
23:07 24.07.2026
37 ?????
А китайците кво шъ ги правите с тяхните снимки?
23:08 24.07.2026