Новини
Авто »
Защо новите автомобили вече нямат резервни гуми?

Защо новите автомобили вече нямат резервни гуми?

24 Юли, 2026 10:22 1 313 13

  • резервна гума-
  • спукана гума-
  • нови автомобили

Опцията за пяна и компресор става все по-често срещана

Защо новите автомобили вече нямат резервни гуми? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Новите автомобили вече често се предлагат с бутилка с химическо лепило за гуми и миниатюрен компресор, като това се е превърнало в една от най-разочароващите реалности при иначе приятния процес по покупка на нов автомобил. Макар разочарованието на шофьорите да е разбираемо, автомобилните производители споделят инженерната логика, стояща зад тази промяна, която се дължи на комбинация от строги нормативни изисквания, ограничения в пространството за разполагане на компонентите и икономически съображения при производството.

Основната причина за премахването на традиционното резервно колело е намаляването на теглото. Стандартна резервна гума с пълен размер или компактна „патерица“, заедно със стоманения крик и инструментите, добавя между 14 и 27 килограма към собственото тегло на автомобила. На европейския пазар, регулиран от строги цели за емисии на CO₂ и стандарти за тестване, всеки спестен килограм помага за понижаване на официалните данни за разхода на гориво и за удължаване на пробега на батерията при електромобилите.

Освен чистото тегло, съображенията за разположението на компонентите играят огромна роля в долната част на автомобила. Съвременните многозвенни задни окачвания, сложните системи за обработка на отработените газове и големите батерии при хибридните и изцяло електрическите платформи се конкурират директно за пространство под пода на задния багажник. Премахването на нишата за резервната гума позволява на дизайнерите да увеличат максимално капацитета на багажното отделение, като същевременно предоставя на инженерите равна повърхност на долната част на каросерията за изглаждане на въздушния поток. В същото време премахването на резервната гума намалява преките разходи за компоненти и опростява сглобяването в завода, спестявайки на автомобилните производители милиони при серийно производство с големи обеми.

За да смекчат този преход, производителите често монтират гуми с възможност за движение при спукана гума или включват комплекти за ремонт на дупки. Въпреки това, както откриват много шофьори, останали на пътя, пяна за запълване на гуми е безполезна при разкъсани странични стени или тежки спуквания по магистралата, а химическият уплътнител може да повреди сензорите за следене на налягането в гумите. За шофьори, които често пътуват през отдалечени райони или по неравен неасфалтиран път, закупуването на комплект резервно колело втора ръка или добавянето на фабрична опция за компактно резервно колело остава опция, която често пъти струва допълнително.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От опит знам

    21 0 Отговор
    Пълниш с пяна помпиш и после изхвърляш гума за 200-250 евро

    Коментиран от #3, #7

    10:26 24.07.2026

  • 2 цирковете на модерните

    11 2 Отговор
    да му мислят комплексарите с новите коли аз не желая да си купувам нова кола и дано никога не ми се наложи …

    10:28 24.07.2026

  • 3 ТАС

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "От опит знам":

    Не само нея и другите 3 гуми заради модерните системи следящи обороти на колелото. И недопускащи никакви съществени разлики.

    Коментиран от #5, #6

    10:28 24.07.2026

  • 4 Някои

    11 0 Отговор
    дори и такъв пакет нямат. Свежда се до 2 неща - спестяване на разходи и малко маса на колата. Сега когато батериите им са в багажника, няма и място къде да се сложи.

    10:29 24.07.2026

  • 5 Глупости

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "ТАС":

    най-много да смениш още една, която е на същата ос, за да са еднакви модели.

    Коментиран от #8

    10:30 24.07.2026

  • 6 От опит знам

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "ТАС":

    Не знам дали е късмет,че изхвърлих нова гума но поне не се наложи да купувам 4

    10:31 24.07.2026

  • 7 Хампарцумян

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "От опит знам":

    Така икономиката се върти. Купуваш нова гума и поддържаш производството. Така се прави в клуба на богатите.

    10:31 24.07.2026

  • 8 Оп оп по полека

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Глупости":

    Ако колата е 44 препоръчително е да са еднакви

    Коментиран от #10, #12

    10:32 24.07.2026

  • 9 Тошо

    8 0 Отговор
    Спестили са резервната гума за си намалят производствените разходи.На производителите това им е по изгодно, на клиентите им е по скъпо.2019 си купих нова кола Рено, имаше си нормална резервна гума, сложена отдолу на багажника.

    10:41 24.07.2026

  • 10 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Оп оп по полека":

    Допуска се разлика в дълбочина на протектора до 10%.

    10:42 24.07.2026

  • 11 хъхъ

    6 0 Отговор
    Пяна и компресор? Не, просто си купих една нормална джанта с гума и я сложих в багажника.

    10:48 24.07.2026

  • 12 Масовия

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Оп оп по полека":

    случай не е 4х4, но дори и там е задължително са еднакви на ос. Което пак значи да смеиш най-много 2 (с условия).. Остналите 2, да препоръчително е, но не е задължително и дали ще сменип останалите 2 са доста "ако"-та (условности)

    11:04 24.07.2026

  • 13 Механик

    0 0 Отговор
    Защо ли? Ами защото съвременните автомобили споделят решенията на съвременните инженери, които пък не са никакви инженери.
    От написаното по-горе излиза, че за да дадем един ПЛЮС на автомобила, ние му даваме и 10 МИНУСА. В конкретния случай се стига до различни опити, които така или иначе завършват с закупуване на резервно КОЛЕЛО (не гума). И понеже за това колело няма предвидено място, то заема двойно повече място от това което е било ИКОНОМИСАНО като не е сложено резервно колело. Естествено при закупуване на резервно колело, компресорчето и най-вече чорбата която уж лепи гуми, биват изхвърлени в контейнера от където заминават директно в задната част на екологията.

    11:05 24.07.2026