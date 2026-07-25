Пробив в системата! Хакери от Русия са проникнали в ядрените разработки на САЩ и НАТО

През последната година руски хакери са провеждали мащабна кибершпионска кампания срещу учени, компании от отбранителния сектор и правителствени служители в САЩ и страните от НАТО. Целта им вероятно е била да се сдобият с класифицирана информация за ядрени разработки и разузнавателни данни, полезни за Русия във войната срещу Украйна, съобщава CNN, позовавайки се на разузнавателен доклад, пише Фокус.
Според оценки на западните разузнавателни служби хакерите са се опитвали да получат достъп до информация за разработката на ядрено оръжие. Сред целите са били специалисти в областта на ядрения синтез, служители на отбранителни компании и представители на властите.
Заподозрените изпращали на жертвите си електронни писма. След отварянето им те можели да откраднат кореспонденцията на потребителя за последните три месеца и да получат достъп до контактите на цялата организация.
Министърът по въпросите на сигурността на Великобритания Ден Джарвис заяви, че руснаците първо изпробват новите методи за кибератаки срещу украински потребители, а след това ги прилагат в страните от НАТО.
Западните правоохранителни органи вече предприемат ответни мерки. В Тайланд беше задържан 30-годишен руснак, считан за един от участниците в хакерската група. Той беше екстрадиран в САЩ, където ще бъде съден в Бостън.
Представителят на ФБР Брет Литерман отбелязва, че след период на относително затишие активността на руските хакери срещу САЩ отново е нараснала значително.
ФОКУС припомня, че порано се появи информация, според която в продължение на 18 месеца Кремъл е координирал мащабна шпионска дейност срещу ядрени обекти в над десет европейски държави, като е изстрелвал дронове от кораби на своя "сенчест флот“ във Великобритания, Франция, Белгия и Нидерландия.
Също така бесъобщено, че над 500 британски военни, които служат в секретни обекти, случайно са разкрили информация за себе си и местоположението на базите чрез популярното фитнес приложение Strava.
Освен това чрез фитнес приложението френски военен неволно е разкрил точното местонахождение на авианосна ударна група, водена от самолетоносача "Шарл де Гол“ в Средиземно море.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
20:42 25.07.2026
2 за проба пари не вземат
20:42 25.07.2026
3 И това станало
Коментиран от #6
20:43 25.07.2026
4 Налей
20:44 25.07.2026
5 Яшар
Коментиран от #13, #19
20:45 25.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Софиянец
От Русия е пред разпад, фалит, капитулация и т.н. до Русия ще напдне нату, ще превземе балтика, шпионира нату, хаква нату .... 😂😂😂
20:48 25.07.2026
8 Чудят
20:48 25.07.2026
9 Мишел
Коментиран от #14, #39, #47
20:48 25.07.2026
10 трагикомедия
20:49 25.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 зор.
До коментар #5 от "Яшар":Ако Хитлер и Сталин не бяха се скарали и си останаха съюзници Света щеше да бъде по добър. Нямаше да има толкова много нежни люде с изкривено самосъзнание. Но проклетите янки с техните ханглийски и с. ки сътрудници объркаха света и накараха войната да продължи толкова дълго. Толкова жертви заради интересите на някои хора с влас и пари които дори не трябва да са между нас.
20:53 25.07.2026
14 Михайло Драпати, генерал
До коментар #9 от "Мишел":"..3400 училища в Русия са с външна тоалетна.."
Вече 3000....
400 заминаха в Руския Мир !!!
Ми драпат орешниците 😁
Коментиран от #36
20:55 25.07.2026
15 Механик
Предполагам, че по водомера е станал ха-ха-ха-ка.
Коментиран от #37
20:55 25.07.2026
16 Санкции веднага
20:56 25.07.2026
17 Олееее
20:58 25.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Е, поне пробва
До коментар #5 от "Яшар":Какво като не и се получава.
Важен е олимпийският принцип, щото и на олимпиади вече не ги вземат.
20:59 25.07.2026
20 Жица
Коментиран от #27
21:00 25.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Време е
21:01 25.07.2026
23 Хихихи
21:01 25.07.2026
24 Хихихи
До коментар #21 от "Поне има отлични вътрешни тоалетни":Има, има пожелавам ти да ги посетил след 10000 оакани укри 😂
Коментиран от #43
21:03 25.07.2026
25 Тва е на 10 години бре
21:04 25.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Позна!
До коментар #20 от "Жица":По фашисткия агресор е важно да се плюе по всички начини: с грешки, без грешки и на всички световни езици. Може и с юмручна пантомима, ако не вдява от думи.
Коментиран от #54
21:05 25.07.2026
28 Тихо бре
До коментар #21 от "Поне има отлични вътрешни тоалетни":В Безмер да не би да има вътрешни тоалетни ? Всичко живо край пистата сееере
Коментиран от #32, #33, #34, #38
21:05 25.07.2026
29 Българин бил насочил
Коментиран от #42
21:07 25.07.2026
30 ще си събираш
До коментар #26 от "стоян георгиев":че рвата
21:07 25.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Гресирана ватенка
До коментар #28 от "Тихо бре":Това са гресирани копейки😁
Коментиран от #41
21:09 25.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Санитарният ни баталъон
До коментар #28 от "Тихо бре":направо ще се разбяга като дойдат нееееграта
21:09 25.07.2026
35 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
21:09 25.07.2026
36 Ба бааааа
До коментар #14 от "Михайло Драпати, генерал":Отивай да чистиш на зелю кинефа
21:10 25.07.2026
37 Ол1гофрен,
До коментар #15 от "Механик":Прочете ли статията?
21:10 25.07.2026
38 Безмер метро ли е?
До коментар #28 от "Тихо бре":Боже, тия копейки хептен се ошашавиха с тоя Безмер.
От шубе не знаят какво приказват.
О, безмерна простота!
Коментиран от #44
21:10 25.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Че те повечето които за Гугъл
21:12 25.07.2026
41 Копейка
До коментар #32 от "Гресирана ватенка":Теб без грес да усетиш по убаво
21:12 25.07.2026
42 Циганин към май...
До коментар #29 от "Българин бил насочил":...ка ти.
21:13 25.07.2026
43 Не съди по твоята копторка
До коментар #24 от "Хихихи":Къпи се бре!
21:14 25.07.2026
44 Авиобаза "Безмер"
До коментар #38 от "Безмер метро ли е?":Никога вода канал и тоалетни е нямала. Едни кошове има сиви и сядаш на капака на които има една клапа но много внимаваш да не ти затисне орехите че става страшно
21:15 25.07.2026
45 Дрън Дрън
21:23 25.07.2026
46 Оня
Коментиран от #51
21:23 25.07.2026
47 дядо поп
До коментар #9 от "Мишел":Това е за да могат такива като теб да си хапват до насита!
21:24 25.07.2026
48 Що пък не
21:24 25.07.2026
49 Нормално е да са легитимна цел
21:26 25.07.2026
50 Това вече е
Браво, момчета!
21:27 25.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Оня
До коментар #51 от "Руснаците все цакат и все са прецакани":Доктора като ти каза че мозъчната ти операция е задължителна ти що не го послуша?
21:38 25.07.2026
53 Блатен гакер
ну паГади
21:38 25.07.2026
54 Жица
До коментар #27 от "Позна!":Много си отворен от дивана
21:38 25.07.2026