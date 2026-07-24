По искане на САЩ: ЕС ще публикува с 24-часово забавяне сателитни изображения на Оманския залив

ЕС реши сателитните изображения от програмата „Коперник“, обхващащи част от Оманския залив, да се публикуват с 24-часово закъснение по искане на САЩ, които на 7 юли възобновиха военните действия срещу Иран, става ясно от решение, поместено в Официалния вестник на ЕС и цитирано от Франс прес, предаде БТА.

На 26 май 2026 г. американските власти поискаха от върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас да отложи с едно денонощие публикуването на данните от сателитите "Сентинел-1" и "Сентинел-2", покриващи географския район на Оманския залив.

В решение от 13 юли Съветът на ЕС сметна за "необходимо" да отложи публикуването на тези изображения, "за да се гарантира, че те не се използват от трети държави или недържавни субекти по начин, който би могъл да представлява заплаха за интересите на Съюза и неговите държави членки в региона или за тези на техните съюзници“.

Засегнатият от това решение район отговаря на частта от Оманския залив, където САЩ наложиха морска блокада на Иран, уточнява АФП.