Защо новите автомобили вече нямат резервни гуми?

Новите автомобили вече често се предлагат с бутилка с химическо лепило за гуми и миниатюрен компресор, като това се е превърнало в една от най-разочароващите реалности при иначе приятния процес по покупка на нов автомобил. Макар разочарованието на шофьорите да е разбираемо, автомобилните производители споделят инженерната логика, стояща зад тази промяна, която се дължи на комбинация от строги нормативни изисквания, ограничения в пространството за разполагане на компонентите и икономически съображения при производството.
Основната причина за премахването на традиционното резервно колело е намаляването на теглото. Стандартна резервна гума с пълен размер или компактна „патерица“, заедно със стоманения крик и инструментите, добавя между 14 и 27 килограма към собственото тегло на автомобила. На европейския пазар, регулиран от строги цели за емисии на CO₂ и стандарти за тестване, всеки спестен килограм помага за понижаване на официалните данни за разхода на гориво и за удължаване на пробега на батерията при електромобилите.
Освен чистото тегло, съображенията за разположението на компонентите играят огромна роля в долната част на автомобила. Съвременните многозвенни задни окачвания, сложните системи за обработка на отработените газове и големите батерии при хибридните и изцяло електрическите платформи се конкурират директно за пространство под пода на задния багажник. Премахването на нишата за резервната гума позволява на дизайнерите да увеличат максимално капацитета на багажното отделение, като същевременно предоставя на инженерите равна повърхност на долната част на каросерията за изглаждане на въздушния поток. В същото време премахването на резервната гума намалява преките разходи за компоненти и опростява сглобяването в завода, спестявайки на автомобилните производители милиони при серийно производство с големи обеми.
За да смекчат този преход, производителите често монтират гуми с възможност за движение при спукана гума или включват комплекти за ремонт на дупки. Въпреки това, както откриват много шофьори, останали на пътя, пяна за запълване на гуми е безполезна при разкъсани странични стени или тежки спуквания по магистралата, а химическият уплътнител може да повреди сензорите за следене на налягането в гумите. За шофьори, които често пътуват през отдалечени райони или по неравен неасфалтиран път, закупуването на комплект резервно колело втора ръка или добавянето на фабрична опция за компактно резервно колело остава опция, която често пъти струва допълнително.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От опит знам
Коментиран от #3, #7
10:26 24.07.2026
2 цирковете на модерните
10:28 24.07.2026
3 ТАС
До коментар #1 от "От опит знам":Не само нея и другите 3 гуми заради модерните системи следящи обороти на колелото. И недопускащи никакви съществени разлики.
Коментиран от #5, #6
10:28 24.07.2026
4 Някои
10:29 24.07.2026
5 Глупости
До коментар #3 от "ТАС":най-много да смениш още една, която е на същата ос, за да са еднакви модели.
Коментиран от #8
10:30 24.07.2026
6 От опит знам
До коментар #3 от "ТАС":Не знам дали е късмет,че изхвърлих нова гума но поне не се наложи да купувам 4
10:31 24.07.2026
7 Хампарцумян
До коментар #1 от "От опит знам":Така икономиката се върти. Купуваш нова гума и поддържаш производството. Така се прави в клуба на богатите.
10:31 24.07.2026
8 Оп оп по полека
До коментар #5 от "Глупости":Ако колата е 44 препоръчително е да са еднакви
Коментиран от #10, #12
10:32 24.07.2026
9 Тошо
10:41 24.07.2026
10 Гост
До коментар #8 от "Оп оп по полека":Допуска се разлика в дълбочина на протектора до 10%.
10:42 24.07.2026
11 хъхъ
10:48 24.07.2026
12 Масовия
До коментар #8 от "Оп оп по полека":случай не е 4х4, но дори и там е задължително са еднакви на ос. Което пак значи да смеиш най-много 2 (с условия).. Остналите 2, да препоръчително е, но не е задължително и дали ще сменип останалите 2 са доста "ако"-та (условности)
11:04 24.07.2026
13 Механик
От написаното по-горе излиза, че за да дадем един ПЛЮС на автомобила, ние му даваме и 10 МИНУСА. В конкретния случай се стига до различни опити, които така или иначе завършват с закупуване на резервно КОЛЕЛО (не гума). И понеже за това колело няма предвидено място, то заема двойно повече място от това което е било ИКОНОМИСАНО като не е сложено резервно колело. Естествено при закупуване на резервно колело, компресорчето и най-вече чорбата която уж лепи гуми, биват изхвърлени в контейнера от където заминават директно в задната част на екологията.
11:05 24.07.2026