Новини
Свят »
Русия »
Пробив в системата! Хакери от Русия са проникнали в ядрените разработки на САЩ и НАТО

Пробив в системата! Хакери от Русия са проникнали в ядрените разработки на САЩ и НАТО

25 Юли, 2026 20:40 938 54

  • хакери-
  • русия-
  • сащ-
  • нато-
  • ядрено оръжие

Според оценки на западните разузнавателни служби хакерите са се опитвали да получат достъп до информация за разработката на ядрено оръжие

Пробив в системата! Хакери от Русия са проникнали в ядрените разработки на САЩ и НАТО - 1
Снимка: Shutterstock
CNN CNN

През последната година руски хакери са провеждали мащабна кибершпионска кампания срещу учени, компании от отбранителния сектор и правителствени служители в САЩ и страните от НАТО. Целта им вероятно е била да се сдобият с класифицирана информация за ядрени разработки и разузнавателни данни, полезни за Русия във войната срещу Украйна, съобщава CNN, позовавайки се на разузнавателен доклад, пише Фокус.

Според оценки на западните разузнавателни служби хакерите са се опитвали да получат достъп до информация за разработката на ядрено оръжие. Сред целите са били специалисти в областта на ядрения синтез, служители на отбранителни компании и представители на властите.

Заподозрените изпращали на жертвите си електронни писма. След отварянето им те можели да откраднат кореспонденцията на потребителя за последните три месеца и да получат достъп до контактите на цялата организация.

Министърът по въпросите на сигурността на Великобритания Ден Джарвис заяви, че руснаците първо изпробват новите методи за кибератаки срещу украински потребители, а след това ги прилагат в страните от НАТО.

Западните правоохранителни органи вече предприемат ответни мерки. В Тайланд беше задържан 30-годишен руснак, считан за един от участниците в хакерската група. Той беше екстрадиран в САЩ, където ще бъде съден в Бостън.

Представителят на ФБР Брет Литерман отбелязва, че след период на относително затишие активността на руските хакери срещу САЩ отново е нараснала значително.

ФОКУС припомня, че порано се появи информация, според която в продължение на 18 месеца Кремъл е координирал мащабна шпионска дейност срещу ядрени обекти в над десет европейски държави, като е изстрелвал дронове от кораби на своя "сенчест флот“ във Великобритания, Франция, Белгия и Нидерландия.

Също така бесъобщено, че над 500 британски военни, които служат в секретни обекти, случайно са разкрили информация за себе си и местоположението на базите чрез популярното фитнес приложение Strava.

Освен това чрез фитнес приложението френски военен неволно е разкрил точното местонахождение на авианосна ударна група, водена от самолетоносача "Шарл де Гол“ в Средиземно море.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    19 3 Отговор
    И са умрели от смях

    20:42 25.07.2026

  • 2 за проба пари не вземат

    18 1 Отговор
    Пробвали, не станало Няма проблем.

    20:42 25.07.2026

  • 3 И това станало

    35 2 Отговор
    без да имат ток и интернет. Само с лопати.

    Коментиран от #6

    20:43 25.07.2026

  • 4 Налей

    24 4 Отговор
    голяма параноя ги гони от тия льоши руснаци

    20:44 25.07.2026

  • 5 Яшар

    29 6 Отговор
    Нищо чудно, Русия е велика държава и има много умни хора ...тя с Хитлер се справи че с един сашт ли няма

    Коментиран от #13, #19

    20:45 25.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Софиянец

    25 4 Отговор
    Жизофреничната западна пропаганда буди са смях и подигравки у мислещите хора!
    От Русия е пред разпад, фалит, капитулация и т.н. до Русия ще напдне нату, ще превземе балтика, шпионира нату, хаква нату .... 😂😂😂

    20:48 25.07.2026

  • 8 Чудят

    6 15 Отговор
    Се с ква глупост да зарадват българските русороби хаха

    20:48 25.07.2026

  • 9 Мишел

    4 18 Отговор
    3400 училища в Русия са с външна тоалетна.

    Коментиран от #14, #39, #47

    20:48 25.07.2026

  • 10 трагикомедия

    15 2 Отговор
    Шарл дьо Гол бил си издал координатите на руски хакери - голям прас, сякаш не се вижда от космоса.

    20:49 25.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 зор.

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Яшар":

    Ако Хитлер и Сталин не бяха се скарали и си останаха съюзници Света щеше да бъде по добър. Нямаше да има толкова много нежни люде с изкривено самосъзнание. Но проклетите янки с техните ханглийски и с. ки сътрудници объркаха света и накараха войната да продължи толкова дълго. Толкова жертви заради интересите на някои хора с влас и пари които дори не трябва да са между нас.

    20:53 25.07.2026

  • 14 Михайло Драпати, генерал

    3 11 Отговор

    До коментар #9 от "Мишел":

    "..3400 училища в Русия са с външна тоалетна.."

    Вече 3000....
    400 заминаха в Руския Мир !!!
    Ми драпат орешниците 😁

    Коментиран от #36

    20:55 25.07.2026

  • 15 Механик

    16 2 Отговор
    Че как така? Нали в Русия не им пускат нета?
    Предполагам, че по водомера е станал ха-ха-ха-ка.

    Коментиран от #37

    20:55 25.07.2026

  • 16 Санкции веднага

    10 1 Отговор
    За незаконни ядрените разработки на САЩ и НАТО ! ООН веднага да сезира съда

    20:56 25.07.2026

  • 17 Олееее

    12 0 Отговор
    Терористи от ЕС разработвали и ядрено оръжие

    20:58 25.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Е, поне пробва

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Яшар":

    Какво като не и се получава.
    Важен е олимпийският принцип, щото и на олимпиади вече не ги вземат.

    20:59 25.07.2026

  • 20 Жица

    10 2 Отговор
    Като прочетох статията, умрях да се смея. Не от глупостите написани в нея, а от правописните грешки на журналиста. Ноооо, важно е да се плюе по Русия.

    Коментиран от #27

    21:00 25.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Време е

    8 2 Отговор
    този "сенчест флот“ на Великобритания, Франция, Белгия и Нидерландия да бъде потопен

    21:01 25.07.2026

  • 23 Хихихи

    9 1 Отговор
    Да видим дали и тази нощ ще има бангаранга по киифските фашисти 🐖🇺🇦💩🏳️‍🌈🥳

    21:01 25.07.2026

  • 24 Хихихи

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "Поне има отлични вътрешни тоалетни":

    Има, има пожелавам ти да ги посетил след 10000 оакани укри 😂

    Коментиран от #43

    21:03 25.07.2026

  • 25 Тва е на 10 години бре

    7 0 Отговор
    и става дума за Африка.....(британски военни, които служат в секретни обекти, случайно са разкрили информация за себе си и местоположението на базите чрез популярното фитнес приложение Strava.)

    21:04 25.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Позна!

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "Жица":

    По фашисткия агресор е важно да се плюе по всички начини: с грешки, без грешки и на всички световни езици. Може и с юмручна пантомима, ако не вдява от думи.

    Коментиран от #54

    21:05 25.07.2026

  • 28 Тихо бре

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Поне има отлични вътрешни тоалетни":

    В Безмер да не би да има вътрешни тоалетни ? Всичко живо край пистата сееере

    Коментиран от #32, #33, #34, #38

    21:05 25.07.2026

  • 29 Българин бил насочил

    3 3 Отговор
    Ядреният колайдер към Киев

    Коментиран от #42

    21:07 25.07.2026

  • 30 ще си събираш

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "стоян георгиев":

    че рвата

    21:07 25.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гресирана ватенка

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "Тихо бре":

    Това са гресирани копейки😁

    Коментиран от #41

    21:09 25.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Санитарният ни баталъон

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Тихо бре":

    направо ще се разбяга като дойдат нееееграта

    21:09 25.07.2026

  • 35 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    5 2 Отговор
    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    21:09 25.07.2026

  • 36 Ба бааааа

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Михайло Драпати, генерал":

    Отивай да чистиш на зелю кинефа

    21:10 25.07.2026

  • 37 Ол1гофрен,

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Прочете ли статията?

    21:10 25.07.2026

  • 38 Безмер метро ли е?

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Тихо бре":

    Боже, тия копейки хептен се ошашавиха с тоя Безмер.
    От шубе не знаят какво приказват.
    О, безмерна простота!

    Коментиран от #44

    21:10 25.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Че те повечето които за Гугъл

    3 3 Отговор
    работят все са Хакери от Русия

    21:12 25.07.2026

  • 41 Копейка

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Гресирана ватенка":

    Теб без грес да усетиш по убаво

    21:12 25.07.2026

  • 42 Циганин към май...

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Българин бил насочил":

    ...ка ти.

    21:13 25.07.2026

  • 43 Не съди по твоята копторка

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хихихи":

    Къпи се бре!

    21:14 25.07.2026

  • 44 Авиобаза "Безмер"

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Безмер метро ли е?":

    Никога вода канал и тоалетни е нямала. Едни кошове има сиви и сядаш на капака на които има една клапа но много внимаваш да не ти затисне орехите че става страшно

    21:15 25.07.2026

  • 45 Дрън Дрън

    0 2 Отговор
    Първо НАТО няма ядрени разработки (те са на отделните ядрени съюзници). Второ никой не си държи ядрени разработки на сървъри с достъп до интернет. И трето ако наистина са проникнали някъде то е там където НАТО умишлено са ги допуснали за да видят неща които алианса киска да се знаят от противника.

    21:23 25.07.2026

  • 46 Оня

    3 1 Отговор
    Че те руснаците отдавна ги цакат, ква е тая новина?

    Коментиран от #51

    21:23 25.07.2026

  • 47 дядо поп

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мишел":

    Това е за да могат такива като теб да си хапват до насита!

    21:24 25.07.2026

  • 48 Що пък не

    2 0 Отговор
    целите щом са били специалисти в областта на ядрения синтез, служители на отбранителни компании и представители на властите да му мислят. По примера на Израел би трябвало да бъдат избити нали?

    21:24 25.07.2026

  • 49 Нормално е да са легитимна цел

    1 0 Отговор
    Тези учени, компании от отбранителния сектор и правителствени служители в САЩ и страните от НАТО. Каквото повикало това и отговорило

    21:26 25.07.2026

  • 50 Това вече е

    1 0 Отговор
    Новина!
    Браво, момчета!

    21:27 25.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Оня

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Руснаците все цакат и все са прецакани":

    Доктора като ти каза че мозъчната ти операция е задължителна ти що не го послуша?

    21:38 25.07.2026

  • 53 Блатен гакер

    0 0 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    21:38 25.07.2026

  • 54 Жица

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Позна!":

    Много си отворен от дивана

    21:38 25.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания