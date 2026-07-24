Защо новите автомобили вече нямат резервни гуми?

Новите автомобили вече често се предлагат с бутилка с химическо лепило за гуми и миниатюрен компресор, като това се е превърнало в една от най-разочароващите реалности при иначе приятния процес по покупка на нов автомобил. Макар разочарованието на шофьорите да е разбираемо, автомобилните производители споделят инженерната логика, стояща зад тази промяна, която се дължи на комбинация от строги нормативни изисквания, ограничения в пространството за разполагане на компонентите и икономически съображения при производството.

Основната причина за премахването на традиционното резервно колело е намаляването на теглото. Стандартна резервна гума с пълен размер или компактна „патерица“, заедно със стоманения крик и инструментите, добавя между 14 и 27 килограма към собственото тегло на автомобила. На европейския пазар, регулиран от строги цели за емисии на CO₂ и стандарти за тестване, всеки спестен килограм помага за понижаване на официалните данни за разхода на гориво и за удължаване на пробега на батерията при електромобилите.

Освен чистото тегло, съображенията за разположението на компонентите играят огромна роля в долната част на автомобила. Съвременните многозвенни задни окачвания, сложните системи за обработка на отработените газове и големите батерии при хибридните и изцяло електрическите платформи се конкурират директно за пространство под пода на задния багажник. Премахването на нишата за резервната гума позволява на дизайнерите да увеличат максимално капацитета на багажното отделение, като същевременно предоставя на инженерите равна повърхност на долната част на каросерията за изглаждане на въздушния поток. В същото време премахването на резервната гума намалява преките разходи за компоненти и опростява сглобяването в завода, спестявайки на автомобилните производители милиони при серийно производство с големи обеми.

За да смекчат този преход, производителите често монтират гуми с възможност за движение при спукана гума или включват комплекти за ремонт на дупки. Въпреки това, както откриват много шофьори, останали на пътя, пяна за запълване на гуми е безполезна при разкъсани странични стени или тежки спуквания по магистралата, а химическият уплътнител може да повреди сензорите за следене на налягането в гумите. За шофьори, които често пътуват през отдалечени райони или по неравен неасфалтиран път, закупуването на комплект резервно колело втора ръка или добавянето на фабрична опция за компактно резервно колело остава опция, която често пъти струва допълнително.