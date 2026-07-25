Пробив в системата! Хакери от Русия са проникнали в ядрените разработки на САЩ и НАТО

През последната година руски хакери са провеждали мащабна кибершпионска кампания срещу учени, компании от отбранителния сектор и правителствени служители в САЩ и страните от НАТО. Целта им вероятно е била да се сдобият с класифицирана информация за ядрени разработки и разузнавателни данни, полезни за Русия във войната срещу Украйна, съобщава CNN, позовавайки се на разузнавателен доклад, пише Фокус.

Според оценки на западните разузнавателни служби хакерите са се опитвали да получат достъп до информация за разработката на ядрено оръжие. Сред целите са били специалисти в областта на ядрения синтез, служители на отбранителни компании и представители на властите.

Заподозрените изпращали на жертвите си електронни писма. След отварянето им те можели да откраднат кореспонденцията на потребителя за последните три месеца и да получат достъп до контактите на цялата организация.

Министърът по въпросите на сигурността на Великобритания Ден Джарвис заяви, че руснаците първо изпробват новите методи за кибератаки срещу украински потребители, а след това ги прилагат в страните от НАТО.

Западните правоохранителни органи вече предприемат ответни мерки. В Тайланд беше задържан 30-годишен руснак, считан за един от участниците в хакерската група. Той беше екстрадиран в САЩ, където ще бъде съден в Бостън.

Представителят на ФБР Брет Литерман отбелязва, че след период на относително затишие активността на руските хакери срещу САЩ отново е нараснала значително.

ФОКУС припомня, че порано се появи информация, според която в продължение на 18 месеца Кремъл е координирал мащабна шпионска дейност срещу ядрени обекти в над десет европейски държави, като е изстрелвал дронове от кораби на своя "сенчест флот“ във Великобритания, Франция, Белгия и Нидерландия.

Също така бесъобщено, че над 500 британски военни, които служат в секретни обекти, случайно са разкрили информация за себе си и местоположението на базите чрез популярното фитнес приложение Strava.

Освен това чрез фитнес приложението френски военен неволно е разкрил точното местонахождение на авианосна ударна група, водена от самолетоносача "Шарл де Гол“ в Средиземно море.