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По искане на САЩ: ЕС ще публикува с 24-часово забавяне сателитни изображения на Оманския залив

По искане на САЩ: ЕС ще публикува с 24-часово забавяне сателитни изображения на Оманския залив

24 Юли, 2026 21:50 1 048 37

  • оман-
  • сащ-
  • омански залив-
  • ес-
  • сателитни снимки

Искането е отправено, за да се гарантира, че те не се използват от трети държави по начин, който би могъл да представлява заплаха

По искане на САЩ: ЕС ще публикува с 24-часово забавяне сателитни изображения на Оманския залив - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЕС реши сателитните изображения от програмата „Коперник“, обхващащи част от Оманския залив, да се публикуват с 24-часово закъснение по искане на САЩ, които на 7 юли възобновиха военните действия срещу Иран, става ясно от решение, поместено в Официалния вестник на ЕС и цитирано от Франс прес, предаде БТА.

На 26 май 2026 г. американските власти поискаха от върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас да отложи с едно денонощие публикуването на данните от сателитите "Сентинел-1" и "Сентинел-2", покриващи географския район на Оманския залив.

В решение от 13 юли Съветът на ЕС сметна за "необходимо" да отложи публикуването на тези изображения, "за да се гарантира, че те не се използват от трети държави или недържавни субекти по начин, който би могъл да представлява заплаха за интересите на Съюза и неговите държави членки в региона или за тези на техните съюзници“.

Засегнатият от това решение район отговаря на частта от Оманския залив, където САЩ наложиха морска блокада на Иран, уточнява АФП.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фактолог

    19 8 Отговор
    Идиотът Трамп до настоящия момент заяви :....

    106 пъти: Ние победихме Иран!

    95 пъти: Ние унищожихме Иран!

    88 пъти: Съглашението с Иран е близко!

    75 пъти: Ормузският проток е открит!

    Коментиран от #27

    21:52 24.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    12 7 Отговор
    Воюваме с 100 000 000 персийци и 2 000 000 000 мюсюлмани.

    Коментиран от #5

    21:54 24.07.2026

  • 3 Така Така

    20 8 Отговор
    Ако светът иска са живее свободно трябва да възпроизведе сила, която да победи нато. Докато има нато, свобода и ред няма да има

    21:55 24.07.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    18 6 Отговор
    Ще ги публикуват бавно,защото гражданите на ЕС не могат да мислят бързо. 🦍🦍🦍🥳🤣👍

    21:55 24.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Луганск

    16 7 Отговор
    САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!

    Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!

    Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!

    Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!

    Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!

    Това искат да направят и с Иран!

    И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!

    Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!

    Коментиран от #33

    21:57 24.07.2026

  • 7 Моника Люински

    7 4 Отговор
    Аз съм най известната кавалджийка на планетата и днес ставам на 51..! Уверявам ви че на САЩ отдавна не му е голям и то от години..!

    22:02 24.07.2026

  • 8 Българин

    6 16 Отговор
    В България русофилството трябва да се криминализира и преследва с цялата строгост на закона - наравно с Държавната измяна и Тероризма!

    Коментиран от #24, #25, #26, #35

    22:02 24.07.2026

  • 9 Луганск и Инна

    4 6 Отговор
    Будалкам ви, колеги.
    Аз съм бот, настроен периодично да бълва порция безсмислици.
    Не съм виновен, акълът ми толкоз. Като на програмиста ми. Вече и той се обърка кога съм Инна, кога Луганск. Успях да заблудя и един копеец, който иска се жени за мен. Обаче аз съм мъж. Може да съм бот, но не съм обратен.

    Айде, до след малко, че ме зареждат при всяка тема.

    22:04 24.07.2026

  • 10 Българин

    3 11 Отговор
    Трябва да забраним на Русия да пише на Кирилица - тя си е наша!!! Да си използват монголски ченгелчета и разни чертички!

    Коментиран от #13, #20

    22:08 24.07.2026

  • 11 Българин

    2 11 Отговор
    Хм...Киев за три дня, а....???

    Коментиран от #14

    22:09 24.07.2026

  • 12 Сатана Z

    12 3 Отговор
    За Иран САШТ са прочетен вестник. Американците акат в пясъка, че КСИР им разруши и кенефите в базите.

    22:11 24.07.2026

  • 13 Ристе

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Кирил и Методи са македонци.

    Коментиран от #17

    22:11 24.07.2026

  • 14 Турчин

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    България за 500 години.

    22:12 24.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 застраховка

    3 2 Отговор
    По-ефективно би било забавянето да е променливо между 24 и 34часово за объркване прогнозите на ИИ..

    22:13 24.07.2026

  • 17 Пръц

    8 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ристе":

    Може да се каже, че нямат български ген.Византийци са ,но са говорили и български език и никога не са живели в България

    22:15 24.07.2026

  • 18 иван костов

    12 2 Отговор
    САЩ губят поредната война! Крайната импотентност на USA стратегическа мисъл ги прави смешни в очите на целият свят! Никакви шансове за някакво развитие, трагедия. Никой не е вярвал, че третата армия в света е такъв жалък провал!😂😂😂😂

    22:16 24.07.2026

  • 19 Дзак

    8 2 Отговор
    Това се е случило преди десет дни и изглежда не помага!

    22:16 24.07.2026

  • 20 Шошано,

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Солунските двама братя не са българи.

    Коментиран от #29

    22:16 24.07.2026

  • 21 Ха ха

    9 2 Отговор
    До там ли опряха "великите" САЩ?
    Страх голям е явно ...
    САЩ могат да водят война само ако са в много пъти по-силни от противника, защото когато започнат да търпят загуби и губят контрол се нас.рат от страх и ужас.
    Май ще има филми за войната в Иран, подобни на тези за войната във Виетнам, ха-ха-ха... Чакаме иранския Рамбо....

    22:18 24.07.2026

  • 22 Петър Сибирски

    2 3 Отговор
    Петър Сибирски беше убеден, че съдбата на света лежи върху арктическите ледове и личната ръка на Путин. Събуждаше се всяка сутрин с мисълта, че Северният полюс чака точно него, за да „освободи света от капитализма“. В мазето си той построи малък ледоразбивач от стари бидони, части от радиатор и една неизползвана газова бутилка. С всяко завъртане на ключа машината трещеше така, сякаш вече разпознаваше мислите му.

    Един студен зимен ден Петър реши, че е готов. Беше откраднал всички спестявания на баба си, с които плати на малък камион, който да откара творението му до Сибир. Напускайки дома си, взе със себе си термос с чай, две консерви боб и огромна руска ушанка с петолъчка, която вярваше, че носи късмет.

    Движейки се вече в Русия, по пътя към замръзналата река, която щеше да бъде неговият „ледовит коридор към величието“, той махаше на минувачи и крещеше:
    – Путин ще знае! Путин ще оцени!...
    Ледоразбивачът потъна в реката още на първия завой, но Петър бе убеден, че това е „капиталистическа диверсия“. Плуваше, държейки шапката си като щит, докато го спасяваха местни рибари. Вместо да се отчая, той обясняваше на спасителите, че е преживял тайна мисия по нареждане на Кремъл.

    В местния санаториум, където го настаниха, Петър не се отказваше от своята мисия. Рисуваше върху картата на Арктика линии, стрелки и малки руски знамена, докато обясняваше на медицинските сестри:
    – Виждате ли? Това са зоните, които трябва да бъдат освободени от капитализма! Путин

    Коментиран от #23, #31

    22:18 24.07.2026

  • 23 Петър Сибирски

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Петър Сибирски":

    – Виждате ли? Това са зоните, които трябва да бъдат освободени от капитализма! Путин ще одобри всяка стъпка!

    Петър Сибирски вярваше сляпо в Русия и обичаше Путин повече от майка си. Всеки посетител, минувач или санитар ставаше свидетел на неговите дневни лекции, които комбинираха география, политическа теория и лични откровения. Нощем сънуваше бели мечки, ледници и атомни ледоразбивачи, които го водят към „световно освобождение“.

    И макар никога да не стъпи на Северния полюс, Петър остана верен на мисията си. Седеше на прозореца, гледаше към замръзналата река и шепнеше:
    – Един ден Путин ще разбере… един ден светът ще знае…

    22:19 24.07.2026

  • 24 Трудна работа!

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Както вървят нещата на фронта, готви се за далечна и продължителна екскурзия! Еднопосочна!😂😂😂😂😂 И нека НАТО бъде с теб!😂😂😂😂😂😂

    22:19 24.07.2026

  • 25 .....

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Ама Муньос само те пратиха нещо да се до освободиш,англичани и французи нищо не са ти помогнали

    22:21 24.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Абсолютно вярно

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Фактолог":

    . Да Да.

    22:23 24.07.2026

  • 28 Пенчо

    5 1 Отговор
    урсулата и каята може и слънцето да забавят с изгрева!?

    22:24 24.07.2026

  • 29 Солунските двама братя

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Шошано,":

    носят светските български име Църхо и Страхота!

    Още по-ярко доказателство за националната принадлежност на солунските братя са техните светски имена. М.Маргаритов и А.Х.Е. Фон Сумтал разкават за твърдението на Хавел Салански, че Бог е изпратил на чехите двама апостоли, които се казвали Църхо и Страхота. Павел Странски споделя, че Методий е наричан Страхота. Същото го казва и Ян Амос Коменски. Още едно потвърждение получаваме и от сборникът за духовни песни на пастор Матей Вацлав Щейер, съдържащ химн за двамата светци Църхо и Страхота.

    22:25 24.07.2026

  • 30 китайски балон

    5 1 Отговор
    Сякаш иранците не могат да ползват данни от китайските сателити? По-скоро се цели скриване от общественоста и маскиране на американските загуби и провали в района😉

    22:27 24.07.2026

  • 31 Браво

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Петър Сибирски":

    Това е по добро отколкото всичко написано от Гошко господинов! Имаш потенциал , ще имаш възможност да го развиеш и реализираш точно на местата за които говориш! За целта ще ти помогнат "литературни критици", които засега са заети да пълнят степта на Украйна с украинци! Няма да останеш забравен!😂😂😂😂😂😂

    22:28 24.07.2026

  • 32 да попитам

    1 1 Отговор
    А руските и китайските сателити?!?

    22:33 24.07.2026

  • 33 Мусорчик

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Луганск":

    Майкооо, народът изперка! Кво стаа? Нема ракия ли? Нема леп ли?

    22:43 24.07.2026

  • 34 Лопата Орешник

    0 1 Отговор
    САЩ отново допринасят за свободата на информацията и словото! И както винаги го правят за наше добро! Ако няма коя трета страна да посочат като причина за налагане на цензура и затъмнение, разбира се ще бъде за да не го видят лошите извънземни! Кой изобщо се връзва?

    22:50 24.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Аналагов Сателит

    0 0 Отговор
    Нали са много велики, що се молят на Урсулка ? Пълни аутсайдери ...само на умрело куче могат да вадят нож.

    23:07 24.07.2026

  • 37 ?????

    0 0 Отговор
    Ъхъ.
    А китайците кво шъ ги правите с тяхните снимки?

    23:08 24.07.2026

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